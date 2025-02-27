Tuyển Product Marketing Công ty cổ phần Citics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Product Marketing Công ty cổ phần Citics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần Citics
Ngày đăng tuyển: 27/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
Công ty cổ phần Citics

Product Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Product Marketing Tại Công ty cổ phần Citics

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: LV1

- 00.16 Thủ Thiêm Lake View 1

- số 19 đường Ven Hồ Trung Tâm, Phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức, Tp HCM.

Mô Tả Công Việc Product Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Banking Partnership Manager chịu trách nhiệm phát triển và quản lý quan hệ đối tác với các ngân hàng và tổ chức tài chính nhằm mở rộng hệ sinh thái Citics Mortgages. Vai trò này tập trung vào việc thiết lập, duy trì và tối ưu hóa các mối quan hệ hợp tác, đàm phán điều kiện hợp tác, đồng thời nâng cao hiệu quả quy trình giới thiệu khách hàng vay thế chấp thông qua nền tảng số của Citics.
* Trách nhiệm chính
• Phát triển và mở rộng mạng lưới đối tác ngân hàng và tổ chức tài chính, đảm bảo Citics Mortgages có danh mục sản phẩm vay thế chấp bất động sản đa dạng và cạnh tranh.
• Đàm phán, ký kết và triển khai hợp tác với các ngân hàng, đảm bảo điều kiện hợp tác phù hợp với chiến lược kinh doanh và mang lại giá trị tối đa cho Citics cũng như đối tác.
• Phối hợp với ngân hàng để xây dựng và phát triển các sản phẩm vay thế chấp trên nền tảng Citics, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận các gói vay tối ưu, đồng thời nâng cao hiệu suất kinh doanh.
• Tối ưu hóa quy trình hợp tác và vận hành, đảm bảo việc kết nối giữa khách hàng, Citics và ngân hàng diễn ra hiệu quả, minh bạch, và thuận tiện hơn so với quy trình vay thế chấp truyền thống.
• Theo dõi, đánh giá hiệu suất hợp tác, phân tích dữ liệu để đề xuất các giải pháp cải thiện và tối ưu hóa doanh thu từ dịch vụ giới thiệu vay thế chấp.
• Phối hợp với các bộ phận nội bộ như Sales, Marketing và Product để tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng, đối tác và tăng tỷ lệ chuyển đổi.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty cổ phần Citics Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Citics

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Citics

Công ty cổ phần Citics

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lake View 1, LV1-00.16 Thủ Thiêm, số 19 Đ. Tố Hữu, An Khánh, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

