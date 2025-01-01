Giới thiệu CÔNG TY TNHH THỜI TRANG MERNE

MERNE là một thương hiệu thời trang cao cấp đến từ Việt Nam. Viết tắt của 5 từ khóa "Empower (Quyền lực) - Modern (Hiện đại) - Elegance (Thanh lịch) - Runway (Sàn diễn thời trang) - Nourish (Nuôi dưỡng, ấp ủ) MERNE tập trung vào phụ nữ Việt Nam hiện đại - những người phụ nữ quyền lực, khoác lên mình những trang phục thời thượng. Với khát vọng trở thành người bạn đồng hành tin cậy, đồng điệu cùng phong cách sống của người phụ nữ Việt, MERNE hướng tới mục tiêu trở thành thương hiệu thời trang nữ tiên phong, mang đến những sản phẩm thời trang chất lượng, kiến tạo nên một biểu tượng của sự tin cậy, đại diện cho những xu hướng thời trang mới nhất và dịch vụ khách hàng hoàn hảo