Giới thiệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP PHÁT NGHĨA

Phát Nghĩa được thành lập 2003, trải qua hơn 18 năm xây dựng và phát triển, luôn mong muốn mang lại những giá trị bền vững cho khách hàng và góp phần phát triển nền chăn nuôi hiện đại tại Việt Nam. Phát Nghĩa không chỉ cung cấp con giống, thiết bị mà còn mang đến cho doanh nghiệp, chủ trang trại những công nghệ tiên tiến cùng sự tư vấn cho thích hợp với từng mục đích sử dụng. Phát Nghĩa luôn cam kết chất lượng quốc tế, tối ưu hóa các giải pháp chăn nuôi với mô hình hiện đại, giải quyết bài toán chi phí, nhân công và giúp tiết kiệm thời gian. Phát Nghĩa tìm kiếm những ứng viên tiềm năng, yêu thích ngành chăn nuôi và mong muốn tạo đến những điều mới mẻ cho chính công việc của mình. Phát Nghĩa được thành lập 2003, trải qua hơn 18 năm xây dựng và phát triển, luôn mong muốn mang lại những giá trị bền vững cho khách hàng và góp phần phát triển nền chăn nuôi hiện đại tại Việt Nam. Phát Nghĩa Phát Nghĩa không chỉ cung cấp con giống, thiết bị mà còn mang đến cho doanh nghiệp, chủ trang trại những công nghệ tiên tiến cùng sự tư vấn cho thích hợp với từng mục đích sử dụng. Phát Nghĩa luôn cam kết chất lượng quốc tế, tối ưu hóa các giải pháp chăn nuôi với mô hình hiện đại, giải quyết bài toán chi phí, nhân công và giúp tiết kiệm thời gian. Phát Nghĩa tìm kiếm những ứng viên tiềm năng, yêu thích ngành chăn nuôi và mong muốn tạo đến những điều mới mẻ cho chính công việc của mình.