Giới thiệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP

I. Giới thiệu chung SaLy Group, với hơn 6 năm kinh nghiệm trong ngành F&B, đã khẳng định mình là một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực kinh doanh đồ uống và đào tạo F&B top đầu tại Việt Nam. Được thành lập bởi những lãnh đạo đam mê và tâm huyết, SaLy Group không ngừng nỗ lực mang đến những giá trị bền vững và nâng cao trải nghiệm của khách hàng qua từng sản phẩm và dịch vụ. II. Dịch vụ và Sản phẩm 1. Chuỗi Lục Coffee & Tea Lục Coffee & Tea là chuỗi cửa hàng F&B đầu tiên của SaLy Group, nổi tiếng với không gian sáng tạo, trẻ trung và menu đồ uống phong phú mới mẻ. Tại đây, khách hàng không chỉ được thưởng thức những ly cà phê đậm đà hay trà sữa thơm ngon mà còn được tận hưởng không gian thoải mái và dịch vụ chất lượng.