Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 17 Đường Số 39 Khu đô thị Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

❖ Tư vấn & hỗ trợ khách hàng: Giới thiệu chi tiết về các khóa học (Online, Trực tiếp, Sách giáo trình) để giúp khách hàng chọn lựa phù hợp từ hệ thống data tiềm năng có sẵn.

❖ Chăm sóc khách hàng: Liên hệ qua điện thoại, tin nhắn, theo sát quá trình tìm hiểu – đăng ký khóa học.

❖ Hoàn tất thủ tục: Hỗ trợ học viên các thủ tục đăng ký khóa học, lên Hợp đồng ghi nhận hệ thống

❖ Tiếp nhận & xử lý tin nhắn: Theo dõi inbox/Zalo/Facebook để kịp thời hỗ trợ khách hàng.

❖ Thống kê & đề xuất: Ghi nhận nhu cầu của khách hàng, đưa ra đề xuất các chương trình/giải pháp phù hợp.

❖ Hỗ trợ chung: Linh động thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

❖ Kỹ năng: Giao tiếp, thuyết phục, xử lý tình huống tốt, giọng nói dễ nghe; thành thạo tin học văn phòng, gõ phím nhanh.

❖Thái độ: Nhiệt tình, trách nhiệm, trung thực, sẵn sàng teamwork.

❖Tính cách: Sáng tạo, ham học hỏi, cẩn thận.

❖Trình độ: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.

❖Ưu tiên: Ứng viên trẻ, năng động, sẵn sàng học hỏi. Có kinh nghiệm Sales Giáo dục, telesales, CSKH hoặc từng làm ngành F&B là lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

❖Thu nhập hấp dẫn: 10 – 15 triệu/tháng (lương cứng + hoa hồng theo doanh số), xứng đáng với năng lực.

❖Chính sách đầy đủ: BHXH, thưởng Lễ/Tết, lương tháng 13.

❖Đào tạo & phát triển:

+ Được trang bị công cụ làm việc hiện đại.

+ Hướng dẫn kỹ năng làm việc, phân tích, giải quyết vấn đề

+ Được tham gia khóa đào tạo nội bộ

❖Môi trường trẻ trung: Văn phòng hiện đại, team trẻ nhiệt huyết, nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp và thăng tiến.

❖Hoạt động khác: Team building, sự kiện nội bộ vui vẻ, gắn kết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP

