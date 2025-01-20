Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH XÓM MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH XÓM MEDIA
Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 20D Trương Quốc Dung, Phường 8, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 5 Triệu
- Dựng các video , video quảng cáo,... theo chiến dịch của phòng marketing
- Hỗ trợ quay, chụp các dự án của công ty, khách hàng
- Đóng góp ý tưởng cho các sự kiện và chiến dịch Marketing của công ty.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của quản lý.
Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp hoặc sinh viên năm 3, 4 Cao đẳng, Đại học các ngành truyền thông đa phương tiện, quan hệ công chúng, marketing. Ưu tiên tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế, sáng tạo, dựng phim.
- Sử dụng thông thạo các phần mềm dựng phim: Adobe Premiere, Adobe After Effect
Tại CÔNG TY TNHH XÓM MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương từ 3 - 5 triệu/tháng (tùy vào năng lực của ứng viên)
- Được cân nhắc vào những vị trí chính thức.
- Được làm việc với đội ngũ nhân viên nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông
- Được hỗ trợ các công tác xác nhận quá trình thực tập,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÓM MEDIA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
