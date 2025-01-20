Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH XÓM MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 20D Trương Quốc Dung, Phường 8, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

- Dựng các video , video quảng cáo,... theo chiến dịch của phòng marketing

- Hỗ trợ quay, chụp các dự án của công ty, khách hàng

- Đóng góp ý tưởng cho các sự kiện và chiến dịch Marketing của công ty.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp hoặc sinh viên năm 3, 4 Cao đẳng, Đại học các ngành truyền thông đa phương tiện, quan hệ công chúng, marketing. Ưu tiên tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế, sáng tạo, dựng phim.

- Sử dụng thông thạo các phần mềm dựng phim: Adobe Premiere, Adobe After Effect

Tại CÔNG TY TNHH XÓM MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương từ 3 - 5 triệu/tháng (tùy vào năng lực của ứng viên)

- Được cân nhắc vào những vị trí chính thức.

- Được làm việc với đội ngũ nhân viên nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông

- Được hỗ trợ các công tác xác nhận quá trình thực tập,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÓM MEDIA

