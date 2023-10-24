Giới thiệu Cty TNHH TMDV XNK The Vigo

Cty TNHH TMDV XNK The Vigo được thành lập từ năm 2016, là một đơn vị phân phối các dòng sản phẩm dược mỹ phẩm và công nghệ chăm sóc da cho hầu hết các đơn vị kinh doanh spa, clinic, cửa hàng mỹ phẩm, cửa hàng làm đẹp tại Việt Nam.

Vigo là nhà phân phối chính hãng từ các thương hiệu uy tín hàng đầu châu Âu trong lĩnh vực chăm sóc và phục hồi da như Babe, Fusion Meso, Wellmaxx, Ekseption,…



Hiện tại Vigo đang có 2 cơ sở với VP chính ở HCM và chi nhánh ở HN, dự kiến mở thêm văn phòng ở các khu vực khác như Đà Nẵng.

Số lượng nhân sự đang gia tăng hàng năm với khoảng 100 NV thuộc các bộ phận.

Con người là yếu tố quan trọng trong sự thành công của công ty. Vì vậy chúng tôi luôn đầu tư phát triển nguồn lực quý báo này bằng cách tuyển chọn đầu vào dựa trên tiêu chí phù hợp văn hóa không ngừng học hỏi và phát triển.

Vigo đang tìm kiếm những cá nhân có cùng giá trị và khát khao phát triển để cùng nhau đồng hành trong giai đoạn bùng nổ tiếp theo của The VIGO.