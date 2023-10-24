Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ Cty TNHH TMDV XNK The Vigo

banner-company

Cty TNHH TMDV XNK The Vigo

Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh
25 - 99 Nhân viên
https://thevigocorp.com/
0 người theo dõi

Giới thiệu Cty TNHH TMDV XNK The Vigo

Cty TNHH TMDV XNK The Vigo được thành lập từ năm 2016, là một đơn vị phân phối các dòng sản phẩm dược mỹ phẩm và công nghệ chăm sóc da cho hầu hết các đơn vị kinh doanh spa, clinic, cửa hàng mỹ phẩm, cửa hàng làm đẹp tại Việt Nam. 
Vigo là nhà phân phối chính hãng từ các thương hiệu uy tín hàng đầu châu Âu trong lĩnh vực chăm sóc và phục hồi da như Babe, Fusion Meso, Wellmaxx, Ekseption,…

Hiện tại Vigo đang có 2 cơ sở với VP chính ở HCM và chi nhánh ở HN, dự kiến mở thêm văn phòng ở các khu vực khác như Đà Nẵng.
Số lượng nhân sự đang gia tăng hàng năm với khoảng 100 NV thuộc các bộ phận.
Con người là yếu tố quan trọng trong sự thành công của công ty. Vì vậy chúng tôi luôn đầu tư phát triển nguồn lực quý báo này bằng cách tuyển chọn đầu vào dựa trên tiêu chí phù hợp văn hóa không ngừng học hỏi và phát triển.
Vigo đang tìm kiếm những cá nhân có cùng giá trị và khát khao phát triển để cùng nhau đồng hành trong giai đoạn bùng nổ tiếp theo của The VIGO.

Tin tuyển dụng Cty TNHH TMDV XNK The Vigo

Cty TNHH TMDV XNK The Vigo

Tuyển Kế toán tổng hợp Cty TNHH TMDV XNK The Vigo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp Cty TNHH TMDV XNK The Vigo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
Cty TNHH TMDV XNK The Vigo Cty TNHH TMDV XNK The Vigo

Hạn nộp: 30/09/2025

Hồ Chí Minh 25 - 30 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu

Tin tuyển dụng mới nhất toàn quốc

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Hạn nộp: 20/09/2025

Hà Nội 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Bình Dương 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C làm việc tại Nam Định thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Hạn nộp: 12/10/2025

Nam Định 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Hồ Chí Minh 6 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Hạn nộp: 25/09/2025

Hồ Chí Minh 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Edufit

Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu

Edufit

Hạn nộp: 09/10/2025

Hà Nội 15 - 19 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
3 Đ. số 33, Phường An Khánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam., Thủ Đức, Vietnam - Quận Thủ Đức - Hồ Chí Minh

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/cty-tnhh-tmdv-xnk-the-vigo-ntd143016
Copy url
Mạng xã hội

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH SX TM Lý Khương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH SX TM Lý Khương
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Bán thời gian Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Good Goods làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 0 Triệu Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Good Goods
Trên 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần TMDV 30Shine làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần TMDV 30Shine
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Digital Marketing Mona Media làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu Mona Media
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty TNHH B.H.N làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH B.H.N
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PLASMA ỨNG DỤNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PLASMA ỨNG DỤNG
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Kiến Trúc Nội Thất Vuông Tròn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Kiến Trúc Nội Thất Vuông Tròn
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Lập trình viên .NET CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT BÃO WS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT BÃO WS
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO SONG HÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO SONG HÀNH
8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP ĐIỆN TỬ VIỆT HỒNG QUANG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP ĐIỆN TỬ VIỆT HỒNG QUANG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA CHUA TRÂN CHÂU HẠ LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA CHUA TRÂN CHÂU HẠ LONG
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH METADATA SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH METADATA SOLUTIONS
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần PharmaDi làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty cổ phần PharmaDi
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kho Công ty CP đầu tư và phát triển Y tế An Sinh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty CP đầu tư và phát triển Y tế An Sinh
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm