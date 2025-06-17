Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Tập Đoàn Vingroup - Công Ty Cổ phần Vincom Retail làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

1. Tương tác, làm việc với Khách thuê của Trung tâm thương mại/ Khu phố thương mại hàng ngày.

2. Kiểm soát Bảng kiểm tuân thủ gian hàng, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa và Bảng kiểm tuân thủ mục liên quan đến gian hàng. Lập Kế hoạch khắc phục và đề xuất phương án khi vướng mắc.

3. Kiểm soát chất lượng dịch vụ gian hàng và hệ thống bảng biển quảng cáo của Trung tâm thương mại/ Khu phố thương mại

4. Quản lý hợp đồng thuê và thu hồi công nợ

a. Quản lý fit out gian hàng mới:

- Tiếp nhận thông tin khách thuê mới (OTL/Hợp đồng thuê), 1 lần/tháng:

- Bàn giao mặt bằng cho khách thuê, 1 lần/tháng: Liên hệ mời khách nhận mặt bằng, thực hiện bàn giao và gửi các Bộ phận liên quan.

- Hướng dẫn thiết kế và thi công/kiểm soát thi công, 1 lần/tháng.

- Nghiệm thu thi công/hoàn cọc thi công, 2 lần/tháng.

- Hoàn cọc thi công sau khi nghiệm thu đạt tiêu chuẩn.

b. Quản lý các thay đổi hợp đồng

- Thay đổi điều khoản hợp đồng thuê khi phát sinh.

- Gia hạn hợp đồng thuê, thực hiện khi có phát sinh.

- Thanh lý/dịch chuyển gian hàng, thực hiện khi có phát sinh.

c. Quản lý và thu hồi công nợ