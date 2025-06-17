Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Tập Đoàn Vingroup - Công Ty Cổ phần Vincom Retail làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Tập Đoàn Vingroup - Công Ty Cổ phần Vincom Retail làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Tập Đoàn Vingroup - Công Ty Cổ phần Vincom Retail
Ngày đăng tuyển: 17/06/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/07/2025
Tập Đoàn Vingroup - Công Ty Cổ phần Vincom Retail

Chuyên viên khách hàng cá nhân

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên khách hàng cá nhân Tại Tập Đoàn Vingroup - Công Ty Cổ phần Vincom Retail

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hà Nội, Quảng Ninh, Hà Nam, Thái Bình...

Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng cá nhân Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

1. Tương tác, làm việc với Khách thuê của Trung tâm thương mại/ Khu phố thương mại hàng ngày.
2. Kiểm soát Bảng kiểm tuân thủ gian hàng, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa và Bảng kiểm tuân thủ mục liên quan đến gian hàng. Lập Kế hoạch khắc phục và đề xuất phương án khi vướng mắc.
3. Kiểm soát chất lượng dịch vụ gian hàng và hệ thống bảng biển quảng cáo của Trung tâm thương mại/ Khu phố thương mại
4. Quản lý hợp đồng thuê và thu hồi công nợ
a. Quản lý fit out gian hàng mới:
- Tiếp nhận thông tin khách thuê mới (OTL/Hợp đồng thuê), 1 lần/tháng:
- Bàn giao mặt bằng cho khách thuê, 1 lần/tháng: Liên hệ mời khách nhận mặt bằng, thực hiện bàn giao và gửi các Bộ phận liên quan.
- Hướng dẫn thiết kế và thi công/kiểm soát thi công, 1 lần/tháng.
- Nghiệm thu thi công/hoàn cọc thi công, 2 lần/tháng.
- Hoàn cọc thi công sau khi nghiệm thu đạt tiêu chuẩn.
b. Quản lý các thay đổi hợp đồng
- Thay đổi điều khoản hợp đồng thuê khi phát sinh.
- Gia hạn hợp đồng thuê, thực hiện khi có phát sinh.
- Thanh lý/dịch chuyển gian hàng, thực hiện khi có phát sinh.
c. Quản lý và thu hồi công nợ

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Tập Đoàn Vingroup - Công Ty Cổ phần Vincom Retail Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập Đoàn Vingroup - Công Ty Cổ phần Vincom Retail

Liên Hệ Công Ty

Tập Đoàn Vingroup - Công Ty Cổ phần Vincom Retail

Tập Đoàn Vingroup - Công Ty Cổ phần Vincom Retail

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Văn phòng Vinhomes Symphony - đường Chu Huy Mân, Long Biên, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

