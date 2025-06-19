Tuyển Trợ lý Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Nhật Tiến làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

1. Chiến lược và quản trị pháp lý:

• Tư vấn cho Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo các vấn đề pháp lý chiến lược, đảm bảo định hướng pháp lý phù hợp với mục tiêu phát triển của doanh nghiệp.

• Xây dựng, triển khai và giám sát chiến lược pháp lý toàn diện trong các lĩnh vực hoạt động của công ty.

• Nghiên cứu, nắm vững các quy định của pháp luật có liên quan đến tổ chức và hoạt động của công ty.

2. Pháp lý M&A:

• Tư vấn cho Ban Lãnh đạo về khung pháp lý và rủi ro trong các thương vụ mua bán – sáp nhập, tái cấu trúc hoặc thoái vốn.

• Tổ chức thẩm định dự án đầu tư về mặt pháp lý, đánh giá rủi ro môi trường đầu tư.

• Phối hợp với các bộ phận tài chính, đầu tư và đối tác tư vấn để xây dựng cấu trúc giao dịch tối ưu.

• Hỗ trợ thực hiện các thủ tục pháp lý cho các dự án của Công ty đầu tư hoặc hợp tác đầu tư.

3. Pháp lý dự án:

• Tham mưu cho Ban lãnh đạo trong việc lựa chọn, phát triển và triển khai dự án phù hợp với quy định pháp luật.

• Phân tích pháp lý liên quan đến pháp nhân, ngành nghề, địa điểm, điều kiện đầu tư, thủ tục cấp phép và vận hành dự án.

• Tư vấn phương án, công cụ pháp lý phù hợp để đáp ứng yêu cầu triển khai của từng dự án phù hợp với quy định Pháp luật.