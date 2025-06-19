Tuyển Kỹ sư cơ điện Vietnam Total Design & Construction Co.,ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 15 USD

- Trực tiếp khảo sát và tư vấn cho khách hàng các dự án cải tạo và xây dựng mới

- Nắm rõ các tiêu chuẩn thiết kế, qui định thiết kế mới nhất của hệ thống MEPF (PCCC, điện, điện nhẹ, cấp thoát nước, HVAC, ACMV..vv..)

- Phụ trách việc lập hồ sơ xin phép PCCC và môi trường.

- Trực tiếp nhận thông tin từ phía khách hàng và BGĐ, trực tiếp tính toán và lập bản vẽ thiết kế MEPF cũng như quản lý phân chia nhiệm vụ thiết kế tới các thành viên trong nhóm, đảm bảo đáp ứng đúng tiến độ và yêu cầu từ BGĐ.

- Lập kế hoạch và tiến độ cho dự án, lập bản vẽ thi công cho công trình

- Hỗ trợ quản lý, tính toán khối lượng vật tư thi công của công trình.

- Quản lý công việc bảo trì, bảo dưỡng của các hệ thống MEPF khi có yêu cầu từ khách hàng.

- Hỗ trợ khách hàng khi có vấn đề về kỹ thuật.

- Phải di chuyển thường xuyên giữa các dự án, chịu áp lực tốt,

- Kiểm soát tiến độ thi công, lập hồ sơ nghiệm thu thanh quyết toán cho đơn vị thầu phụ.

- Kiểm tra bản vẽ thi công cho thầu phụ, trình duyệt bản vẽ lên CĐT và phối hợp với bộ phận thi công triển khai thi công, lập hồ sơ hoàn công cho dự án.

- Làm các công việc khác do Giám đốc phân công.