Tuyển Giám đốc dự án Chi Nhánh Công Ty TNHH MTV BCA - Thăng Long Tại TP.HCM làm việc tại Đồng Nai thu nhập 15 - 2 USD

• Chỉ đạo điều hành mọi hoạt động thi công xây lắp, lắp đặt thiết bị các dự án do mình phụ trách, phối hợp với các đơn vị khác có liên quan để việc thi công đạt chất lượng, an toàn, hiệu quả và đảm bảo tiến độ;

• Thực hiện báo cáo về TB.QLTC, định kỳ 1 tuần/1 lần hoặc khi có vấn đề phát sinh/ khi có yêu cầu.

• Kiểm tra, quản lý tiến độ thi công gói thầu theo tiến độ chung của dự án.

• Kiểm tra thường xuyên, đôn đốc các đơn vị thi công, điều chỉnh tổ chức thi công trên công trường cho hợp lý và giải quyết những khó khăn vướng mắc của các đơn vị.

• Kiểm tra hồ sơ kế hoạch chất lượng của dự án, biện pháp thi công, thiết kế…;

• Kiểm tra đánh giá chất lượng thi công thực tế tại công trường, đưa ra quyết định chỉ đạo việc khắc phục nếu chất lượng chưa đáp ứng theo yêu cầu của dự án.

• Chủ trì cuộc họp giao ban hàng tuần để kiểm điểm công việc trong tuần, xử lý các vấn đề vướng mắc và đưa ra kế hoạch tuần tiếp theo.

• Phân công nhiệm vụ, kiểm tra, đôn đốc, đào tạo nhân sự tại BQLDA.

• Chỉ đạo điều hành đảm bảo việc tuân thủ các quy trình, biện pháp an toàn của dự án.

• Tìm kiếm nhà thầu phụ, đàm phán, đề xuất lên B.QLTC, BGĐ về việc lựa chọn Nhà thầu phụ thi công tại công trường dự án.

• Thực hiện những nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng, Phó Ban và lãnh đạo cấp trên giao.

• Phối hợp với CB kinh doanh hoàn thiện hồ sơ dự thầu, chào hàng cạnh tranh, … liên quan đến các vấn đề thiết kế, kĩ thuật, vật tư, tiến độ, …