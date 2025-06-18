Tuyển Chuyên viên pháp chế NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 15 USD

• Lập kế hoạch mua sắm đáp ứng yêu cầu của toàn hệ thống, phù hợp với chiến lược phát triển kinh doanh của từng thời kỳ.

• Triển khai thực hiện kế hoạch mua sắm, tìm kiếm, đánh giá, thương thảo, lựa chọn nhà thầu/đối tác cung cấp hàng hoá dịch vụ với giá cả hợp lý nhất phục vụ cho các nhu cầu của VIB.

• Nghiên cứu thị trường, xu hướng thị trường, đưa ra nhận định, phân tích thị trường nhằm đảm bảo lựa chọn nhà cung cấp tốt nhất, hợp lý nhất.

• Thực hiện các hoạt động mua sắm theo các phương thức mua sắm hiệu quả nhất, đảm bảo đúng tiến độ, trong ngân sách được phê duyệt.

• Quản lý đơn giá và danh mục hàng hóa, dịch vụ nhằm đảm bảo việc mua hàng luôn đúng chủng loại, chất lượng, giá cả phù hợp. Chuẩn hóa danh mục hàng hóa mua sắm định kỳ nhằm tối ưu hoá hoạt động mua sắm của ngân hàng. Quản lý danh mục nhà cung cấp và triển khai công tác đánh giá nhà cung cấp định kỳ.

• Tư vấn cho các đơn vị trong hệ thống thông tin về danh mục/giá cả/chất lượng hàng hoá dịch vụ có liên quan.

• Đề xuất các giải pháp cải tiến quy trình xử lý nghiệp vụ nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả và quản trị tốt rủi ro hoạt động.

• Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý.