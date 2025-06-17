Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần công nghệ Bất Động Sản Kavi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 25 Triệu

Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần công nghệ Bất Động Sản Kavi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 25 Triệu

Công ty Cổ phần công nghệ Bất Động Sản Kavi
Ngày đăng tuyển: 17/06/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/07/2025
Công ty Cổ phần công nghệ Bất Động Sản Kavi

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công ty Cổ phần công nghệ Bất Động Sản Kavi

Mức lương
6 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: số 369 đại lộ BD

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng

Yêu Cầu Công Việc

• Có kinh nghiệm CSKH
• Kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, rõ ràng.
• Chịu được áp lực công việc, có tinh thần trách nhiệm cao.
• Sử dụng thành thạo tin học văn phòng cơ bản.

Quyền Lợi

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần công nghệ Bất Động Sản Kavi

Công ty Cổ phần công nghệ Bất Động Sản Kavi

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 147 Quốc lộ 13, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

