Giới thiệu Early Start JSC

Monkey Việt Nam là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực xây dựng ứng dụng giáo dục cho trẻ nhỏ từ 0 - 10 tuổi, được biết đến rộng rãi với các sản phẩm như Monkey Junior, Monkey Stories, Monkey Math, VMonkey với hơn 10 triệu trẻ em Việt Nam cũng như trên thế giới theo học hàng ngày và dành được nhiều giải thưởng danh giá trong và ngoài nước như: Giải Nhất cuộc thi Sáng Kiến Toàn Cầu được tổ chức tại Silicon Valley (2016) do Tổng thống Mỹ - Obama trao tặng, Giải nhất Nhân Tài Đất Việt (2016), Giải Vàng Đông Nam Á tại Brunei do đích thân bộ trưởng CNTT các nước Asean trao tặng, Giải Nhất thiết kế Doanh nhân châu Á Tokyo - Nhật Bản… Cùng với đó là một số thành tích đáng chú ý như: Top 1 chương trình học đọc tại Mỹ trên Apple Store và Google Play;