Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ Early Start JSC

banner-company

Early Start JSC

100 - 499 Nhân viên
0 người theo dõi

Giới thiệu Early Start JSC

Monkey Việt Nam là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực xây dựng ứng dụng giáo dục cho trẻ nhỏ từ 0 - 10 tuổi, được biết đến rộng rãi với các sản phẩm như Monkey Junior, Monkey Stories, Monkey Math, VMonkey với hơn 10 triệu trẻ em Việt Nam cũng như trên thế giới theo học hàng ngày và dành được nhiều giải thưởng danh giá trong và ngoài nước như: Giải Nhất cuộc thi Sáng Kiến Toàn Cầu được tổ chức tại Silicon Valley (2016) do Tổng thống Mỹ - Obama trao tặng, Giải nhất Nhân Tài Đất Việt (2016), Giải Vàng Đông Nam Á tại Brunei do đích thân bộ trưởng CNTT các nước Asean trao tặng, Giải Nhất thiết kế Doanh nhân châu Á Tokyo - Nhật Bản… Cùng với đó là một số thành tích đáng chú ý như: Top 1 chương trình học đọc tại Mỹ trên Apple Store và Google Play; Monkey Việt Nam là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực xây dựng ứng dụng giáo dục cho trẻ nhỏ từ 0 - 10 tuổi, được biết đến rộng rãi với các sản phẩm như Monkey Junior, Monkey Stories, Monkey Math, VMonkey với hơn 10 triệu trẻ em Việt Nam cũng như trên thế giới theo học hàng ngày và dành được nhiều giải thưởng danh giá trong và ngoài nước như: Giải Nhất cuộc thi Sáng Kiến Toàn Cầu được tổ chức tại Silicon Valley (2016) do Tổng thống Mỹ - Obama trao tặng, Giải nhất Nhân Tài Đất Việt (2016), Giải Vàng Đông Nam Á tại Brunei do đích thân bộ trưởng CNTT các nước Asean trao tặng, Giải Nhất thiết kế Doanh nhân châu Á Tokyo - Nhật Bản… Cùng với đó là một số thành tích đáng chú ý như: Top 1 chương trình học đọc tại Mỹ trên Apple Store và Google Play; Xem thêm

Tin tuyển dụng Early Start JSC

Early Start JSC

Tuyển Ads Early Start JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Ads Early Start JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Early Start JSC Early Start JSC

Hạn nộp: 25/09/2025

Hà Nội Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm

Tin tuyển dụng mới nhất toàn quốc

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Hạn nộp: 20/09/2025

Hà Nội 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Bình Dương 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C làm việc tại Nam Định thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Hạn nộp: 12/10/2025

Nam Định 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Hồ Chí Minh 6 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Hạn nộp: 25/09/2025

Hồ Chí Minh 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Edufit

Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu

Edufit

Hạn nộp: 09/10/2025

Hà Nội 15 - 19 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
Tầng 2, Tòa nhà FS, TTTM TNR Gold Season, số 47 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/early-start-jsc-ntd147948
Copy url
Mạng xã hội

Việc làm tham khảo

Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH NEY & PARTNERS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH NEY & PARTNERS VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHIỆP NSN Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHIỆP NSN Pro Company
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Comi Homes làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Comi Homes
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM
7 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bếp trưởng ANNAM GOURMET Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 12 Triệu ANNAM GOURMET Pro Company
11 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Video Editor Công ty CP Ẩm thực Hùng Trường Sa làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty CP Ẩm thực Hùng Trường Sa
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần kỹ thuật và thương mại Vượng Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty cổ phần kỹ thuật và thương mại Vượng Phát
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Sales Engineer Công ty TNHH Thiết bị phụ tùng An Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu Công ty TNHH Thiết bị phụ tùng An Phát
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng sản xuất Công ty thời trang Phan Nguyễn làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu Công ty thời trang Phan Nguyễn
18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN GCC làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 40 Triệu CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN GCC
15 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ANSHA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ANSHA
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần đầu tư phát triển Anh và Em làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 35 Triệu Công ty cổ phần đầu tư phát triển Anh và Em
10 - 35 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel
16 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MEDIA POWER làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 17 Triệu CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MEDIA POWER
8 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH YJ LINK VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH YJ LINK VINA
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm