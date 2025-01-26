Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Ô TÔ HẢI ÂU làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Mức lương cạnh tranh và thưởng theo hiệu quả công việc. Các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật. Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và năng động. Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty. Đóng BHXH full lương cơ bản, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

· Lập kế hoạch và chiến lược kinh doanh: Xây dựng và triển khai chiến lược phát triển thị trường ô tô sơ mi rơ moóc tại khu vực Hà Nội và các tỉnh lân cận, đảm bảo đạt các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận.

· Quản lý đội ngũ bán hàng: Lãnh đạo và đào tạo đội ngũ nhân viên kinh doanh, hướng dẫn và giám sát hoạt động bán hàng, nâng cao hiệu quả công việc của các thành viên trong nhóm.

· Phát triển và duy trì mối quan hệ khách hàng: Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các khách hàng chiến lược, đối tác, nhà phân phối, đảm bảo sự hài lòng và gắn bó lâu dài với công ty.

· Nghiên cứu thị trường: Theo dõi, phân tích và báo cáo tình hình thị trường, đối thủ cạnh tranh, xu hướng ngành để đưa ra các giải pháp kinh doanh hiệu quả.

· Quản lý ngân sách và chi phí: Đảm bảo quản lý và sử dụng ngân sách kinh doanh hiệu quả, tối ưu hóa chi phí trong các chiến dịch bán hàng.

· Hỗ trợ công tác tiếp thị và quảng bá: Hợp tác với bộ phận marketing để xây dựng và thực hiện các chiến dịch quảng bá sản phẩm, sự kiện khách hàng nhằm nâng cao thương hiệu và doanh thu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Tốt nghiệp Đại học, ưu tiên các ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Marketing hoặc các ngành liên quan.

· Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh ô tô, đặc biệt là ô tô sơ mi rơ moóc hoặc các dòng sản phẩm tương tự.

· Kinh nghiệm quản lý đội ngũ bán hàng, xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh.

· Khả năng lãnh đạo, quản lý nhóm và kỹ năng giao tiếp tốt.

· Hiểu biết sâu sắc về thị trường ô tô và các xu hướng ngành nghề, đặc biệt là khu vực Hà Nội và miền Bắc.

· Kỹ năng đàm phán, thuyết phục và giải quyết vấn đề.

· Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm hỗ trợ công việc.

· Khả năng làm việc độc lập và chịu áp lực công việc cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Ô TÔ HẢI ÂU Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: Trên 20 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Ô TÔ HẢI ÂU

