Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Ô TÔ HẢI ÂU làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Ô TÔ HẢI ÂU
Ngày đăng tuyển: 26/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/02/2025
Giám đốc kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Ô TÔ HẢI ÂU

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

Hà Nội: Mức lương cạnh tranh và thưởng theo hiệu quả công việc. Các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật. Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và năng động. Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty. Đóng BHXH full lương cơ bản, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

· Lập kế hoạch và chiến lược kinh doanh: Xây dựng và triển khai chiến lược phát triển thị trường ô tô sơ mi rơ moóc tại khu vực Hà Nội và các tỉnh lân cận, đảm bảo đạt các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận.
Lập kế hoạch và chiến lược kinh doanh:
· Quản lý đội ngũ bán hàng: Lãnh đạo và đào tạo đội ngũ nhân viên kinh doanh, hướng dẫn và giám sát hoạt động bán hàng, nâng cao hiệu quả công việc của các thành viên trong nhóm.
Quản lý đội ngũ bán hàng:
· Phát triển và duy trì mối quan hệ khách hàng: Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các khách hàng chiến lược, đối tác, nhà phân phối, đảm bảo sự hài lòng và gắn bó lâu dài với công ty.
Phát triển và duy trì mối quan hệ khách hàng:
· Nghiên cứu thị trường: Theo dõi, phân tích và báo cáo tình hình thị trường, đối thủ cạnh tranh, xu hướng ngành để đưa ra các giải pháp kinh doanh hiệu quả.
Nghiên cứu thị trường:
· Quản lý ngân sách và chi phí: Đảm bảo quản lý và sử dụng ngân sách kinh doanh hiệu quả, tối ưu hóa chi phí trong các chiến dịch bán hàng.
Quản lý ngân sách và chi phí:
· Hỗ trợ công tác tiếp thị và quảng bá: Hợp tác với bộ phận marketing để xây dựng và thực hiện các chiến dịch quảng bá sản phẩm, sự kiện khách hàng nhằm nâng cao thương hiệu và doanh thu.
Hỗ trợ công tác tiếp thị và quảng bá:

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Tốt nghiệp Đại học, ưu tiên các ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Marketing hoặc các ngành liên quan.
· Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh ô tô, đặc biệt là ô tô sơ mi rơ moóc hoặc các dòng sản phẩm tương tự.
· Kinh nghiệm quản lý đội ngũ bán hàng, xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh.
· Khả năng lãnh đạo, quản lý nhóm và kỹ năng giao tiếp tốt.
· Hiểu biết sâu sắc về thị trường ô tô và các xu hướng ngành nghề, đặc biệt là khu vực Hà Nội và miền Bắc.
· Kỹ năng đàm phán, thuyết phục và giải quyết vấn đề.
· Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm hỗ trợ công việc.
· Khả năng làm việc độc lập và chịu áp lực công việc cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Ô TÔ HẢI ÂU Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng: Trên 20 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Ô TÔ HẢI ÂU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, Tháp Tây Tòa Hancorp Plaza, số 72 đường Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

