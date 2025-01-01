Giới thiệu Học Viện Công Nghệ Kid Leader Hub

KID LEADER HUB là trung tâm dạy lập trình và tư duy sáng tạo cho học viên từ 6 đến 18 tuổi. Chúng tôi cung cấp đa dang các môn học lập trình Scratch, Roblox, Python, Game, DJI...kết hợp chương trình dạy học hướng tới phát triển kỹ năng toàn diện cho trẻ nhỏ.