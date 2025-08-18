Tuyển Giáo viên Học Viện Công Nghệ Kid Leader Hub làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Midtown M7, Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phú, Quận 7, Quận 7

Học viện Công Nghệ Kid Leader Hub - Nơi bồi dưỡng và đào tạo lập trình Robotics cho trẻ em từ 5 đến 18 tuổi. Chúng tôi đánh thức đam mê lập trình cho nhà lãnh đạo trẻ.

Kid Leader Hub (KLH) đang tuyển dụng GIÁO VIÊN LẬP TRÌNH với các mục tiêu:

Giảng dạy các khóa học do trung tâm phân giảng: Python, Coding, Robotic, Unity…

Nghiên cứu dự án, thực hiện các đề tại khoa học

Mô tả công việc

Phối hợp với bộ phận học vụ để soan thảo, viết giáo án môn học

Tham gia giảng dạy các khóa học tại trung tâm theo chương trình, giáo án của Trung tâm

Điểm danh học viên, đánh giá sự tiến bộ của học viên và cải thiện chất lượng lớp học

Tham gia các buổi demo tuyển sinh, ngày hội hoạt động truyền thông của công ty.

Tốt nghiệp hoặc làm việc một trong các lĩnh vực: Lập trình, Kỹ thuật, điện-điện tử hoặc các ngành nghề liên quan

Có kinh nghiệm từng dạy các môn Python, Unity, Robotics, Coding, Roblox, AI…

Khả năng truyền đạt, giao tiếp tốt

Có thể giao tiếp bằng tiếng Anh

Yêu trẻ, hiểu tâm lý trẻ

Thưởng tháng 13, thưởng doanh thu, hoa hồng

Có 18 ngày phép năm dành cho nữ và 12 ngày phép dành cho nam

Bảo hiểm xã hội đầy đủ

Review lương hằng năm

Cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc

Thưởng các dịp Lễ, Tết, Trung Thu, ...

Hoạt động thường niên đa dạng: Team building, Company trip, Division picnics, Giáng sinh, Year end Party, 8/3, ...

