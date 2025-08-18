Tuyển Giáo viên Học Viện Công Nghệ Kid Leader Hub làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại Học Viện Công Nghệ Kid Leader Hub
- Hồ Chí Minh: Midtown M7, Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phú, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Giáo viên
Học viện Công Nghệ Kid Leader Hub - Nơi bồi dưỡng và đào tạo lập trình Robotics cho trẻ em từ 5 đến 18 tuổi. Chúng tôi đánh thức đam mê lập trình cho nhà lãnh đạo trẻ.
Kid Leader Hub (KLH) đang tuyển dụng GIÁO VIÊN LẬP TRÌNH với các mục tiêu:
Giảng dạy các khóa học do trung tâm phân giảng: Python, Coding, Robotic, Unity…
Nghiên cứu dự án, thực hiện các đề tại khoa học
Mô tả công việc
Phối hợp với bộ phận học vụ để soan thảo, viết giáo án môn học
Tham gia giảng dạy các khóa học tại trung tâm theo chương trình, giáo án của Trung tâm
Điểm danh học viên, đánh giá sự tiến bộ của học viên và cải thiện chất lượng lớp học
Tham gia các buổi demo tuyển sinh, ngày hội hoạt động truyền thông của công ty.
Yêu Cầu Công Việc
Có kinh nghiệm từng dạy các môn Python, Unity, Robotics, Coding, Roblox, AI…
Khả năng truyền đạt, giao tiếp tốt
Có thể giao tiếp bằng tiếng Anh
Yêu trẻ, hiểu tâm lý trẻ
Quyền Lợi
Có 18 ngày phép năm dành cho nữ và 12 ngày phép dành cho nam
Bảo hiểm xã hội đầy đủ
Review lương hằng năm
Cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc
Thưởng các dịp Lễ, Tết, Trung Thu, ...
Hoạt động thường niên đa dạng: Team building, Company trip, Division picnics, Giáng sinh, Year end Party, 8/3, ...
Cách Thức Ứng Tuyển
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
