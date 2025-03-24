Tuyển Đại diện kinh doanh Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam (MSB) làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 2 USD

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)
Ngày đăng tuyển: 24/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/04/2025
Đại diện kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Đại diện kinh doanh Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

Mức lương
15 - 2 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hà Nội

Mô Tả Công Việc Đại diện kinh doanh Với Mức Lương 15 - 2 USD

• Tham gia vào quá trình thiết kế và phát triển các sản phẩm Số của Ngân hàng (số hóa các sản phẩm hiện hữu và phát triển sản phẩm số mới – gốm Số hóa quy trình nội bộ, Số hóa các sản phẩm Khách hàng Cá nhân, các sản phẩm của Khách hàng Doanh nghiệp).
• Dựa trên kinh nghiệm thực tế để đưa ra các góc nhìn và tiếng nói của khách hàng và/hay đơn vị nghiệp vụ liên quan đến các hành trình số hóa cụ thể
• Xác định, làm rõ và hỗ trợ việc xác định mức độ ưu tiên của các vấn đề bất cập mà khách hàng và/hay đơn vị nghiệp vụ liên quan gặp phải sau mỗi bước của hành trình được xác định trước
• Thẩm định giải pháp để nâng cao trải nghiệm khách hàng, hỗ trợ đơn vị nghiệp vụ
• Hỗ trợ việc kiểm thử và cải tiến các giải pháp trong giai đoạn thử nghiệm và triển khai nhân
rộng

Với Mức Lương 15 - 2 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong ngành Ngân hàng, Tài chính. Hiểu về các sản phẩm Ngân hàng/Tài chính, luồng nghiệp vụ.
• Ưu tiên ứng viên đã làm các vị trí như: Phát triển sản phẩm cho Khách hàng Cá nhân; Phát triển sản phẩm cho Khách hàng Doanh nghiệp (cả Internet Banking, Mobile Banking); Phê duyệt và Thẩm định; Chính sách tín dụng….

Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam (MSB) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: ROX Tower, số 54A Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội; 180 - 192 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm TNHH Tâm Quốc Tế
Tuyển Đại diện kinh doanh TNHH Tâm Quốc Tế làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 20 Triệu
TNHH Tâm Quốc Tế
Hạn nộp: 15/09/2025
Đã hết hạn 16 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Giáo Dục & Đào Tạo Victoria
Tuyển Đại diện kinh doanh Công Ty Cổ Phần Giáo Dục & Đào Tạo Victoria làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục & Đào Tạo Victoria
Hạn nộp: 06/09/2025
Đã hết hạn 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA ETEK
Tuyển Đại diện kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA ETEK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 45 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA ETEK
Hạn nộp: 04/09/2025
Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Biển Hải Vân
Tuyển Đại diện kinh doanh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Biển Hải Vân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Biển Hải Vân
Hạn nộp: 13/08/2025
Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAT
Tuyển Đại diện kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAT
Hạn nộp: 16/07/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI EXCELLENCE MAR
Tuyển Đại diện kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI EXCELLENCE MAR làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI EXCELLENCE MAR
Hạn nộp: 31/07/2025
Đã hết hạn 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CIBES LIFT VIỆT NAM
Tuyển Đại diện kinh doanh CÔNG TY TNHH CIBES LIFT VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CIBES LIFT VIỆT NAM
Hạn nộp: 14/07/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH EVIDA
Tuyển Đại diện kinh doanh Công ty TNHH EVIDA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH EVIDA
Hạn nộp: 27/07/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TNHH MTV Tâm Quốc Tế
Tuyển Đại diện kinh doanh TNHH MTV Tâm Quốc Tế làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 20 Triệu
TNHH MTV Tâm Quốc Tế
Hạn nộp: 30/07/2025
Đã hết hạn 16 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CIBES LIFT VIỆT NAM
Tuyển Đại diện kinh doanh CÔNG TY TNHH CIBES LIFT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CIBES LIFT VIỆT NAM
Hạn nộp: 07/06/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

