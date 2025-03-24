Tuyển Đại diện kinh doanh Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam (MSB) làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 2 USD

• Tham gia vào quá trình thiết kế và phát triển các sản phẩm Số của Ngân hàng (số hóa các sản phẩm hiện hữu và phát triển sản phẩm số mới – gốm Số hóa quy trình nội bộ, Số hóa các sản phẩm Khách hàng Cá nhân, các sản phẩm của Khách hàng Doanh nghiệp).

• Dựa trên kinh nghiệm thực tế để đưa ra các góc nhìn và tiếng nói của khách hàng và/hay đơn vị nghiệp vụ liên quan đến các hành trình số hóa cụ thể

• Xác định, làm rõ và hỗ trợ việc xác định mức độ ưu tiên của các vấn đề bất cập mà khách hàng và/hay đơn vị nghiệp vụ liên quan gặp phải sau mỗi bước của hành trình được xác định trước

• Thẩm định giải pháp để nâng cao trải nghiệm khách hàng, hỗ trợ đơn vị nghiệp vụ

• Hỗ trợ việc kiểm thử và cải tiến các giải pháp trong giai đoạn thử nghiệm và triển khai nhân

rộng