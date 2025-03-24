Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Phát Triển Deli Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Công Ty TNHH Phát Triển Deli Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 24/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/04/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Phát Triển Deli Việt Nam

Mức lương
30 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Nghi Tàm, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

- Xây dựng kế hoạch doanh số chi tiết cho từng khu vực và nhân viên cấp dưới
- Xây dựng, đánh giá chính sách cho từng nhóm khách hàng
- Xây dựng doanh số chỉ tiêu cho từng khách hàng và đàm phán ký kết hợp đồng.
- Quản lý hệ thống khách hàng hiện tại đảm bảo mật độ phù và lập kế hoạch mở rộng khách hàng
- Trực tiếp tham gia mở kênh bán mới, tìm kiếm và phát triển hệ thống khách hàng
- Chủ động xây dụng, đề xuất các chương trình xúc tiến thương mại theo từng thời điểm
- Kiểm soát công nợ hệ thống khách hàng
- Xây dựng tuyến bán hàng phù hợp cho nhân viên
- Quản lý nhân sự: tuyển dụng, đào tạo, huấn luyện, phân công công việc cho nhân sự chi nhánh"
- Xây dựng, triển khai phân bổ chi tiết và giám sát thực thi kế hoạch, chỉ tiêu marketing cho hệ thống nhân sự chi nhánh
- Phân tích báo cáo: Kết quả doanh số, sản phẩm trọng tâm theo từng nhân viên. Báo cáo tăng trưởng theo từng khách hàng. Báo cáo mật độ phủ khách hàng. Báo cáo sale data sản phẩm của chi nhánh
- Thực hiện các báo cáo kinh doanh định kỳ theo quy định hoặc đột xuất.

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 2-5 năm kinh nghiệm làm Trưởng phòng hoặc ở vị trí tương đương trong ngành Văn phòng phẩm, FMCG, bán buôn, bánlẻ
- Tốt nghiệp Đại học
- Ưu tiên sử dụng tốt tiếng Anh hoặc tiếng Trung
- Khả năng phân tích thị trường, xây dựng các phương án kinh doanh
- Kỹ năng quản lý nhân sự
- Quản lý rủi ro công nợ
- Xây dựng và quản lý hệ thống khách hàng
- Nhạy bén trong kinh doanh

Tại Công Ty TNHH Phát Triển Deli Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 30-40tr (đã bao gồm LC+KPI)
- Thời gian làm việc: 8h-17h30 Thứ 2 - Sáng Thứ 7
- Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn
- Thưởng lễ, Tết, quý, năm, việc hiếu hỉ và quà thăm hỏi khác cho CBNV.
- Tham gia các hoạt động nội bộ: Year End Party, Team Building,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Phát Triển Deli Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Phát Triển Deli Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 189 đường Nghi Tàm, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

