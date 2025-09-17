Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận

Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Ngày đăng tuyển: 17/09/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/10/2025
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company

Giao dịch viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giao dịch viên Tại Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quảng Nam:

- Quảng Nam

Mô Tả Công Việc Giao dịch viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện công tác thu chi tiền mặt theo hạn mức giao dịch một cửa: nhận tiếp quỹ tiền mặt đầu ngày/quản lý thu chi tiền mặt trong ngày và kết nối quỹ cuối ngày chuyển về bộ phận Ngân Quỹ theo quy định;
Thực hiện giao dịch liên quan đến tiền gửi, rút tiền bằng hình thức tiền mặt, chuyển khoản trên tài khoản tiền gửi và tài khoản thanh toán của khách hàng; thu phí các loại phí dịch vụ theo biểu phí ban hành;
Nhận và chi trả chuyển tiền trong nước và nước ngoài cho khách hàng; thu đổi ngoại tệ cho khách hàng;
Thực hiện, quản lý thu – chi tiền mặt theo quy định;
Tìm kiếm, thiết lập, tư vấn bán chéo sản phẩm, dịch vụ (Bảo hiểm nhân thọ, Huy động tiền gửi, Thẻ tín dụng,...) cho khách hàng;
Giải quyết các vướng mắc phát sinh, giải đáp những thắc mắc của khách hàng trong phạm vi thẩm quyền cho phép; đảm bảo bí mật thông tin cho khách hàng;
Tổ chức, hoàn chỉnh, quản lý, lưu trữ, luân chuyển hồ sơ, chứng từ sau giao dịch;
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng phòng Vận hành hoặc Giám Đốc đơn vị kinh doanh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, chiều cao từ 1m57 trở lên, khuôn mặt ưa nhìn, tuổi không quá 30;
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành. Ưu tiên đúng chuyên ngành: Kế toán,
Tài chính – Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh, hoặc các chuyên ngành đào tạo khác có liên quan;
Sử dụng thành thạo thiết bị văn phòng, kỹ năng soạn thảo,...;
Chăm chỉ, nhiệt tình, khả năng giao tiếp tốt, yêu thích công việc ngân hàng và kế toán;
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kế toán hoặc tài chính - ngân hàng.

Tại Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company

Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1,2,3 Tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

