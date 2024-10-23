Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
- Bình Dương
- Đồng Nai
Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương 9 - 10 Triệu
● Đào tạo, quản trị đội ngũ, xây dựng kế hoạch hoạt động ngắn hạn và dài hạn, triển khai đến cho nhân viên
● Kiểm tra, sửa sai, ghi chú và báo cáo cho quản lý kho những lỗi của bộ phận xuất/nhập hàng qua báo cáo hàng tuần để qua đó nâng cao chất lượng công việc.
● Báo cáo tình hình hoạt động, thu thập các thông tin và phản hồi từ phía thành viên trong nhóm để đưa ra giải pháp phù hợp.
● Kết hợp với phòng nhân sự tuyển dụng, đào tạo nhân viên thuộc bộ phận mình phụ trách.
● Tổ chức quản lý kho hàng hóa: quản lý số lượng (nhập, xuất, tồn) kho, thực hiện các thủ tục nhập, xuất kho, sắp xếp, lưu kho, bảo quản hàng hóa.
● Tổ chức, quản lý, phân công nhiệm vụ cho từng nhân viên trong bộ phận.
● Quản lý năng suất làm việc của nhân viên, lên kế hoạch và kết hợp đội quản lý đảm bảo số lượng đơn hàng in/out kho theo target giờ, ngày, theo tuần.
● Tham gia kiểm kê và đối chiếu số lượng kiểm kê thực tế với số liệu tồn kho trên hệ thống. Đảm bảo dữ liệu tồn kho trên hệ thống và thực tế chính xác.
● Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, chỉ đạo của quản lý trực tiếp
Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Cao đẳng trở lên
FMCG
Đông
Mát - Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm lái xe nâng
Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ Thì Được Hưởng Những Gì
Incentive
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
