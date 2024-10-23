Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh - Bình Dương - Đồng Nai

Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

● Đào tạo, quản trị đội ngũ, xây dựng kế hoạch hoạt động ngắn hạn và dài hạn, triển khai đến cho nhân viên

● Kiểm tra, sửa sai, ghi chú và báo cáo cho quản lý kho những lỗi của bộ phận xuất/nhập hàng qua báo cáo hàng tuần để qua đó nâng cao chất lượng công việc.

● Báo cáo tình hình hoạt động, thu thập các thông tin và phản hồi từ phía thành viên trong nhóm để đưa ra giải pháp phù hợp.

● Kết hợp với phòng nhân sự tuyển dụng, đào tạo nhân viên thuộc bộ phận mình phụ trách.

● Tổ chức quản lý kho hàng hóa: quản lý số lượng (nhập, xuất, tồn) kho, thực hiện các thủ tục nhập, xuất kho, sắp xếp, lưu kho, bảo quản hàng hóa.

● Tổ chức, quản lý, phân công nhiệm vụ cho từng nhân viên trong bộ phận.

● Quản lý năng suất làm việc của nhân viên, lên kế hoạch và kết hợp đội quản lý đảm bảo số lượng đơn hàng in/out kho theo target giờ, ngày, theo tuần.

● Tham gia kiểm kê và đối chiếu số lượng kiểm kê thực tế với số liệu tồn kho trên hệ thống. Đảm bảo dữ liệu tồn kho trên hệ thống và thực tế chính xác.

● Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, chỉ đạo của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên ● Ưu tiên kinh nghiệm quản lý kho FMCG, kho Đông, kho Mát - Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm lái xe nâng ● Thời gian làm việc: Xoay ca linh động, 26 công/ tháng ● Thành thạo excel, có kỹ năng xử lý số liệu tốt ● Chủ động phân tích & giải quyết vấn đề, có khả năng làm việc nhóm và độc lập ● Tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình, trung thực, có khả năng tự học hỏi, nâng cao nghiệp vụ.

Cao đẳng trở lên

FMCG

Đông

Mát - Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm lái xe nâng

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ Thì Được Hưởng Những Gì

● Thử việc nhận 100% lương. ● Sau 2 tháng thử việc đóng bảo hiểm full lương. ● Bảo hiểm sức khỏe FPT Care. Hỗ trợ chi phí khám sức khỏe tổng quát định kỳ hàng năm. ● Được đi nghỉ mát hàng năm và tham gia các hoạt động Team Building ít nhất 01 lần/năm. ● Tặng quà sinh nhật, lễ, tết. ● Tham gia các hoạt động Công đoàn ● Lương tháng 13 và thưởng hiệu quả theo kết quả kinh doanh của Công ty (Incentive). ● 12 ngày phép năm + 06 ngày nghỉ ốm

Incentive

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ

