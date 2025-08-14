Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH AEV ENG VINA làm việc tại Hải Phòng thu nhập 18 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH AEV ENG VINA
- Hải Phòng:
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 18 - 25 Triệu
Lắp đặt Cánh tay Robot gắp sản phẩm, Máy điều chỉnh nhiệt độ khuôn, Bình sấy hopper, Heater&Cooler.... hãng YUDO-ABIMAN cho khách hàng của công ty ở khu vực miền Nam: Hải Phòng, Hải Dương, Thái Bình, ….
Phân tích và giải quyết các vấn đề kỹ thuật liên quan đến máy móc, thiết bị cơ khí
Bảo trì, sửa chữa và nâng cấp hệ thống máy móc định kỳ
Hỗ trợ đào tạo và hướng dẫn kỹ thuật cho nhân viên vận hành máy
Tư vấn và đề xuất giải pháp cải tiến quy trình sản xuất, nâng cao hiệu quả và chất lượng sản phẩm
Nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ mới trong lĩnh vực cơ khí và tự động hóa
Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng , Đại học chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí, Chế tạo máy hoặc các ngành liên quan
Có kiến thức, kinh nghiệm về bảo trì, bảo dưỡng sửa chữa máy móc công nghiệp, Cánh tay robot, ...
Có kiến thức về điện, điện tử và tự động hóa
Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Chủ động, sáng tạo và có tinh thần học hỏi cao
Tại CÔNG TY TNHH AEV ENG VINA Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện
Thưởng các dịp lễ tết và thưởng hiệu suất công việc
Được trang bị đầy đủ công cụ, thiết bị bảo hộ lao động cần thiết
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AEV ENG VINA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
