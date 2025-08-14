Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH AEV ENG VINA làm việc tại Hải Phòng thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: - Hải Phòng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Lắp đặt Cánh tay Robot gắp sản phẩm, Máy điều chỉnh nhiệt độ khuôn, Bình sấy hopper, Heater&Cooler.... hãng YUDO-ABIMAN cho khách hàng của công ty ở khu vực miền Nam: Hải Phòng, Hải Dương, Thái Bình, ….

Phân tích và giải quyết các vấn đề kỹ thuật liên quan đến máy móc, thiết bị cơ khí

Bảo trì, sửa chữa và nâng cấp hệ thống máy móc định kỳ

Hỗ trợ đào tạo và hướng dẫn kỹ thuật cho nhân viên vận hành máy

Tư vấn và đề xuất giải pháp cải tiến quy trình sản xuất, nâng cao hiệu quả và chất lượng sản phẩm

Nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ mới trong lĩnh vực cơ khí và tự động hóa

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh sống, thường trú, tạm trú tại khu vực: Hải Phòng, Hải Dương, Thái Bình, …

Tốt nghiệp Cao đẳng , Đại học chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí, Chế tạo máy hoặc các ngành liên quan

Có kiến thức, kinh nghiệm về bảo trì, bảo dưỡng sửa chữa máy móc công nghiệp, Cánh tay robot, ...

Có kiến thức về điện, điện tử và tự động hóa

Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả

Chủ động, sáng tạo và có tinh thần học hỏi cao

Tại CÔNG TY TNHH AEV ENG VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện

Thưởng các dịp lễ tết và thưởng hiệu suất công việc

Được trang bị đầy đủ công cụ, thiết bị bảo hộ lao động cần thiết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AEV ENG VINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin