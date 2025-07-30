Tuyển Nhân viên kinh doanh SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Tầng 14, Pico Plaza, số 20 Cộng Hoà, Phường 12, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu
Công việc hành chính văn phòng
Tư vấn làm hồ sơ vay tín chấp cho khách hàng.
Call Data có sẵn hệ thống
Tiếp nhận, hoàn thành hồ sơ vay, hướng dẫn thủ tục giải ngân cho khách hàng.
Báo cáo kết quả công việc hàng tuần/ tháng
Thời gian làm việc: Giờ hành chính từ (8h30- 18h) Từ Thứ Hai đến Sáng Thứ Bảy (chiều Thứ Bảy, Chủ Nhật nghỉ)
Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp từ THPT, Trung Cấp hoặc Cao Đẳng
Có tinh thần trách nhiệm trong công việc
Chấp nhận bằng Tốt nghiệp tạm thời
Tại SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED Thì Được Hưởng Những Gì
100% lương khi thử việc
Ðược đào tạo về nghiệp vụ tài chính/ngân hàng.
Được tham gia BHYT, BHXH khi ký hợp đồng lao động
Thưởng Tết và các ngày lễ theo Luật lao động.
Được hỗ trợ DATA khách hàng chất lượng, tiềm năng.
hỗ trợ DATA khách hàng
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện và có cơ hội thăng tiến cao.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
