Tuyển Nhân viên kinh doanh SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 14, Pico Plaza, số 20 Cộng Hoà, Phường 12, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Công việc hành chính văn phòng

Tư vấn làm hồ sơ vay tín chấp cho khách hàng.

Call Data có sẵn hệ thống

Tiếp nhận, hoàn thành hồ sơ vay, hướng dẫn thủ tục giải ngân cho khách hàng.

Báo cáo kết quả công việc hàng tuần/ tháng

Thời gian làm việc: Giờ hành chính từ (8h30- 18h) Từ Thứ Hai đến Sáng Thứ Bảy (chiều Thứ Bảy, Chủ Nhật nghỉ)

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ THPT, Trung Cấp hoặc Cao Đẳng

Có tinh thần trách nhiệm trong công việc

Chấp nhận bằng Tốt nghiệp tạm thời

Tại SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED Thì Được Hưởng Những Gì

100% lương khi thử việc

Ðược đào tạo về nghiệp vụ tài chính/ngân hàng.

Được tham gia BHYT, BHXH khi ký hợp đồng lao động

Thưởng Tết và các ngày lễ theo Luật lao động.

Được hỗ trợ DATA khách hàng chất lượng, tiềm năng.

hỗ trợ DATA khách hàng

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện và có cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin