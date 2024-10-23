Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu

Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
20 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Biên Hoà ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tìm kiếm và khai thác đối tác mới Mở rộng đối tác thông qua các kênh online, mạng xã hội, điện thoại,... (đăng bài, tiếp cận và khai thác thông tin nhằm tìm kiếm người phù hợp làm đối tác) Tư vấn, mở điểm; Đàm phán, thương lượng và chốt hợp đồng với đối tác Hướng dẫn, hỗ trợ công cụ bán hàng cho đối tác như banner/ poster/ hình ảnh sản phẩm Đi thị trường tại khu vực được phân công để thúc đẩy tăng doanh số Chấm công linh động tại thị trường
Tìm kiếm và khai thác đối tác mới
Mở rộng đối tác thông qua các kênh online, mạng xã hội, điện thoại,... (đăng bài, tiếp cận và khai thác thông tin nhằm tìm kiếm người phù hợp làm đối tác)
Tư vấn, mở điểm; Đàm phán, thương lượng và chốt hợp đồng với đối tác
Hướng dẫn, hỗ trợ công cụ bán hàng cho đối tác như banner/ poster/ hình ảnh sản phẩm
Đi thị trường tại khu vực được phân công để thúc đẩy tăng doanh số
Chấm công linh động tại thị trường
Đối tác là những người có nhiều thời gian rảnh, có tủ lạnh gia đình và mong muốn kiếm thêm thu nhập.
Văn phòng phỏng vấn:
VP Bình Dương: 17/42 Đ. Lê Văn Tách, An Bình, Dĩ An, Bình Dương VP Quận 7: Tầng 2, Tòa nhà FPT Tân Thuận. 29B-31B-33B đường Tân Thuận, KCX Tân Thuận, Quận 7
VP Bình Dương: 17/42 Đ. Lê Văn Tách, An Bình, Dĩ An, Bình Dương
VP Quận 7: Tầng 2, Tòa nhà FPT Tân Thuận. 29B-31B-33B đường Tân Thuận, KCX Tân Thuận, Quận 7

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm sales là một lợi thế Có kĩ năng giao tiếp, chăm sóc khách hàng tốt Có phương tiện di chuyển thị trường Chăm chỉ, cầu tiến, không ngại tư duy mới
Có kinh nghiệm sales là một lợi thế
Có kĩ năng giao tiếp, chăm sóc khách hàng tốt
Có phương tiện di chuyển thị trường
Chăm chỉ, cầu tiến, không ngại tư duy mới

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cơ bản 8.000.000 + Thưởng hiệu quả kinh doanh hấp dẫn (Từ 11 triệu +) Thử việc 2 tháng 100% lương 18 ngày phép năm Được mua bảo hiểm FPT Care: Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện có thể đi khám, chữa bệnh ờ hầu hết các Bệnh viện lớn mà không phải chờ đợi và được hưởng dịch vụ tốt nhất. Được công ty hỗ trợ chi phí khám sức khỏe tổng quát định kỳ hàng năm. Được công ty đóng đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định Nhà nước. Được đi nghỉ mát hàng năm và tham gia các hoạt động team building ít nhất 01 lần/năm. Được tặng quà Sinh nhật, Lễ, Tết. Được tham gia các hoạt động Công đoàn, phong trào văn hóa FPT. (Các câu lạc bộ thể thao, khiêu vũ, yoga,...) Lương tháng 13 và thưởng hiệu quả theo kết quả kinh doanh của Công ty. Được tham gia các lớp đào tạo kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm theo chính sách đào tạo của Tập Đoàn FPT.
Thu nhập: Lương cơ bản 8.000.000 + Thưởng hiệu quả kinh doanh hấp dẫn (Từ 11 triệu +)
Thử việc 2 tháng 100% lương
18 ngày phép năm
Được mua bảo hiểm FPT Care: Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện có thể đi khám, chữa bệnh ờ hầu hết các Bệnh viện lớn mà không phải chờ đợi và được hưởng dịch vụ tốt nhất.
Được công ty hỗ trợ chi phí khám sức khỏe tổng quát định kỳ hàng năm.
Được công ty đóng đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định Nhà nước.
Được đi nghỉ mát hàng năm và tham gia các hoạt động team building ít nhất 01 lần/năm.
Được tặng quà Sinh nhật, Lễ, Tết.
Được tham gia các hoạt động Công đoàn, phong trào văn hóa FPT. (Các câu lạc bộ thể thao, khiêu vũ, yoga,...)
Lương tháng 13 và thưởng hiệu quả theo kết quả kinh doanh của Công ty.
Được tham gia các lớp đào tạo kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm theo chính sách đào tạo của Tập Đoàn FPT.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ

Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

