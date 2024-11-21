Tuyển Kỹ sư HVAC Công ty Cổ Phần EUROWIND làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 81 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kỹ sư HVAC Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Nắm bắt tốt điều khoản hợp đồng, các công việc thi công, đơn giá thi công trong dự toán hợp đồng với Chủ đầu tư;

Đọc, hiểu bản vẽ biện pháp thi công và thuyết minh bản vẽ thi công;

Nắm bắt và biết cách áp dụng các thông tư, nghị định của Luật XD trong quản lý dự án;

Lập hồ sơ chất lượng, khối lượng các hạng mục HVAC (Chủ yếu thi công hạn mục Thông gió; Tăng áp hút khói,...)

Kiểm soát tiến độ & chất lượng thực hiện hồ sơ chất lượng, khối lượng của gói thầu;

Làm việc với các bộ phận liên quan về hồ sơ chất lượng, khối lượng, thanh quyết toán công trình;

Làm việc với tư vấn giám sát, Ban quản lý dự án về hồ sơ chất lượng, khối lượng;

Thực hiện hồ sơ nghiệm thu VLDV, hồ sơ khối lượng, hồ sơ phát sinh, hồ sơ thanh quyết toán dự án;

Theo dõi, giám sát thi công trên công trường;

Báo cáo thường xuyên tới Ban lãnh đạo/ Quản lý dự án và Ban quản lý về tiến độ công việc;

Các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám đốc công ty.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành nhiệt – lạnh, cung cấp điện, cơ khí chế tạo,...

Giao tiếp tốt;

Thành thạo tiếng anh chuyên ngành; tiếng anh giao tiếp là một lợi thế;

> 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;

Sử dụng thành thạo MS Office, Autocad;

Am hiểu các tiêu chuẩn; quy định hiện hành;

Nhanh nhẹn, trung thực, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm, chịu được cáp lực công việc;

Sẵn sàng làm thêm giờ; đi công tác theo yêu cầu của công việc;

Tại Công ty Cổ Phần EUROWIND Thì Được Hưởng Những Gì

Được trang bị đầy đủ các thiết bị phục vụ công việc;

Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật sau khi ký HĐLĐ chính thức;

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến;

Áp dụng quy chế đánh giá, xếp hạng nhân viên rõ ràng để quyết định mức lương thưởng;

Chế độ lương thưởng rõ ràng, có tích lũy phúc lợi công ty, phục vụ cho thưởng lễ, tết, nghỉ mát hàng năm, sinh nhật, hiếu, hỷ....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần EUROWIND

