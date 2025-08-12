Tuyển Nhân viên giao hàng ShopDunk - Công ty CP HESMAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 63 Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên giao hàng Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

HESMAN GROUP và những lý do bạn nên ứng tuyển vị trí này:

Nội dung công việc:

Giao hàng đến cửa hàng hoặc khách hàng theo khu vực được phân công.

Kiểm tra kỹ hàng hóa, chứng từ trước và sau khi giao nhận.

Đảm bảo an toàn, nguyên vẹn hàng hóa trong suốt quá trình vận chuyển.

Tuân thủ quy trình, quy định về giao nhận, báo cáo công việc đầy đủ cho quản lý.

Hỗ trợ các công việc khác theo phân công từ bộ phận Kho vận.

Về HESMAN GROUP:

“Hesman Group là đơn vị số 1 tạo nên những trải nghiệm tuyệt vời cho quá trình mua sắm sản phẩm công nghệ tại Việt Nam. Chúng tôi là đối tác ủy quyền tin cậy của các hãng công nghệ uy tín hàng đầu trên thế giới như Apple, Samsung trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ.”

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam độ tuổi từ 19 - 30.

Tốt nghiệp trung cấp trở lên.

Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc.

Sức khỏe tốt, có xe máy cá nhân, có giấy phép lái xe A1.

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm giao hàng, hiểu rõ đường phố.

Tại ShopDunk - Công ty CP HESMAN Thì Được Hưởng Những Gì

Được tiếp cận các sản phẩm công nghệ mới nhất.

Được tham gia các ưu đãi mua hàng (áp dụng riêng cho CBNV).

Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng.

Được tham gia các chương trình Teambuilding gắn kết, …

Cách Thức Ứng Tuyển Tại ShopDunk - Công ty CP HESMAN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin