Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công ty cổ phần tập đoàn địa ốc Bắc Trung Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 163 Trần Phú, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Lập kế hoạch và triển khai tuyển dụng nhân sự để đáp ứng kế hoạch kinh doanh của công ty.

Triển khai kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Tổ chức các hoạt động truyền thông nội bộ, phát triển văn hóa doanh nghiệp

Kiểm soát, đo lường, đánh giá công việc theo tháng, theo quý.

Quản lý, phân công công việc, giám sát thực hiện đảm bảo hoàn thành mục tiêu, chức năng của bộ phận.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng ở vị trí tương đương về thị trường bất động sản

Độ tuổi từ 25 – 35, thành thạo tin học văn phòng

Tốt nghiệp đại học trở lên, am hiểu về Luật lao động

Có máy tính và phương tiện đi lại

Có khả năng giao tiếp tốt, hoạt ngôn

Kĩ năng giao tiếp tốt, làm việc với nhiều phòng ban

Ham học hỏi, khả năng chịu áp lực công việc cao

Tại Công ty cổ phần tập đoàn địa ốc Bắc Trung Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 15.000.000 đ – 25.000.000 đ/tháng ( gồm lương cứng deal theo năng lực + KPI )

Thời gian làm việc: 08h30 – 12h00 , 13h30 – 18h00 từ Thứ 2 đến Thứ 7 (Nghỉ CN hàng tuần )

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động

Thưởng nhân các ngày Lễ/Tết.

Tặng quà nhân các sự kiện đặc biệt của CBNV.

Chương trình Team building hàng năm.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, xã hội dành cho CBNV...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn địa ốc Bắc Trung Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin