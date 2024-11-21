Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công ty cổ phần tập đoàn địa ốc Bắc Trung Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công ty cổ phần tập đoàn địa ốc Bắc Trung Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Công ty cổ phần tập đoàn địa ốc Bắc Trung Nam
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
Công ty cổ phần tập đoàn địa ốc Bắc Trung Nam

Trưởng phòng nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng nhân sự Tại Công ty cổ phần tập đoàn địa ốc Bắc Trung Nam

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 163 Trần Phú, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Lập kế hoạch và triển khai tuyển dụng nhân sự để đáp ứng kế hoạch kinh doanh của công ty.
Triển khai kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.
Tổ chức các hoạt động truyền thông nội bộ, phát triển văn hóa doanh nghiệp
Kiểm soát, đo lường, đánh giá công việc theo tháng, theo quý.
Quản lý, phân công công việc, giám sát thực hiện đảm bảo hoàn thành mục tiêu, chức năng của bộ phận.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng ở vị trí tương đương về thị trường bất động sản
Độ tuổi từ 25 – 35, thành thạo tin học văn phòng
Tốt nghiệp đại học trở lên, am hiểu về Luật lao động
Có máy tính và phương tiện đi lại
Có khả năng giao tiếp tốt, hoạt ngôn
Kĩ năng giao tiếp tốt, làm việc với nhiều phòng ban
Ham học hỏi, khả năng chịu áp lực công việc cao

Tại Công ty cổ phần tập đoàn địa ốc Bắc Trung Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 15.000.000 đ – 25.000.000 đ/tháng ( gồm lương cứng deal theo năng lực + KPI )
Thu nhập: 15.000.000 đ – 25.000.000 đ/tháng
Thời gian làm việc: 08h30 – 12h00 , 13h30 – 18h00 từ Thứ 2 đến Thứ 7 (Nghỉ CN hàng tuần )
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động
Thưởng nhân các ngày Lễ/Tết.
Tặng quà nhân các sự kiện đặc biệt của CBNV.
Chương trình Team building hàng năm.
Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, xã hội dành cho CBNV...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn địa ốc Bắc Trung Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần tập đoàn địa ốc Bắc Trung Nam

Công ty cổ phần tập đoàn địa ốc Bắc Trung Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa Sdu, 143 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

