Tuyển Content Creator ShopDunk - Công ty CP HESMAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Tuyển Content Creator ShopDunk - Công ty CP HESMAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

ShopDunk - Công ty CP HESMAN
Ngày đăng tuyển: 20/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/09/2025
ShopDunk - Công ty CP HESMAN

Content Creator

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại ShopDunk - Công ty CP HESMAN

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 3, toà nhà Green Park, phố Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

HESMAN GROUP và những lý do bạn nên ứng tuyển vị trí này:
Nội dung công việc:
Lên ý tưởng kịch bản video hấp dẫn, sáng tạo, phù hợp với định hướng thương hiệu và từng nền tảng (TikTok, YouTube, Facebook...).
Viết nội dung video, bài viết cho các chiến dịch truyền thông, sản phẩm mới và hoạt động thương hiệu.
Đóng vai trò VJ (dẫn chương trình, review sản phẩm, talkshow,...) trong các video marketing, livestream, quảng bá thương hiệu.
Trực tiếp tham gia thu hình, thu âm các nội dung đã lên ý tưởng.
Phối hợp với team Editor để đảm bảo chất lượng và tiến độ sản xuất video.
Tham gia xây dựng, phát triển nội dung trên các nền tảng: YouTube, TikTok, Facebook, Instagram...
Theo dõi, cập nhật xu hướng nội dung và hành vi người dùng trên social để tối ưu hiệu quả truyền thông.
Về HESMAN GROUP:
“Hesman Group là đơn vị số 1 tạo nên những trải nghiệm tuyệt vời cho quá trình mua sắm sản phẩm công nghệ tại Việt Nam. Chúng tôi là đối tác ủy quyền tin cậy của các hãng công nghệ uy tín hàng đầu trên thế giới như Apple, Samsung trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ.”

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên ở vị trí Content Creator, MC/VJ, hoặc các vị trí tương đương trong lĩnh vực media, marketing, giải trí,...
Có khả năng sáng tạo nội dung tốt, tư duy hình ảnh và ngôn ngữ linh hoạt.
Tự tin trước ống kính, có khả năng dẫn dắt tự nhiên, thu hút và biết cách tương tác với khán giả.
Có hiểu biết về cách vận hành các nền tảng mạng xã hội (đặc biệt là TikTok, YouTube, Facebook).
Kỹ năng làm việc nhóm tốt, chủ động và có trách nhiệm trong công việc.
Ưu tiên ứng viên có kiến thức hoặc đam mê với các sản phẩm công nghệ.

Tại ShopDunk - Công ty CP HESMAN Thì Được Hưởng Những Gì

Được tiếp cận các sản phẩm công nghệ mới nhất.
Được tham gia các ưu đãi mua hàng (áp dụng riêng cho CBNV).
Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng.
Được tham gia các chương trình Teambuilding gắn kết, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại ShopDunk - Công ty CP HESMAN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

ShopDunk - Công ty CP HESMAN

ShopDunk - Công ty CP HESMAN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 4N8B Nguyễn Thị Thập

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-content-creator-thu-nhap-9-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job368511
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 06/07/2026
Hà Nội Còn 294 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Trung Thực Land
Tuyển Content Creator Công ty Cổ phần Trung Thực Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty Cổ phần Trung Thực Land
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm ShopDunk - Công ty CP HESMAN
Tuyển Content Creator ShopDunk - Công ty CP HESMAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
ShopDunk - Công ty CP HESMAN
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP PAL ACADEMY
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP PAL ACADEMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP PAL ACADEMY
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Sugar Town
Tuyển Content Creator Công Ty TNHH Sugar Town làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 17 Triệu
Công Ty TNHH Sugar Town
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 13 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MOKSA
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH MOKSA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 14 Triệu
CÔNG TY TNHH MOKSA
Hạn nộp: 06/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 21 ngày để ứng tuyển 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Mathpresso Việt Nam
Tuyển Content Creator Công ty TNHH Mathpresso Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 6 Triệu
Công ty TNHH Mathpresso Việt Nam
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 3 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty BKG Tân Mỹ
Tuyển Content Creator Công ty BKG Tân Mỹ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty BKG Tân Mỹ
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo
Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo
Hạn nộp: 22/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 7 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cơ khí Chính xác Gia Minh
Tuyển Nhân viên vận hành Công ty Cơ khí Chính xác Gia Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công ty Cơ khí Chính xác Gia Minh
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thiết Bị VMT Việt Nam
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Thiết Bị VMT Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Thiết Bị VMT Việt Nam
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 46 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ KHÁCH SẠN NICECY
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ KHÁCH SẠN NICECY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ KHÁCH SẠN NICECY
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Hạn nộp: 30/09/2025
Đồng Nai Còn 15 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 06/07/2026
Hà Nội Còn 294 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Trung Thực Land
Tuyển Content Creator Công ty Cổ phần Trung Thực Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty Cổ phần Trung Thực Land
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm ShopDunk - Công ty CP HESMAN
Tuyển Content Creator ShopDunk - Công ty CP HESMAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
ShopDunk - Công ty CP HESMAN
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP PAL ACADEMY
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP PAL ACADEMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP PAL ACADEMY
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Sugar Town
Tuyển Content Creator Công Ty TNHH Sugar Town làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 17 Triệu
Công Ty TNHH Sugar Town
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 13 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MOKSA
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH MOKSA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 14 Triệu
CÔNG TY TNHH MOKSA
Hạn nộp: 06/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 21 ngày để ứng tuyển 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Mathpresso Việt Nam
Tuyển Content Creator Công ty TNHH Mathpresso Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 6 Triệu
Công ty TNHH Mathpresso Việt Nam
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 3 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty BKG Tân Mỹ
Tuyển Content Creator Công ty BKG Tân Mỹ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty BKG Tân Mỹ
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Content Creator Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Content Creator Equest Education Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Equest Education Group
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content Creator Công ty TNHH đầu tư XNK Dulin International làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH đầu tư XNK Dulin International
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content Creator Phòng Khám Chuyên Khoa Da Liễu GSV - Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế GSV làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu Phòng Khám Chuyên Khoa Da Liễu GSV - Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế GSV
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ATOSA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ATOSA
2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Content Creator Language Link Academic- Hà Đông làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 35 Triệu Language Link Academic- Hà Đông
3 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Content Creator Phòng Khám Chuyên Khoa Da Liễu Blach Hair làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 16 Triệu Phòng Khám Chuyên Khoa Da Liễu Blach Hair
9 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content Creator Công ty TNHH Dịch Vụ Viễn Thông 24h làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu Công ty TNHH Dịch Vụ Viễn Thông 24h
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO KING VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO KING VINA
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Content Creator Dr Huy Giang làm việc tại Hà Nội thu nhập 85 - 10 Triệu Dr Huy Giang
85 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MEGACELL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MEGACELL
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ PHÂN PHỐI 5G làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ PHÂN PHỐI 5G
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Content Creator Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH PTE MAGIC HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH PTE MAGIC HÀ NỘI
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content Creator Công Ty TNHH Thanh An làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty TNHH Thanh An
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN BẦU TRỜI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN BẦU TRỜI VIỆT NAM
10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC EDMICRO làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC EDMICRO
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Content Creator Công ty cổ phần Học viện Đào tạo Quốc tế Taki làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu Công ty cổ phần Học viện Đào tạo Quốc tế Taki
13 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Content Creator Công ty cổ phần thương mại dịch vụ và công nghệ Hoàng Long làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty cổ phần thương mại dịch vụ và công nghệ Hoàng Long
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ MIN LEO MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI TRÍ MIN LEO MEDIA
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Content Creator Công ty Cổ phần INFINITY TECHNOLOGY GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 14 Triệu Công ty Cổ phần INFINITY TECHNOLOGY GLOBAL
9 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content Creator Hộ Kinh Doanh Ngữ Đoàn VP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Hộ Kinh Doanh Ngữ Đoàn VP
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN G–CORP làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN G–CORP
2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SADO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SADO
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN EGO MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN EGO MEDIA
Trên 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Content Creator Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ HADA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ HADA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LUXURY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LUXURY
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content Creator Công ty cổ phần xuất nhập khẩu dược phẩm Tapmed làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty cổ phần xuất nhập khẩu dược phẩm Tapmed
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU FAMILY FOOD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU FAMILY FOOD
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Content Creator FREETALK ENGLISH làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu FREETALK ENGLISH
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm