Tuyển Content Creator ShopDunk - Công ty CP HESMAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, toà nhà Green Park, phố Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

HESMAN GROUP và những lý do bạn nên ứng tuyển vị trí này:

Nội dung công việc:

Lên ý tưởng kịch bản video hấp dẫn, sáng tạo, phù hợp với định hướng thương hiệu và từng nền tảng (TikTok, YouTube, Facebook...).

Viết nội dung video, bài viết cho các chiến dịch truyền thông, sản phẩm mới và hoạt động thương hiệu.

Đóng vai trò VJ (dẫn chương trình, review sản phẩm, talkshow,...) trong các video marketing, livestream, quảng bá thương hiệu.

Trực tiếp tham gia thu hình, thu âm các nội dung đã lên ý tưởng.

Phối hợp với team Editor để đảm bảo chất lượng và tiến độ sản xuất video.

Tham gia xây dựng, phát triển nội dung trên các nền tảng: YouTube, TikTok, Facebook, Instagram...

Theo dõi, cập nhật xu hướng nội dung và hành vi người dùng trên social để tối ưu hiệu quả truyền thông.

Về HESMAN GROUP:

“Hesman Group là đơn vị số 1 tạo nên những trải nghiệm tuyệt vời cho quá trình mua sắm sản phẩm công nghệ tại Việt Nam. Chúng tôi là đối tác ủy quyền tin cậy của các hãng công nghệ uy tín hàng đầu trên thế giới như Apple, Samsung trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ.”

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên ở vị trí Content Creator, MC/VJ, hoặc các vị trí tương đương trong lĩnh vực media, marketing, giải trí,...

Có khả năng sáng tạo nội dung tốt, tư duy hình ảnh và ngôn ngữ linh hoạt.

Tự tin trước ống kính, có khả năng dẫn dắt tự nhiên, thu hút và biết cách tương tác với khán giả.

Có hiểu biết về cách vận hành các nền tảng mạng xã hội (đặc biệt là TikTok, YouTube, Facebook).

Kỹ năng làm việc nhóm tốt, chủ động và có trách nhiệm trong công việc.

Ưu tiên ứng viên có kiến thức hoặc đam mê với các sản phẩm công nghệ.

Tại ShopDunk - Công ty CP HESMAN Thì Được Hưởng Những Gì

Được tiếp cận các sản phẩm công nghệ mới nhất.

Được tham gia các ưu đãi mua hàng (áp dụng riêng cho CBNV).

Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng.

Được tham gia các chương trình Teambuilding gắn kết, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại ShopDunk - Công ty CP HESMAN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin