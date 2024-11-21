Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại HTC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu

Mức lương 9 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 163 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

Thiết kế các ấn phẩm truyền thông như: poster, banner, catalogue, lookbook, brochure, hình ảnh sản phẩm... phục vụ các chiến dịch quảng cáo, sự kiện và các hoạt động marketing.

Phát triển ý tưởng thiết kế, đảm bảo sản phẩm đồ họa phù hợp với nhận diện thương hiệu và xu hướng thời trang.

Chỉnh sửa, xử lý hình ảnh sản phẩm, tạo layout bắt mắt để sử dụng trên các kênh online và offline.

Phối hợp với đội ngũ Marketing để đảm bảo các ấn phẩm thiết kế đạt mục tiêu truyền thông.

Nghiên cứu và cập nhật các xu hướng thiết kế trong ngành thời trang để ứng dụng vào các sản phẩm đồ họa.

Tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế đồ họa, Mỹ thuật, hoặc các ngành liên quan.

Tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế đồ họa, Mỹ thuật, hoặc các ngành liên quan.

Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế như Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign.

Có ít nhất 1năm kinh nghiệm thiết kế trong lĩnh vực thời trang, mỹ phẩm, hoặc các ngành liên quan.

Gu thẩm mỹ tốt, khả năng sáng tạo và phối màu hiện đại, phù hợp với vibe thời trang.

Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc với các thương hiệu thời trang hoặc có kinh nghiệm thiết kế lookbook và bộ sưu tập thời trang.

Tại Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại HTC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương - thưởng xứng đáng

Lương: 10 - 12 triệu/ tháng

Chế độ lương thưởng hấp dẫn, lương tháng 13.

Cấu phần lương, thưởng rõ ràng, minh bạch, không chậm lương.

Review tăng lương 6 tháng/lần.

Đảm bảo đầy đủ chính sách và quyền lợi

Cung cấp đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ công việc.

Đóng BHXH đầy đủ ngay khi lên chính thức.

Hưởng ngày phép và các quyền lợi theo quy định của Luật lao động hiện hành.

Hưởng đầy đủ các chế độ Công Đoàn (Thưởng sinh nhật, thưởng lễ Tết...)

Chính sách mua hàng nội bộ.

Cân bằng cuộc sống và công việc, tạo dựng môi trường làm việc thân thiện

Làm việc từ Thứ 2 đến Thứ 6, cuối tuần chúng mình dành thời gian để tái tạo năng lượng.

Làm việc trong môi trường khuyến khích giao tiếp cởi mở và thẳng thắn. Chúng mình luôn khuyến khích mọi người "nói với nhau", không phải là "nói về nhau". HAPAS bài trừ các hành vi tiêu cực như bè phái, chia rẽ nội bộ, tạo ra một môi trường làm việc đoàn kết và tích cực.

Làm việc trong môi trường có nhiều hoạt động gắn kết để rèn luyện sức khoẻ và phát triển văn hoá học tập.

Du lịch công ty.

Đa dạng các hoạt động giúp gắn kết nội bộ.

Sử dụng thư viện công ty với đa dạng các đầu sách về kỹ năng chuyên môn, kỹ năng quản lý, kỹ năng sống...

Ghi nhận xứng đáng

Thành viên HAPAS có cơ hội nhận thưởng cổ phần ESOP hàng năm.

HAPAS

Voucher ghi nhận sự đóng góp với đồng nghiệp và công ty.

Thưởng ghi nhận thâm niên làm việc.

Cơ hội phát triển

Công ty thường xuyên có các cơ hội nghề nghiệp mới, ưu tiên và khuyến khích ứng viên nội bộ để phát triển kỹ năng và thăng tiến.

Thường xuyên tham gia các khoá đào tạo nội bộ đến từ các Trainer dày dặn kinh nghiệm trong ngành giúp phát triển các kỹ năng trong công việc.

Được đề xuất tài trợ các gói học tập để nâng cao năng lực chuyên môn.

