Tuyển IT Project Manager CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIETTEL Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển IT Project Manager CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIETTEL Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIETTEL Pro Company
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/12/2024
CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIETTEL Pro Company

IT Project Manager

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT Project Manager Tại CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIETTEL Pro Company

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 6, Tòa nhà Hương Giang, Số 1, ngõ 11 Duy Tân, P.Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc IT Project Manager Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

1.Quản lý dự án:
Tiếp nhận, xác định mục tiêu, phạm vi công việc dự án, các nguồn lực dự kiến của dự án, các bên liên quan tương tác đến dự án.
Làm việc với đơn vị nghiệp vụ yêu cầu để xác định yêu cầu, mong muốn về sản phẩm/dịch vụ.
Lập dự án (bao gồm phương án và kế hoạch, lộ trình triển khai dự án), dựa trên phạm vi công việc, chi phí và các mốc cần hoàn thành của dự án. Chia nhỏ các công việc, thứ tự các công việc cần thực hiện và đề xuất nhân sự thực hiện dự kiến.
Quản lý tiến độ và chất lượng dự án: Kiểm soát tiến độ các công việc của dự án, của thành viên dự án theo kế hoạch;
Xác định và giải quyết các vấn đề để dự án hoàn thành dự án đúng hạn và ngân sách. Quản lý các vấn đề, rủi ro có thể phát sinh trong quá trình thực hiện dự án (về tiến độ, nhân sự, chi phí, môi trường dự án, điều kiện đảm bảo, ...). Từ đó đề xuất giải pháp và kế hoạch xử lý vấn đề, phòng tránh rủi ro.
Quản lý đối tác outsource (nếu có) để đảm bảo tiến độ, chất lượng và quy trình của đơn vị, Tập đoàn.
2. Phối hợp với các bộ phận khác đánh giá quy trình, chất lượng hệ thống.
3. Thực hiện nghiệm thu với đơn vị nghiệp vụ yêu cầu, thực hiện các thủ tục kết thúc dự án.
4. Cập nhật, tổng hợp các tài liệu liên quan của của dự án.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành CNTT, ĐTVT.
Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm trở lên về quản trị các dự án CNTT.
Có kiến thức tốt về vận hành khai thác hệ thống trên môi trường Linux và Windows.
Biết lập trình một trong các ngôn ngữ: Java, .Net, PHP, Python,...
Biết viết SQL, thủ tục SQL của các CSDL Oracle, SQL Server, Postgres,...
Có kiến thức về hỗ trợ văn phòng, sử dụng thành thạo các công cụ hỗ trợ word, excel,....
Có kỹ năng quản lý và giao việc tốt; kỹ năng giải quyết vấn đề.
Có kỹ năng giao tiếp tốt.
Có kỹ năng lập và kiểm soát kế hoạch.

Tại CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIETTEL Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ đãi ngộ hấp dẫn
Định hướng tương lai
Hạnh phúc tại nơi làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIETTEL Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIETTEL Pro Company

CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIETTEL Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 01, phố Giang Văn Minh, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-quan-tri-du-an-thu-nhap-15-20-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job254795
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Nestlé Vietnam Limited
Tuyển IT Project Manager Nestlé Vietnam Limited làm việc tại Đồng Nai thu nhập 1 - 15 USD
Nestlé Vietnam Limited
Hạn nộp: 05/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng
Tuyển IT Project Manager Công Ty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 14 USD
Công Ty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng
Hạn nộp: 30/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1 - 14 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Nestlé Vietnam Limited
Tuyển IT Project Manager Nestlé Vietnam Limited làm việc tại Đồng Nai thu nhập 1 - 15 USD
Nestlé Vietnam Limited
Hạn nộp: 04/06/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH TUV Rheinland Vietnam.
Tuyển IT Project Manager Công Ty TNHH TUV Rheinland Vietnam. làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH TUV Rheinland Vietnam.
Hạn nộp: 04/05/2025
Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search's Client
Tuyển IT Project Manager Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 5 USD
Navigos Search's Client
Hạn nộp: 11/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 4 - 5 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm MB Ageas Life Insurance Company Limited
Tuyển IT Project Manager MB Ageas Life Insurance Company Limited làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
MB Ageas Life Insurance Company Limited
Hạn nộp: 08/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM WATA
Tuyển IT Project Manager CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM WATA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM WATA
Hạn nộp: 09/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Polarium Việt Nam
Tuyển IT Project Manager Công Ty TNHH Polarium Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Polarium Việt Nam
Hạn nộp: 18/04/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FE CREDIT
Tuyển IT Project Manager FE CREDIT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
FE CREDIT
Hạn nộp: 07/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Tuyển IT Project Manager Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Hạn nộp: 28/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Tuyển AI Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Brushie Official
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Brushie Official làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Brushie Official
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Hạn nộp: 16/11/2025
Hà Nội Còn 58 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần Truyền thông Alo làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Tuyển Nhân viên Tư vấn BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
Tuyển Kỹ sư tự động hoá CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Tuyển Market Research CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Brushie Official
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Brushie Official làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Brushie Official
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 26 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ làm việc tại Nghệ An thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ
Hạn nộp: 10/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 21 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM
Hạn nộp: 31/12/2025
Hồ Chí Minh Còn 103 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 31/03/2026
Hà Nội Còn 193 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN
Tuyển Buồng phòng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN làm việc tại Long An thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN
Hạn nộp: 27/09/2025
Long An Còn 8 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY)
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY) làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY)
Hạn nộp: 27/09/2025
Lâm Đồng Còn 8 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM G Collcet
Tuyển Nhân viên Telesale Công ty TNHH TM G Collcet làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH TM G Collcet
Hạn nộp: 26/09/2025
Hà Nội Còn 7 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Compass Travel Vietnam
Tuyển Điều hành tour Compass Travel Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Compass Travel Vietnam
Hạn nộp: 23/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Nestlé Vietnam Limited
Tuyển IT Project Manager Nestlé Vietnam Limited làm việc tại Đồng Nai thu nhập 1 - 15 USD
Nestlé Vietnam Limited
Hạn nộp: 05/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng
Tuyển IT Project Manager Công Ty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 14 USD
Công Ty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng
Hạn nộp: 30/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1 - 14 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Nestlé Vietnam Limited
Tuyển IT Project Manager Nestlé Vietnam Limited làm việc tại Đồng Nai thu nhập 1 - 15 USD
Nestlé Vietnam Limited
Hạn nộp: 04/06/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH TUV Rheinland Vietnam.
Tuyển IT Project Manager Công Ty TNHH TUV Rheinland Vietnam. làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH TUV Rheinland Vietnam.
Hạn nộp: 04/05/2025
Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search's Client
Tuyển IT Project Manager Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 5 USD
Navigos Search's Client
Hạn nộp: 11/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 4 - 5 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm MB Ageas Life Insurance Company Limited
Tuyển IT Project Manager MB Ageas Life Insurance Company Limited làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
MB Ageas Life Insurance Company Limited
Hạn nộp: 08/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM WATA
Tuyển IT Project Manager CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM WATA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM WATA
Hạn nộp: 09/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Polarium Việt Nam
Tuyển IT Project Manager Công Ty TNHH Polarium Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Polarium Việt Nam
Hạn nộp: 18/04/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FE CREDIT
Tuyển IT Project Manager FE CREDIT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
FE CREDIT
Hạn nộp: 07/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Tuyển IT Project Manager Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Hạn nộp: 28/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển IT Project Manager Công ty Cổ phần Tin học - Viễn thông Hàng không làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty Cổ phần Tin học - Viễn thông Hàng không
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển IT Project Manager CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ FARADAY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ FARADAY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển IT Project Manager Công ty Cổ phần công nghệ mạng Lancs Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu Công ty Cổ phần công nghệ mạng Lancs Việt Nam
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển IT Project Manager CÔNG TY TNHH OUTCUBATOR VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,700 USD CÔNG TY TNHH OUTCUBATOR VIỆT NAM
Tới 1,700 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển IT Project Manager Công ty TNHH SETA international Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH SETA international Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển IT Project Manager CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SICIX làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SICIX
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT Project Manager Công ty Cổ phần GEM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần GEM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển IT Project Manager CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA KỸ THUẬT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA KỸ THUẬT VIỆT NAM
25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển IT Project Manager CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT Pro Company
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển IT Project Manager CÔNG TY CỔ PHẦN LIFETEX làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN LIFETEX
Trên 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT Project Manager Sun* Inc. (Sun Asterisk Inc.) làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 2,500 USD Sun* Inc. (Sun Asterisk Inc.)
Tới 2,500 USD Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển IT Project Manager Công ty CP Nghiên cứu và phát triển Fabbi làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Nghiên cứu và phát triển Fabbi
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển IT Project Manager Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 27 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI Pro Company
22 - 27 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển IT Project Manager Công ty TNHH Tích hợp Hệ thống Quản lý Quốc tế (Gimasys) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Tích hợp Hệ thống Quản lý Quốc tế (Gimasys)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển IT Project Manager CÔNG TY TNHH BT CORPORATION làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 60 Triệu CÔNG TY TNHH BT CORPORATION
Tới 60 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển IT Project Manager Công ty TNHH Tích hợp Hệ thống Quản lý Quốc tế (Gimasys) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Tích hợp Hệ thống Quản lý Quốc tế (Gimasys)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển IT Project Manager Công ty Cổ phần Công nghệ RiverNET Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ RiverNET Việt Nam
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển IT Project Manager Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 45 Triệu Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
30 - 45 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển IT Project Manager CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIETTEL Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIETTEL Pro Company
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển IT Project Manager Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 60 Triệu Công ty CP Kinh doanh F88 Pro Company
30 - 60 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển IT Project Manager Công ty Cổ phần Mirabo làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 55 Triệu Công ty Cổ phần Mirabo
25 - 55 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển IT Project Manager Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 45 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
35 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển IT Project Manager CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS) làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS)
Tới 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển IT Project Manager Viettel Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Viettel Software
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển IT Project Manager CÔNG TY CỔ PHẦN POWERGATE SOFTWARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 2 USD CÔNG TY CỔ PHẦN POWERGATE SOFTWARE
1,000 - 2 USD Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển IT Project Manager Công ty TNHH Relipa làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Relipa
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển IT Project Manager FPT IS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận FPT IS Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển IT Project Manager Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 70 - 100 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
70 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT Project Manager CÔNG TY CỔ PHẦN PARALINE SOFTWARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PARALINE SOFTWARE
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển IT Project Manager Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm