Tuyển IT Project Manager CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIETTEL Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 6, Tòa nhà Hương Giang, Số 1, ngõ 11 Duy Tân, P.Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc IT Project Manager Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

1.Quản lý dự án:

Tiếp nhận, xác định mục tiêu, phạm vi công việc dự án, các nguồn lực dự kiến của dự án, các bên liên quan tương tác đến dự án.

Làm việc với đơn vị nghiệp vụ yêu cầu để xác định yêu cầu, mong muốn về sản phẩm/dịch vụ.

Lập dự án (bao gồm phương án và kế hoạch, lộ trình triển khai dự án), dựa trên phạm vi công việc, chi phí và các mốc cần hoàn thành của dự án. Chia nhỏ các công việc, thứ tự các công việc cần thực hiện và đề xuất nhân sự thực hiện dự kiến.

Quản lý tiến độ và chất lượng dự án: Kiểm soát tiến độ các công việc của dự án, của thành viên dự án theo kế hoạch;

Xác định và giải quyết các vấn đề để dự án hoàn thành dự án đúng hạn và ngân sách. Quản lý các vấn đề, rủi ro có thể phát sinh trong quá trình thực hiện dự án (về tiến độ, nhân sự, chi phí, môi trường dự án, điều kiện đảm bảo, ...). Từ đó đề xuất giải pháp và kế hoạch xử lý vấn đề, phòng tránh rủi ro.

Quản lý đối tác outsource (nếu có) để đảm bảo tiến độ, chất lượng và quy trình của đơn vị, Tập đoàn.

2. Phối hợp với các bộ phận khác đánh giá quy trình, chất lượng hệ thống.

3. Thực hiện nghiệm thu với đơn vị nghiệp vụ yêu cầu, thực hiện các thủ tục kết thúc dự án.

4. Cập nhật, tổng hợp các tài liệu liên quan của của dự án.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành CNTT, ĐTVT.

Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm trở lên về quản trị các dự án CNTT.

Có kiến thức tốt về vận hành khai thác hệ thống trên môi trường Linux và Windows.

Biết lập trình một trong các ngôn ngữ: Java, .Net, PHP, Python,...

Biết viết SQL, thủ tục SQL của các CSDL Oracle, SQL Server, Postgres,...

Có kiến thức về hỗ trợ văn phòng, sử dụng thành thạo các công cụ hỗ trợ word, excel,....

Có kỹ năng quản lý và giao việc tốt; kỹ năng giải quyết vấn đề.

Có kỹ năng giao tiếp tốt.

Có kỹ năng lập và kiểm soát kế hoạch.

Tại CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIETTEL Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ đãi ngộ hấp dẫn

Định hướng tương lai

Hạnh phúc tại nơi làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIETTEL Pro Company

