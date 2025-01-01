Giới thiệu TẬP ĐOÀN AMACCAO

Năm 1995, thời điểm đất nước ta bắt đầu bước vào thời kỳ đổi mới, chính thức gia nhập ASEAN (Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á), AMACCAO cũng được hình thành với tên gọi đầu tiên là Công ty cổ phần phát triển đầu tư xây dựng Việt Nam. Cùng với bước chuyển mình lớn của Đất nước, tiến tới hội nhập và phát triển bền vững, Ban lãnh đạo đã đề ra từng chiến lược, giải pháp cụ thể và bền bỉ lao động, sáng tạo để đưa con thuyền AMACCAO vượt qua những thời điểm khó khăn, gập ghềnh để trở thành Tập đoàn uy tín và vững mạnh. Tới nay, với hơn 25 năm kinh nghiệm, chúng tôi tự tin khẳng định rằng AMACCAO là một trong những doanh nghiệp uy tín tại Việt Nam đưa ra các giải pháp công nghệ khác biệt, hiện đại hàng đầu nhằm tạo ra các sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, làm hài lòng mọi khách hàng. Đó là các sản phẩm đạt tiêu chuẩn cao về kỹ thuật, mỹ thuật với chi phí cạnh tranh, đồng thời góp phần vào công cuộc đổi mới, phát triển đất nước và xã hội. Ở AMACCAO, thước đo giá trị thương hiệu của chúng tôi luôn được đặt lên hàng đầu là CHẤT LƯỢNG và UY TÍN.