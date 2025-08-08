Tuyển Điều dưỡng Tập Đoàn Y Tế AMV GROUP làm việc tại Lào Cai thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Lào Cai: - Lào Cai - Vĩnh Phúc - Hải Phòng ...và 1 địa điểm khác, Thành phố Lào Cai

Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

- Tiếp đón khách hàng đến phòng tiêm.

- Nhập liệu thông tin tiêm chủng, thông tin của khách hàng.

- Thực hiện tiêm chủng theo y lệnh của bác sỹ cho khách hàng.

- Thực hiện theo dõi và chăm sóc những diễn biến bất thường sau tiêm của khách

hàng.

- Thực hiện kỹ thuật chuyên môn của điều dưỡng

- Đi công tác, hỗ trợ các phòng tiêm cùng hệ thống của Tập đoàn.

- Công việc chi tiết trao đổi khi phỏng vấn

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nữ.

- Bằng cấp: Tốt nghiệp trình độ Trung cấp trở lên chuyên ngành Điều dưỡng (Yêu cầu

bắt buộc).

- Ưu tiên ứng viên có Chứng chỉ hành nghề, CC An toàn tiêm chủng.

- Giao tiếp tốt. Năng động nhiệt tình trong công việc.

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng

- Có khả năng đi công tác ngắn hạn, dài hạn

Tại Tập Đoàn Y Tế AMV GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

- Được làm việc trong trường hiện đại, chuyên nghiệp và thân thiện.

- Được đào tạo các kỹ năng cần thiết trong công việc và đào tạo nâng cao.

- Chính sách phúc lợi hấp dẫn (thưởng lễ tết, thưởng doanh thu, du lịch hàng năm,

tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN), tuân thủ theo quy định của Pháp luật.

- Thu nhập: Thỏa thuận theo năng lực làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập Đoàn Y Tế AMV GROUP

