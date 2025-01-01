Công việc Competitive Intelligence

Trước nền kinh tế thị trường cạnh tranh, nhu cầu tuyển dụng Competitive Intelligence hiện nay tăng cao. Bất kỳ doanh nghiệp nào cũng muốn tồn tại, phát triển và cạnh tranh để nắm giữ vị thế. Những nhân viên lĩnh vực Competitive Intelligence đang được các công ty săn đón, với mức lương dao động từ 10.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng.

1. Nhu cầu nhân lực của việc làm Competitive Intelligence

Competitive Intelligence (CI: trí tuệ cạnh tranh), là quá trình bao gồm việc thu thập, phân tích dữ liệu về đối thủ, khách hàng và các nguồn lực khác có thể ảnh hưởng tới hoạt động tiếp thị của doanh nghiệp.

Trong lĩnh vực ngành marketing, CI được dùng để nghiên cứu chiến lược và trải nghiệm của người dùng, để có sự so sánh, chuẩn bị cho chiến dịch mới. Lĩnh vực này cũng giúp các doanh nghiệp nhìn rõ những điểm thiếu sót trong kế hoạch và khám phá cơ hội tăng trưởng trong tương lai. Vì vậy, nhuư cầu tuyển dụng Competitive Intelligence đang tăng khá cao tại các doanh nghiệp của Việt Nam.

Theo thống kê từ Job3s, các công ty có nguồn lực lớn đầu tư gần 60% vào đội ngũ Competitive Intelligence chuyên nghiệp và con số này liên tục tăng theo các năm. Đây là cơ hội tốt cho các ứng viên có trình độ chuyên môn và nhiều năm kinh nghiệm.

Trên các trang tìm kiếm việc làm, số lượng tin tuyển dụng Competitive Intelligence lên tới hàng trăm mỗi tháng. Điều này chứng tỏ nhu cầu ngành nghề này đang rất cao cùng các chế độ đãi ngộ, lương thưởng tốt cho các ứng viên. Đặc biệt, ngành Competitive Intelligence cũng có nhiều cơ hội thăng tiến nếu nhân viên có thể đáp ứng được yêu cầu, tạo ra các chiến lược tiềm năng.

Nhu cầu tuyển dụng Competitive Intelligence tăng mạnh nhiều năm nay tại các doanh nghiệp

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng Competitive Intelligence

Theo thống kê, mức thu nhập của nhân viên Competitive Intelligence phụ thuộc khá nhiều vào trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và cấp bậc trong công ty. Dưới đây là mức lương chi tiết khi tuyển dụng Competitive Intelligence:

Vị trí công việc Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Nhân viên Business Intelligence 10.000.000 - 18.000.000 Nhân viên Business Analyst 10.000.000 - 15.000.000 Nhân viên Data Analyst 10.000.000 - 16.000.000 Chuyên viên Quản lý Hệ thống Thông tin 11.000.000 - 18.000.000 Business Intelligence Manager 15.000.000 - 25.000.000 Giám đốc Competitive Intelligence 25.000.000 - 35.000.000

Lưu ý: Ngoài ra, nhân viên thuộc lĩnh vực Competitive Intelligence có thể có mức thu nhập cao tùy thuộc vào quy mô công ty.

3. Mô tả công việc cho việc làm Competitive Intelligence

Việc làm Competitive Intelligence đang là ngành nghề khá hot trên thị trường hiện nay với nhiều vị trí cùng mức lương hấp dẫn. Nhưng, để trở thành một nhân viên việc làm Competitive Intelligence giỏi, bạn cần phải thực hiện những công việc chi tiết dưới đây:

Nghiên cứu thị trường, xác định nhu cầu khách hàng

Nghiên cứu thị trường hiện tại, thu thập dữ liệu từ các nguồn như website, facebook, các thông cáo báo chí, tin tuyển dụng và chiến dịch quảng cáo.

Xác định nhu cầu khách hàng sao cho phù hợp với mục tiêu của doanh nghiệp.

Chuyển tiếp các nghiên cứu đến với các bộ phận có liên quan để xử lý nhanh chóng, hiệu quả.

Phân tích đối thủ cạnh tranh

Tìm hiểu thông tin đối thủ từ bên thứ 3 có thể là đơn vị truyền thông, nhà cung cấp dịch vụ.

Theo dõi và phân tích đối thủ cạnh tranh và chia sẻ thông tin cập nhật cụ thể.

Tìm kiếm các khách hàng dựa trên quá trình phân tích.

Thực hiện làm giàu dữ liệu, tạo các job chạy dữ liệu định kỳ trên cơ sở đã dữ liệu.

Vận hành các quy trình của doanh nghiệp đề ra.

Lập kế hoạch và trình bày kết quả

Đặt mục tiêu nghiên cứu để xác định nguồn dữ liệu cần thiết.

Lên kế hoạch cụ thể của chiến lược dựa theo tìm hiểu về nội dung, thông điệp, cách tiếp cận của các đối thủ cạnh tranh.

Trình bày kết quả có thể đạt được dựa theo kế hoạch đã đề ra.

Hỗ trợ ra quyết định cho ban lãnh đạo

Quản lý đội nhóm của bộ phận mình quản lý.

Đề xuất chiến lược trực tiếp với lãnh đạo, trưởng phòng.

Thực hiện hỗ trợ công việc theo sự phân công của ban lãnh đạo.

Báo cáo công việc theo yêu cầu hàng tháng, quý, năm.

Ngoài ra, những nhân viên thuộc lĩnh vực Competitive Intelligence có thể thực hiện một số công việc như quản lý hiệu suất làm việc của nhân viên theo quy trình, quy định, xây dựng môi trường làm việc thuận lợi giúp nâng cao hiệu suất của bản thân.

4. Tổng hợp vị trí công việc của việc làm Competitive Intelligence

Ngành việc làm Competitive Intelligence đang rất hot trên thị trường việc làm hiện nay. Tùy vào từng lĩnh vực hoạt động, các công ty có nhu cầu tuyển dụng ứng viên cho từng vị trí công việc khác nhau. Chi tiết dưới đây:

4.1. Nhân viên Business Intelligence

Nhân viên Business Intelligence là những người giúp doanh nghiệp có hiểu biết về quá khứ, từ đó đưa ra quyết định, hành động, dự đoán tương lai. BI có thể bao gồm các kỹ năng, quy trình, công nghệ và các ứng dụng để hỗ trợ doanh nghiệp ra quyết định.

Công việc chính:

Tương tác với các phòng ban, làm rõ yêu cầu nghiệp vụ, phân tích số liệu tổ chức dữ liệu và xây dựng các báo cáo có liên quan.

Vận hành, phát triển các hệ thống báo cáo nhằm phục vụ nhu cầu phân tích dữ liệu trên PowerBI hoặc hệ thống báo cáo khác có thể là Tableau, Locker…

Thu thập, làm sạch, xử lý các dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau.

Nghiên cứu triển khai, bổ sung tính năng phù hợp với nhu cầu của hệ thống dữ liệu của công ty.

Báo cáo thường xuyên quản lý trực tiếp.

Tương tác với các bộ phận về những sự kiện có liên quan.

4.2. Nhân viên Business Analyst

Nhân viên Business Analyst là những người sẽ thu thập thông tin, viết tài liệu, nghiên cứu tính khả thi và là cầu nối giữa các nhóm chức năng cùng nhóm kỹ thuật trong công ty.

Công việc chính:

Trực tiếp làm việc cùng khách hàng, tiếp nhận thông tin và phân tích yêu cầu của khách hàng.

Phân tích, đưa ra mô hình, giải pháp dựa theo yêu cầu đã thu thập được từ trước.

Viết các tài liệu yêu cầu nghiệp vụ phần mềm, thiết kế giao diện mẫu.

Tư vấn dựa trên những phân tích, nghiên cứu của cá nhân.

Tiếp nhận, truyền tải thông tin từ khách hàng tới các bộ phận khác.

Tổng hợp, thực hiện phân tích theo yêu cầu.

Giải quyết các mâu thuẫn phát sinh trong quá trình phát triển sản phẩm của những bên tham gia.

Tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ người dùng sử dụng sản phẩm.

Xây dựng, gắn kết các team trong quá trình phát triển sản phẩm.

Thực hiện các công việc theo sự điều động của cấp trên.

4.3. Nhân viên Data Analyst

Nhân viên Data Analyst là người thu thập và giải thích ý nghĩa bên trong dữ liệu để nhằm giải quyết một vấn đề cụ thể.

Công việc chính:

Thu thập dữ liệu, làm sạch dữ liệu từ các nguồn như: AF/Game Analytics, Google Analytics.

Phân tích báo cáo, lập các bảng dữ liệu cho bên liên quan.

Hỗ trợ nghiên cứu giải pháp nhằm tối ưu hoá doanh thu trên dữ liệu.

Phân tích hành vi người dùng dựa trên các tệp users có sẵn.

Xây dựng khung log event cho các sản phẩm.

Có nhiều vị trí công việc thuộc lĩnh vực tuyển dụng Competitive Intelligence trong các doanh nghiệp

4.4. Chuyên viên Quản lý Hệ thống Thông tin

Chuyên viên Quản lý hệ thống thông tin là người chịu trách nhiệm thiết lập mạng, bảo trì hệ thống máy chủ của doanh nghiệp.

Công việc chính:

Thiết kế, cài đặt, triển khai hệ thống máy chủ.

Lưu trữ phần mềm quản lý hạ tầng theo yêu cầu của công ty.

Triển khai các phương án dự phòng, backup, bảo mật cho các hệ thống máy chủ.

Bảo trì, nâng cấp hệ thống nhằm đảm bảo tính ổn định, hiệu quả.

Kiểm tra, xử lý sự cố hệ thống, đảm bảo hoạt động liên tục.

Giám sát, quản lý tài nguyên hệ thống bao gồm máy chủ, lưu trữ dữ liệu, băng thông.

Triển khai, duy trì các biện pháp bảo mật hệ thống.

Thực hiện sao lưu dữ liệu định kỳ, kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu sao lưu.

Theo dõi, áp dụng các bản cập nhật phần mềm, bảo mật mới.

Tuân thủ các chính sách, quy định liên quan đến tính bảo mật, quản lý hệ thống.

Báo cáo công việc hàng ngày, hàng tuần với cấp trên.

4.5. Business Intelligence Manager

Business Intelligence Manager là người chịu trách nhiệm quản lý team BI và xử lý các công việc liên quan đến bộ phận BI.

Công việc chính:

Thực hiện các công việc của bộ phận BI do mình quản lý.

Xây dựng KPI cho các thành viên trong bộ phận.

Phối hợp với team IT để hoàn thành công việc.

Quản lý, xử lý dữ liệu phục vụ cho quá trình phân tích.

Phụ trách quá trình phát triển, phân tích dữ liệu.

Trình bày, đề xuất các phương án nâng cao trải nghiệm.

Hỗ trợ các quyết định của ban giám đốc.

Báo cáo công việc hàng ngày, hàng tuần, tháng, quý với cấp quản lý.

4.6. Giám đốc Competitive Intelligence

Giám đốc Competitive Intelligence là người chịu trách nhiệm toàn bộ công việc của đội ngũ CI, xử lý các vấn đề khi có phát sinh, báo cáo lại với ban lãnh đạo.

Công việc chính:

Chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ đội ngũ CI, BI.

Quản lý nhân lực trong bộ phận, xử lý và giải quyết các vấn đề phát sinh nếu có.

Đề xuất các phương án, chiến lược hiệu quả phù hợp với lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp.

Hỗ trợ, tư vấn các quyết định của cả ban lãnh đạo.

5. Khu vực tuyển dụng việc làm Competitive Intelligence

Việc làm Competitive Intelligence đang là ngành nghề hot với nhiều cơ hội công việc cho các ứng viên có chuyên môn về lĩnh vực này. Tuy nhiên, nhu cầu tuyển dụng Competitive Intelligence tập trung chủ yếu tại các thành phố lớn.

5.1. Tuyển dụng Competitive Intelligence tại Hà Nội

Hà Nội là trung tâm kinh tế trọng điểm khu vực phía Bắc nước ta, do đó có rất nhiều doanh nghiệp tư nhân sản xuất kinh doanh hoạt động trên địa bàn. Kéo theo, nhu cầu tuyển dụng Competitive Intelligence ở các vị trí như BI, BA, DA tại đây tăng cao nhằm đáp ứng thị trường hiện nay. Các doanh nghiệp luôn mong muốn tìm kiếm các nhân tài trong lĩnh vực này.

Với mức lương dao động từ 10.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng, các công ty mong muốn tìm được những ứng viên giỏi, có chuyên môn cao.

5.2. Tuyển dụng Competitive Intelligence tại TP. HCM

Thị trường việc làm TP Hồ Chí Minh đang phát triển vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh nên nhu cầu tuyển dụng Competitive Intelligence cũng đang rất phát triển vì các công ty đang tích cực đầu tư vào lĩnh vực này với mong muốn đạt được hiệu quả kinh doanh tốt. Đây là cơ hội cho các ứng viên tốt nghiệp ra trường với hiểu biết chuyên sâu.

Các nhà tuyển dụng tại TP. HCM đưa ra mức lương dao động từ 12.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng cùng nhiều chế độ đãi ngộ tốt để tìm kiếm nhân tài Competitive Intelligence.

5.3. Tuyển dụng Competitive Intelligence tại Đà Nẵng

Đà Nẵng là trọng điểm kinh tế thuộc khu vực miền Trung của nước ta với nhiều ngành nghề đa dạng. Việc làm Competitive Intelligence cũng đang rất phát triển tại các doanh nghiệp thuộc khu vực này, kéo theo nhu cầu tuyển dụng lĩnh vực này luôn tăng cao vài năm nay.

Với mức lương dao động từ 9.000.000 - 14.000.000 VNĐ/tháng, các doanh nghiệp hi vọng có thể tìm kiếm ứng viên ở các vị trí BI, CI, DA chất lượng cao.

Các nhà tuyển dụng mong muốn có những ứng viên có trình độ chuyên môn và nhiều kỹ năng

6. Những kỹ năng và yêu cầu cần có cho việc làm Competitive Intelligence

Các doanh nghiệp luôn có những yêu cầu riêng biệt dành cho từng vị trí tuyển dụng Competitive Intelligence thuộc các vị trí công việc khác nhau. Dưới đây là những tiêu chí chi tiết:

Kỹ năng phân tích, tư duy phản biện

Một ứng viên thuộc lĩnh vực Competitive Intelligence cần có khả năng phân tích vì bạn phải chuyển dữ liệu thành thông tin giúp các doanh nghiệp đưa ra quyết định nhằm gia tăng lợi nhuận. Muốn được các nhà tuyển dụng để mắt đến, bạn cũng cần có tư duy phản biện để xử lý thông tin nhanh chóng, hiệu quả.

Kỹ năng giao tiếp, trình bày

Vì phải làm việc với các dữ liệu, các ứng viên thuộc lĩnh vực này cần có khả năng trình bày tốt. Bạn cũng cần kỹ năng giao tiếp để mô tả, giải thích các dữ liệu đã phân tích cho các bên liên quan một cách dễ hiểu, chính xác.

Kiến thức về thị trường và ngành nghề

Muốn trở thành ứng viên được đánh giá cao trong lĩnh vực việc làm Competitive Intelligence, bạn cũng cần nắm vững thực tiễn kinh doanh, tài chính, xu thế ngành nghề của thị trường. Hiểu cách sử dụng các dữ liệu để tối đa hóa lợi nhuận giúp các ứng viên được đánh giá cao.

Kỹ năng sử dụng công cụ phân tích dữ liệu

Một ứng viên việc làm Competitive Intelligence phải làm việc với các số liệu, dữ liệu mỗi ngày, bạn cần có khả năng sử dụng các công cụ hỗ trợ hiệu quả. Việc thành thạo các công cụ có thể là Tableau, Power BI, Qlik Sense sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Kỹ năng quản lý dự án và thời gian

Thị trường liên tục thay đổi và bất kỳ công ty nào không theo kịp sẽ thua cuộc trước các đối thủ cạnh tranh. Việc quản lý thời gian, quản lý dự án hiệu quả giúp bạn có thể đưa ra các quyết định đúng lúc, kịp thời.

7. Những khó khăn trong việc làm Competitive Intelligence

Hiện nay, ngành tuyển dụng Competitive Intelligence đang phát triển và có nhiều tiềm năng. Tuy nhiên, đây cũng là lĩnh vực gặp không ít thách thức trên thị trường bởi nhiều yếu tố từ con người đến thị trường.

Áp lực thời gian, yêu cầu chất lượng thông tin

Những nhân viên thuộc lĩnh vực Competitive Intelligence thường phải chịu áp lực khá lớn về thời gian. Bạn cần phân tích khối lượng lớn các dữ liệu đã thu thập nhưng lại trong thời gian có hạn trong khi chất lượng và kết quả vẫn phải đảm bảo chuẩn.

Nếu quá nóng vội, chất lượng thông tin bạn có sẽ dễ bị sai sót, làm giảm hiệu quả của việc phân tích, ảnh hưởng đến quyết định trong doanh nghiệp. Ngoài ra, nếu không được đào tạo chuyên sâu, nhân viên có thể khó khăn khi duy trì độ chính xác.

Cạnh tranh trong thu thập thông tin

Việc làm Competitive Intelligence là ngành có tính cạnh tranh mạnh. Nếu nhân viên có thể xử lý thông tin nhanh chóng hiệu quả, doanh nghiệp có thể đưa ra những chiến lược phù hợp và kịp thời. Chỉ cần chậm hơn đối thủ, công ty sẽ không có được lợi thế.

Thay đổi nhanh chóng trong thị trường, công nghệ

Sự thay đổi nhanh chóng của thị trường khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc bắt kịp xu thế. Các dữ liệu từ hệ thống cũ không thể sánh bằng các nền tảng mới. Chuyển đổi số là xu hướng tất yếu giúp các công ty nâng cao hiệu suất, khả năng cạnh tranh.

Yêu cầu bảo mật, đạo đức trong CI

Bảo mật dữ liệu là yêu cầu tiên quyết đối với các nhân viên làm trong lĩnh vực Competitive Intelligence. Các doanh nghiệp thường gặp khó khăn khi bị hacker các phần mềm độc hại xâm nhập vào hệ thống, gây thiệt hại lớn về dữ liệu.

Ngoài ra, việc làm rò rỉ thông tin nội bộ cũng có thể xảy ra khi doanh nghiệp sử dụng thiết bị không an toàn, chia sẻ thông tin không bảo mật. Nếu không có biện pháp bảo mật mạnh mẽ, các công ty sẽ đối mặt với rủi ro rất lớn về việc mất mát thông tin.

Nhìn chung, nhu cầu tuyển dụng Competitive Intelligence trên thị trường lao động tại nước ta hiện nay đang rất rộng mở. Các ứng viên nhiều kinh nghiệm chuyên môn về lĩnh vực này sẽ có nhiều cơ hội được các nhà tuyển dụng lựa chọn và ưu ái. Nếu mong muốn một mức lương hấp dẫn cùng tiềm năng phát triển thăng tiến trong công việc, trở thành một nhân viên thuộc lĩnh vực Competitive Intelligence sẽ là lựa khá tốt cho bạn.