Ngành Marketing là gì? Học ngành Marketing ra trường làm gì?

1. Ngành Marketing là gì?

Ngành Marketing bao gồm các hoạt động liên quan đến nghiên cứu, phân tích xu hướng thị trường, nhu cầu khách hàng, xây dựng thương hiệu, phát triển và quảng bá sản phẩm. Mục tiêu chính đáp ứng nhu cầu khách hàng và mang đến nguồn doanh thu, lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Ngành marketing đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc kết nối doanh nghiệp với khách hàng. Những chiến lược marketing hiệu quả giúp doanh nghiệp tiếp cận với những khách hàng tiềm năng, từ đó tăng doanh thu và lợi nhuận.

Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ và thương mại điện tử, các doanh nghiệp ngày càng chú trọng đến việc xây dựng thương hiệu tạo ra nhiều cơ hội việc làm ngành marketing. Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành marketing, sinh viên có thể làm việc tại nhiều vị trí khác nhau như content marketing, sales marketing, brand marketing, marketing online.

2. Chuyên ngành Marketing phổ biến

Marketing được phân thành nhiều chuyên ngành nhỏ khác nhau. Việc hiểu rõ về các chuyên ngành sẽ giúp sinh viên có định hướng rõ ràng về nghề nghiệp phù hợp với thế mạnh và sở thích cá nhân. Dưới đây là một số chuyên ngành Marketing nổi bật hiện nay:

2.1. Quản trị Marketing

Chuyên ngành quản trị Marketing cung cấp kiến thức về xây dựng, quản lý thương hiệu, tìm kiếm thị trường mục tiêu, phân tích lập kế hoạch thực hiện chiến lược marketing để quảng bá thương hiệu.

Các môn học của chuyên ngành quản trị marketing gồm: Quản trị sản phẩm, quản trị kênh phân phối, Digital Marketing, nghiên cứu marketing, marketing dịch vụ…

2.2. Truyền thông Marketing

Truyền thông marketing là chuyên ngành cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kinh tế, xã hội quản trị doanh đến những kỹ năng chuyên sâu về truyền thông marketing, phân tích và dự đoán xu hướng thị trường.

Các môn học trong lĩnh vực này bao gồm: Truyền thông Marketing tích hợp, marketing trực tiếp, xúc tiến bán hàng, tổ chức sự kiện, quản trị thương hiệu, chiến lược phương tiện truyền thông.

2.3. Quản trị thương hiệu

Quản trị thương hiệu là một trong những chuyên ngành quan trọng giúp phát triển, duy trì uy tín của doanh nghiệp với khách hàng. Sinh viên khi học sẽ được tiếp cận những kiến thức về thương hiệu và quản trị thương hiệu, cách xây dựng, phát triển thương hiệu trong doanh nghiệp.

Các môn học phổ biến của chuyên ngành này bao gồm: Quản trị thương hiệu, quảng cáo và khuyến mại, tổ chức sự kiện, quan hệ công chúng, nhượng quyền thương hiệu, phát triển sản phẩm mới…

2.4. Quản trị bán hàng và Digital Marketing

Quản trị bán hàng và Digital Marketing sẽ cung cấp kiến thức về tổ chức và lãnh đạo các nguồn nhân lực để hoàn thành kế hoạch đề ra. Ngoài ra, sinh viên cũng sẽ học được kỹ năng bán hàng truyền thống kết hợp với các công cụ marketing hiện đại như SEO, google ads, facebook ads…

Các môn học của ngành này bao gồm kiến thức cơ bản từ Marketing Số, trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh, khởi sự kinh doanh đến các môn học chuyên ngành như sáng tạo nội dung số, quảng cáo trực tuyến, phân tích dữ liệu Marketing.

2.5. Quảng cáo

Quảng cáo là chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực truyền thông. Sinh viên sẽ được học cách để quảng cáo sản phẩm tiếp cận với nhiều khách hàng, đưa ra các chiến lược để quảng bá thương hiệu cùng tổ chức sự kiện.

Các môn học quan trọng trong chuyên ngành quảng cáo như: Quản trị quảng cáo, quảng cáo và xã hội, các xu hướng tiếp thị, chiến lược quảng cáo, quản trị Marketing, quản trị thương hiệu, Marketing online…

2.6. Marketing Thương mại

Marketing thương mại (Trade Marketing) tập trung nâng cao trải nghiệm khách hàng tại một số thị trường như siêu thị, cửa hàng và đại lý. Marketing thương mại giúp nâng cao hiệu suất của quá trình phân phối, tăng hiệu quả kinh doanh và xây dựng mối quan hệ vững chắc với các đối tác thương mại. Sinh viên sẽ được cung cấp các kiến thức cơ bản đến chuyên sâu về kinh doanh, kinh tế.

Các môn học của chuyên ngành này bao gồm: Hành vi khách hàng, nghiên cứu marketing, marketing tới các tổ chức, marketing quốc tế, truyền thông marketing và xúc tiến, quản trị chiến lược.

3. Học ngành Marketing ra trường làm gì?

Marketing là một ngành năng động và đầy sáng tạo, mang đến cơ hội nghề nghiệp đa dạng. Sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành Marketing có thể lựa chọn những vị trí phù hợp với sở thích và thế mạnh của bản thân như:

3.1. Sales Marketing

Sales Marketing là người thực hiện các công việc liên quan đến tiếp thị, quảng bá sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp để tiếp cận những khách hàng tiềm năng. Ngoài ra họ còn đảm nhiệm vai trò tư vấn, phân tích các dữ liệu thị trường để giảm thiểu chi phí và nâng cao hiệu quả bán hàng.

Sales Marketing thường làm việc trực tiếp với khách hàng và nhà phân phối nên đòi hỏi sự năng động, kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và hiểu rõ về sản phẩm. Hiện nay thời đại công nghệ số phát triển mạnh mẽ, các doanh nghiệp đều có nhu cầu tuyển dụng nhân viên sales marketing, đặc biệt tại nhiều thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.

3.2. Brand marketing

Brand Marketing là người chịu trách nhiệm xây dựng, phát triển và duy trì hình ảnh của thương hiệu. Công việc chính của họ bao gồm đề ra các mục tiêu, lên kế hoạch marketing, xây dựng nội dung truyền thông và đưa ra dự đoán phát triển thương hiệu.

Vị trí này yêu cầu tư duy chiến lược, sáng tạo, khả năng phân tích hành vi người tiêu dùng hiệu quả. Sự cạnh tranh mạnh mẽ của các doanh nghiệp trên thị trường dẫn đến nhu cầu xây dựng hình ảnh thương hiệu ngày càng cao mở ra nhiều cơ hội việc làm Brand Marketing với mức lương hấp dẫn.

3.3. Content Marketing

Content Marketing tập trung vào việc sáng tạo nội dung hấp dẫn để thu hút những khách hàng tiềm năng. Ngoài ra, vị trí này còn phối hợp với bộ phận SEO để triển khai nội dung trên các kênh khác nhau.

Công việc của nhân viên Content Marketing đòi hỏi trình độ chuyên môn, tư duy sáng tạo và khả năng viết lách tốt. Trong bối cảnh nền kinh tế phát triển, content marketing đóng vai trò quan trọng giúp doanh nghiệp xây dựng, duy trì mối quan hệ với khách hàng, tăng tính nhận diện thương hiệu.

3.4. Marketing Online

Với sự phát triển của công nghệ hiện đại, Marketing Online đóng vai trò quan trọng giúp tiếp cận khách hàng hiệu quả. Công việc bao gồm sử dụng công nghệ máy tính hoặc các phương tiện truyền thông điện tử để hỗ trợ phát triển kế hoạch marketing, đưa sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp tiếp cận được với nhiều khách hàng nhất.

Marketing Online không chỉ đòi hỏi hiểu biết sâu về các nền tảng kỹ thuật số mà còn yêu cầu khả năng chạy quảng cáo tốt. Theo một số báo cáo nghiên cứu hiện nay cho thấy, số người mua sắm qua các nền tảng trực tuyến ngày một tăng, vì vậy nhu cầu tuyển dụng marketing online luôn ở mức cao.

3.5. Digital Marketing

Digital Marketing đảm nhận công việc sử dụng nền tảng kỹ thuật số như email, SEO, social media và quảng cáo trực tuyến để truyền thông về sản phẩm của doanh nghiệp nhằm tiếp cận khách hàng tiềm năng. Ứng viên khi ứng tuyển vào vị trí này cần hiểu rõ về các công cụ phân tích, đo lường hiệu quả chiến dịch và nắm bắt được xu hướng của công nghệ.

Digital Marketing là một trong những bộ phận quan trọng không thể thiếu trong ngành marketing giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận khách hàng trên các nền tảng số, xây dựng thương hiệu và gia tăng lợi thế cạnh tranh. Mức lương ở vị trí này khá cao cùng tiềm năng phát triển nghề nghiệp lớn.

3.6. Tổ chức sự kiện

Nhân viên tổ chức sự kiện là người chịu trách nhiệm lên ý tưởng, lập kế hoạch, theo dõi và giám sát toàn bộ quá trình tổ chức sự kiện từ khi bắt đầu đến khi kết thúc. Công việc bao gồm lập kế hoạch chi tiết, xây dựng kịch bản, dự kiến số người tham gia, địa điểm thực hiện, dự đoán mức kinh phí và xin duyệt ngân sách.

Vị trí này yêu cầu kỹ năng quản lý dự án, giao tiếp tốt, khả năng giải quyết tình huống và làm việc dưới áp lực cao. Tổ chức sự kiện là lĩnh vực có tiềm năng phát triển với cơ hội nghề nghiệp mở rộng.

3.7. Nghiên cứu thị trường

Nghiên cứu thị trường là người có nhiệm vụ thu thập, phân tích các dữ liệu về nhu cầu, hành vi, mức chi tiêu của người tiêu dùng, từ đó đưa ra dự đoán về xu hướng thị trường, giúp doanh nghiệp có chiến lược kinh doanh hiệu quả.

Nghiên cứu thị trường là vị trí đặc biệt quan trọng trong bối cảnh thị trường cạnh tranh gay gắt và có sự biến đổi liên tục. Công việc yêu cầu ứng viên có khả năng tư duy logic, sử dụng được các công cụ, phần mềm phân tích dữ liệu thành thạo.

3.8. Phát triển sản phẩm (R&D)

Chuyên viên phát triển sản phẩm (Research and Development) là người trực tiếp lên ý tưởng, giám sát quá trình phát triển sản phẩm nhằm cải tiến, nâng cao hiệu quả sản xuất, đảm bảo chất lượng theo đúng mục tiêu đề ra. Ngoài ra, họ cũng chịu trách nhiệm kiểm tra về độ an toàn, điều tra thị trường và quảng bá các sản phẩm của doanh nghiệp.

Công việc yêu cầu hiểu sâu về quy trình sản phẩm từ ý tưởng đến khi ra mắt thị trường, tư duy sáng tạo và khả năng làm việc nhóm hiệu quả.

4. Mức lương trung bình của ngành Marketing

Mức lương của ngành Marketing cao hơn các nhóm ngành khác, trung bình từ 15.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng tùy thuộc vào vị trí, kinh nghiệm làm việc, cụ thể:

Ngành Marketing Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Thực tập sinh 3.000.000 - 5.000.000 Mới ra trường 8.000.000 - 10.000.000 1 -3 năm kinh nghiệm 9.000.000 - 15.000.000 3 - 5 năm năm kinh nghiệm 15.000.000 - 20.000.000 Trưởng nhóm Marketing 12.000.000 - 25.000.000 Trưởng phòng Marketing 15.000.000 - 35.000.000 Giám đốc Marketing 30.000.000 - 50.000.000

Lưu ý : Mức lương ngành Marketing không chỉ dựa vào kinh nghiệm mà còn phụ thuộc vào vị trí và nơi làm việc. Người có nhiều kinh nghiệm trong ngành thường có mức lương cao hơn thực tập sinh hoặc người mới ra trường.

Ngoài ra, ngành Marketing có lộ trình thăng tiến rõ ràng, ở vị trí cao cấp như giám đốc Marketing có thể nhận mức thu nhập lên tới 50.000.000 VNĐ/tháng.

5. Tố cần có để theo đuổi ngành Marketing

Để làm việc lâu dài và đạt được nhiều thành công trong ngành Marketing, bạn cần phải có kiến thức chuyên môn và những tố chất cần thiết như:

Tư duy sáng tạo

Đây là một tố chất quan trọng không thể thiếu khi làm việc trong ngành Marketing. Khả năng sáng tạo giúp bạn đề xuất những ý tưởng độc đáo, hấp dẫn tiếp cận được nhiều khách hàng tiềm năng.

Để rèn luyện tư duy sáng tạo, bạn cần không ngừng học hỏi, nghiên cứu thị trường, khách hàng, sản phẩm. Ngoài ra bạn có thể đọc sách, nghe podcast để khám phá kiến thức từ nhiều lĩnh vực. Rèn luyện tư duy phản biện, hoặc viết lách mỗi ngày để phát triển tư duy và khả năng ngôn ngữ.

Ham học hỏi

Ngành Marketing có xu hướng phát triển mạnh mẽ và thay đổi liên tục. Vì vậy bạn cần có vốn hiểu biết rộng về nhiều lĩnh vực kinh tế, đời sống, xã hội và thường xuyên cập nhật những kiến thức mới để dễ dàng theo kịp xu hướng và đảm nhận nhiều vị trí khác nhau trong ngành.

Tư duy chiến lược

Tư duy chiến lược trong Marketing giúp bạn định hướng tổng quan về thương hiệu, từ việc xây dựng hình ảnh đến việc phát triển sản phẩm để phù hợp với nhu cầu thị trường. Ngoài ra, kỹ năng này cũng giúp phân tích thị trường, đối thủ và xu hướng tiêu dùng một cách hiệu quả để đưa ra quyết định chính xác.

Kỹ năng giao tiếp

Giao tiếp tốt giúp bạn ngành marketing có thể truyền đạt thông tin, thuyết phục khách hàng hiệu quả. Ngoài ra, kỹ năng giao tiếp còn giúp bạn dễ dàng trình bày ý tưởng, truyền cảm hứng và xây dựng mối quan hệ bền vững trong công việc.

Kỹ năng phân tích

Công việc ngành Marketing yêu cầu khả năng cập nhật các xu hướng thị trường, đánh giá hiệu suất của các chiến dịch và đề ra các giải pháp để cải thiện. Vì vậy ứng viên cần có khả năng sử dụng các công cụ phân tích các dữ liệu, đánh giá hiệu quả, nhận diện xu hướng thị trường để đưa ra quyết định đúng.

Khả năng giải quyết vấn đề

Kỹ năng giải quyết vấn đề giúp ứng viên nhanh chóng thích nghi với thay đổi và đề xuất ra các chiến lược giải quyết kịp thời.

6. Trường đào tạo ngành Marketing uy tín hiện nay

Ngành Marketing ngày càng phát triển mạnh mẽ với nhu cầu nhân lực lớn. Để đáp ứng yêu cầu này, nhiều trường đại học uy tín đã mở ra chương trình đào tạo chuyên ngành Marketing với đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, cơ sở vật chất hiện đại giúp sinh viên có kiến thức nền tảng vững chắc.

Dưới đây là các trường đào tạo ngành Marketing uy tín hàng đầu hiện nay được Job3s tổng hợp mà bạn có thể tham khảo:

Khu vực Tên trường Ngành tuyển sinh Khối tuyển sinh Điểm chuẩn (2024) Học phí (2024) Hà Nội Đại học Kinh tế Quốc dân Marketing A00, A01, D01, D07 27.78 16.000.000 - 22.000.000 VNĐ/năm Hà Nội Đại học Thương mại Marketing A00, A01, D01, D07 27 24.000.000 - 26.000.000 VNĐ/năm Đà Nẵng Đại học Đà Nẵng Marketing A00, A01, D01, D90 26 21.000.000 VNĐ/năm TP. Hồ Chí Minh Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh Marketing A00, A01, D01, D07 26.8 27.140.000 VNĐ/năm TP. Hồ Chí Minh Đại học Kinh tế Luật - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh Marketing A00, A01, D01, D07 26.87 21.550.000 VNĐ/năm

Ngành Marketing đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của mọi doanh nghiệp và nền kinh tế hiện đại mang đến nhiều cơ hội nghề nghiệp đa dạng và đầy tiềm năng. Trong bối cảnh thị trường luôn thay đổi, ứng viên khi theo đuổi ngành này cần liên tục cập nhật xu hướng, trau dồi kỹ năng và sẵn sàng đổi mới tư duy, rèn luyện khả năng sáng tạo mới có thể đáp ứng được yêu cầu công việc và đạt được mức lương mong muốn