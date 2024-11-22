Tuyển Competitive Intelligence CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ ĐÁM MÂY CLOUDAZ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ ĐÁM MÂY CLOUDAZ
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ ĐÁM MÂY CLOUDAZ

Competitive Intelligence

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Competitive Intelligence Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ ĐÁM MÂY CLOUDAZ

Mức lương
8 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 8, Tòa nhà Trường Thịnh, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, TP Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Competitive Intelligence Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

Xây dựng và phát triển kho nội dung đa dạng như: bài viết, hình ảnh, video, ấn phẩm truyền thông khác... cho các sản phẩm, dịch vụ, hoạt động của công ty
Phát triển đa kênh truyền thông Website, Facebook, LinkedIn, ...
Quản trị website, thực hiện các chiến lược SEO để cải thiện khả năng hiển thị trực tuyến, xếp hạng tìm kiếm và lưu lượng truy cập trang web.
Tiến hành nghiên cứu thị trường và phân tích xu hướng ngành để xác định các đối tượng khách hàng tiềm năng, vị trí cạnh tranh và cơ hội marketing
Phối hợp cùng phòng Kinh Doanh, thực hiện các sự kiện, chương trình khuyến mại, truyền thông, quảng cáo thương hiệu sản phẩm, dịch vụ của công ty
Triển khai các chiến dịch quảng bá và xây dựng thương hiệu qua các công cụ Digital Marketing
Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động Marketing online & offline.
Lập kế hoạch, quản lý, báo cáo ngân sách marketing; đo lường & báo cáo kết quả chiến dịch định kỳ.
Nhiệm vụ khác theo phân công từ quản lý bộ phận

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng thiết kế và chỉnh sửa ảnh, video
Kỹ năng viết bài, kỹ năng biên tập các nội dung
Có hiểu biết về triển khai chiến dịch quảng cáo, marketing online (Facebook, SEO, Google Adword, QC Google, Banner, Web,...) là một lợi thế
Có kinh nghiệm làm việc trong công ty phần mềm B2B là một lợi thế
Linh hoạt trong ứng xử, ham học hỏi, biết lắng nghe & tiếp thu hướng dẫn, nhanh nhẹn, nhiệt tình & có trách nhiệm trong công việc.
Nhạy bén với xu hướng thị trường, linh hoạt, sáng tạo và dễ thích nghi, đam mê các hoạt động Marketing
Có kinh nghiệm marketing ít nhất 01 năm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ ĐÁM MÂY CLOUDAZ Thì Được Hưởng Những Gì

Được tiếp xúc với các công nghệ mới, văn phòng siêu đẹp, thoải mái tự do sáng tạo.
On-job training. Các sếp và đồng nghiệp trẻ, cực nice, nhiệt tình, thích đàn ca, nhiều tài lẻ và vui tính.
Làm việc và tham gia events lớn cùng các experts, các evangelists từ Google.
BHXH, BHYT
Trợ cấp ăn trưa
Khám sức khoẻ định kỳ
Nghỉ mát
Grab for business, pantry free

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ ĐÁM MÂY CLOUDAZ

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ ĐÁM MÂY CLOUDAZ

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8, Tòa nhà Trường Thịnh, Số 1 Đường Phùng Chí Kiên, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

