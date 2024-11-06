Tuyển Competitive Intelligence CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITU HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITU HOLDINGS
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/12/2024
Competitive Intelligence

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 2/27 Huỳnh Thúc Kháng

- Đống Đa

- Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Competitive Intelligence Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Nghiên cứu và thu thập dữ liệu về nhân khẩu học, sở thích, nhu cầu và thói quen mua sắm của người tiêu dùng bằng nhiều phương pháp khác nhau.
Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh và phân tích giá cả, doanh số và phương pháp tiếp thị.
Xác định thị trường tiềm năng, nhu cầu sản phẩm và giá cả.
Theo dõi và dự báo xu hướng tiếp thị và bán hàng; Đo lường hiệu quả của các chương trình và chiến lược tiếp thị
Thiết kế và đánh giá các phương pháp thu thập dữ liệu, khảo sát, bảng câu hỏi và thăm dò ý kiến
Thu thập dữ liệu về người tiêu dùng, đối thủ cạnh tranh và điều kiện thị trường
Phân tích dữ liệu bằng phần mềm thống kê
Chuyển đổi dữ liệu và phát hiện phức tạp thành các bảng, biểu đồ và báo cáo bằng văn bản dễ hiểu
Chuẩn bị báo cáo và trình bày kết quả

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc với tư cách là chuyên viên Nghiên cứu thị trường tại công ty phân tích dữ liệu/cơ quan hoặc nhóm phân tích hành vi người tiêu dùng ở phía khách hàng (cấp quản lý là một lợi thế)
Ưu tiên ứng viên làm việc trong ngành thương mại điện tử/công nghệ tài chính, thương mại
Kinh nghiệm phân tích dữ liệu; Có kiến thức về các phương pháp nghiên cứu khác nhau.
Có tư duy phân tích. Thoải mái làm việc với dữ liệu; Kiến thức vững chắc về thống kê và máy tính.
Thành thạo với Excel. Quen thuộc với các phần mềm thống kê như Tableau, SQL, PowerBI
Kỹ năng giao tiếp tốt; Hợp tác tốt với các bộ phận chức năng; có tư duy chiến lược
Khả năng thích nghi, sáng tạo
Phát triển trong môi trường có nhịp độ nhanh

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITU HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 10.000.000 - 13.000.000VNĐ + Incentive
- Được hưởng các chế độ khác theo quy định của công ty và luật lao động.
- Thưởng các ngày lễ tết trong năm, chế độ lương tháng thứ 13...
- Cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân, Review lương hàng năm.
- Du lịch, team building hàng năm.
- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITU HOLDINGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Phố Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, Hà Nội

