Tuyển Competitive Intelligence CÔNG TY TNHH SUNVIET làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH SUNVIET
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
CÔNG TY TNHH SUNVIET

Competitive Intelligence

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Competitive Intelligence Tại CÔNG TY TNHH SUNVIET

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 669 Tân Sơn, P12, Q. Vò vấp, TP.HCM, Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Competitive Intelligence Với Mức Lương Thỏa thuận

Phân tích đối thủ cạnh tranh, khách hàng
Xây dựng quy trình và chiến lược Marketing
Quản lý và triển khai chiến dịch Marketing
Quản lý ngân sách Marketing
Cập nhật xu hướng và phát triển đổi mới
Phân tích dữ liệu và đánh giá hiệu quả
Phát triển thương hiệu và duy trì quan hệ công chúng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ : 28 - 35 tuổi.
- Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Marketing, Quản trị Marketing hoặc các chuyên ngành có liên quan.
- 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Có kiến thức và hiểu biết tốt về New Media, Digital
- Kỹ năng :
+ Kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thương lượng
+ Kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng quản lý thời gian
+ Kỹ năng quản lý nhóm, tổ chức công việc
+ Khả năng tổng hợp và phân tích thông tin chính xác
- Sử dụng thành thạo phần mềm thiết kế, chỉnh sửa Video chuyên nghiệp
- Có hiểu biết về marketing, truyền thông, quảng cáo Online
- Có năng khiếu về mỹ thuật, có khả năng tư duy sáng tạo tốt
- Hiểu biết các công cụ hỗ trợ đo lường hiệu quả Marketing

Tại CÔNG TY TNHH SUNVIET Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh thị trường, theo năng lực;
- Thưởng tháng, thưởng dự án, thưởng Lễ/Tết, tháng Lương thứ 13...;
- Cơ hội thăng tiến;
- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung;
- Xét tăng lương hàng năm
- Chế độ sinh nhật, cưới hỏi, ốm đau, ngày phép...
- Chế độ du lịch hàng năm;
- Được tham gia các khóa đào tạo để nâng cao chuyên môn.
- Được tham gia BHYT, BHXH và các chế độ phúc lợi khác theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SUNVIET

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SUNVIET

CÔNG TY TNHH SUNVIET

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 38BT5, KĐT Cầu Bươu, Xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

