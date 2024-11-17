Tuyển Competitive Intelligence CÔNG TY TNHH SUNVIET làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Competitive Intelligence Tại CÔNG TY TNHH SUNVIET
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 669 Tân Sơn, P12, Q. Vò vấp, TP.HCM, Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Competitive Intelligence Với Mức Lương Thỏa thuận
Phân tích đối thủ cạnh tranh, khách hàng
Xây dựng quy trình và chiến lược Marketing
Quản lý và triển khai chiến dịch Marketing
Quản lý ngân sách Marketing
Cập nhật xu hướng và phát triển đổi mới
Phân tích dữ liệu và đánh giá hiệu quả
Phát triển thương hiệu và duy trì quan hệ công chúng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam/Nữ : 28 - 35 tuổi.
- Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Marketing, Quản trị Marketing hoặc các chuyên ngành có liên quan.
- 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Có kiến thức và hiểu biết tốt về New Media, Digital
- Kỹ năng :
+ Kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thương lượng
+ Kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng quản lý thời gian
+ Kỹ năng quản lý nhóm, tổ chức công việc
+ Khả năng tổng hợp và phân tích thông tin chính xác
- Sử dụng thành thạo phần mềm thiết kế, chỉnh sửa Video chuyên nghiệp
- Có hiểu biết về marketing, truyền thông, quảng cáo Online
- Có năng khiếu về mỹ thuật, có khả năng tư duy sáng tạo tốt
- Hiểu biết các công cụ hỗ trợ đo lường hiệu quả Marketing
Tại CÔNG TY TNHH SUNVIET Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương cạnh tranh thị trường, theo năng lực;
- Thưởng tháng, thưởng dự án, thưởng Lễ/Tết, tháng Lương thứ 13...;
- Cơ hội thăng tiến;
- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung;
- Xét tăng lương hàng năm
- Chế độ sinh nhật, cưới hỏi, ốm đau, ngày phép...
- Chế độ du lịch hàng năm;
- Được tham gia các khóa đào tạo để nâng cao chuyên môn.
- Được tham gia BHYT, BHXH và các chế độ phúc lợi khác theo quy định.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SUNVIET
