Tuyển Competitive Intelligence Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Tuyển Competitive Intelligence Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings

Competitive Intelligence

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Competitive Intelligence Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 201 Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Competitive Intelligence Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Công việc chính:
Phân tích dữ liệu thông tin đầu vào, giám sát và điều hành các chỉ số Digital Marketing.
Lên kịch bản, check duyệt video phối hợp cùng CV Content Branding & CV Video Editor sản xuất các video quảng cáo trên các nền tảng.
Phân tích, báo cáo, đề xuất cho TGĐ về các quyết định liên quan đến các chỉ số Marketing.
Tiếp cận nhanh các vấn đề mới, nắm rõ các quy trình làm việc trong công tác điều hành, kịp thời phát hiện những vấn đề còn bất cập để tham mưu với TGĐ có giải pháp chỉ đạo giải quyết kịp thời
Báo cáo định kỳ: Cập nhật, báo cáo công việc theo quy định & khi được yêu cầu.
Báo cáo định kỳ:
Công việc khác:
Yêu cầu chuẩn chỉnh về hình ảnh, tác phong đáp ứng tiêu chí đại sứ thương hiệu của Tập đoàn.
Tham gia đào tạo, huấn luyện trong toàn bộ quá trình làm việc.
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: từ 23 - 28 tuổi.
Độ tuổi:
Giới tính: Nữ
Giới tính:
Yêu cầu:
Học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành QTKD, Kinh tế, Marketing, Tài chính v.v...
Vi tính: Kỹ năng văn phòng.
Yêu cầu có kinh nghiệm Content Marketing từ 2 năm trở lên, có khả năng sáng tạo và phát triển nội dung, mạnh về phần chuyển đổi data.
Cẩn thận, tỉ mỉ.
Có định hướng phát triển sâu trong lĩnh vực Marketing.
Biết sử dụng AI hỗ trợ trong công việc (ChatGPT, Gemini,...)
Kỹ năng:
Có kiến thức nền về Marketing.
Có tư duy Kinh doanh và khả năng phân tích xử lý số liệu.
Có khả năng checking, follow công việc của đội nhóm, khả năng làm việc chi tiết, tỉ mỉ.
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt. Kỹ năng quản lý thời gian tốt, xử lý tình huống tốt.
Kỹ năng làm việc nhóm tốt. Chịu được áp lực cao trong công việc
Thái độ, tố chất:
Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc.
Tâm huyết, có tinh thần học hỏi và phát triển bản thân, gắn bó và yêu thích sự đổi mới sáng tạo.
Yêu cầu khác: Có máy tính cá nhân.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 15.000.000vnđ - 18.000.000vnđ/tháng + Thưởng KPIs
Lương cứng:
Phụ cấp: 42.000vnđ/ngày.
Phụ cấp:
Các chính sách:
Thưởng theo KPIs, thưởng tết và phúc lợi theo cơ chế/quy định của công ty
Đặc biệt: Cơ hội học hỏi và làm việc với các kênh social lớn khác thuộc tập đoàn.
Được đào tạo về cách xây dựng đa dạng các loại hình content: content SEO, Content viral, content quảng cáo.
Được đào tạo chuyên sâu về Digital Marketing.
Lộ trình thăng tiến lên vị trí trợ lý tổng Marketing tổng hoặc trưởng phòng Digital Marketing.
Phụ cấp công tác.
Đóng BHXH, BHYT.
Du lịch, nghỉ mát, teambuilding, Year End Party...
Nghỉ lễ theo lịch quốc gia (Tết dương lịch, Tết âm lịch, 30/4, 1/5, ...).
Nghỉ phép năm 12 ngày/năm.
Ưu đãi học phí lên tới 38% các khóa học tại IELTS LangGo.
Ưu đãi học phí lên tới 50% các khóa học tại BingGo Leaders.
Gói chính sách đào tạo bên ngoài, miễn giảm học phí nâng cao năng lực.
Gói đào tạo phát triển năng lực tổng trị giá lên tới 100 triệu (Khóa đào tạo nội bộ tại Trường DN HBR và các khóa chuyên sâu bên ngoài khác).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-tro-ly-tong-giam-doc-thu-nhap-15-18-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job258336
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng công ty

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
Tuyển Trợ lý kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 18 Triệu
Hạn nộp: 29/09/2025
Hà Nội 16 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Công nghệ Phẩm Ba Đình
Tuyển Competitive Intelligence Công ty cổ phần Công nghệ Phẩm Ba Đình làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
Công ty cổ phần Công nghệ Phẩm Ba Đình
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HD SERVICE
Tuyển Competitive Intelligence CÔNG TY CỔ PHẦN HD SERVICE làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HD SERVICE
Hạn nộp: 27/12/2024
Bình Dương Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
Tuyển Competitive Intelligence Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HẢI PHÚC HÂN
Tuyển Competitive Intelligence CÔNG TY TNHH HẢI PHÚC HÂN làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH HẢI PHÚC HÂN
Hạn nộp: 31/12/2024
Lâm Đồng Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Vinhomes Pro Company
Tuyển Competitive Intelligence Công ty CP Vinhomes Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Vinhomes Pro Company
Hạn nộp: 21/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BM Trading Join Stock Company
Tuyển Competitive Intelligence BM Trading Join Stock Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu
BM Trading Join Stock Company
Hạn nộp: 24/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ ĐÁM MÂY CLOUDAZ
Tuyển Competitive Intelligence CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ ĐÁM MÂY CLOUDAZ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ ĐÁM MÂY CLOUDAZ
Hạn nộp: 22/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 13 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Solum Vina
Tuyển Competitive Intelligence Công ty TNHH Solum Vina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty TNHH Solum Vina
Hạn nộp: 18/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SUNVIET
Tuyển Competitive Intelligence CÔNG TY TNHH SUNVIET làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SUNVIET
Hạn nộp: 15/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITU HOLDINGS
Tuyển Competitive Intelligence CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITU HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITU HOLDINGS
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP XNK TNT Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP XNK TNT Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 50 Triệu
Công ty CP XNK TNT Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 12 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GEMCOMMERCE
Tuyển Tester CÔNG TY TNHH GEMCOMMERCE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH GEMCOMMERCE
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 35 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh
Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 7 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NATURE AGENCY
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH NATURE AGENCY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH NATURE AGENCY
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ADNX
Tuyển Marketing Planner CÔNG TY CỔ PHẦN ADNX làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ADNX
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VIỆT VẠN NHẤT
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH VIỆT VẠN NHẤT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH VIỆT VẠN NHẤT
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần công nghệ và thiết bị VPM
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần công nghệ và thiết bị VPM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 15 - 18 Triệu
Công ty Cổ phần công nghệ và thiết bị VPM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Còn 4 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Hợp Tác Quốc Tế Japan Link
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty Cổ phần Hợp Tác Quốc Tế Japan Link làm việc tại Hà Nam thu nhập 15 - 18 Triệu
Công ty Cổ phần Hợp Tác Quốc Tế Japan Link
Hạn nộp: 31/12/2025
Hà Nam Còn 96 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Công nghệ Phẩm Ba Đình
Tuyển Competitive Intelligence Công ty cổ phần Công nghệ Phẩm Ba Đình làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
Công ty cổ phần Công nghệ Phẩm Ba Đình
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HD SERVICE
Tuyển Competitive Intelligence CÔNG TY CỔ PHẦN HD SERVICE làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HD SERVICE
Hạn nộp: 27/12/2024
Bình Dương Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
Tuyển Competitive Intelligence Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HẢI PHÚC HÂN
Tuyển Competitive Intelligence CÔNG TY TNHH HẢI PHÚC HÂN làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH HẢI PHÚC HÂN
Hạn nộp: 31/12/2024
Lâm Đồng Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Vinhomes Pro Company
Tuyển Competitive Intelligence Công ty CP Vinhomes Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Vinhomes Pro Company
Hạn nộp: 21/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BM Trading Join Stock Company
Tuyển Competitive Intelligence BM Trading Join Stock Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu
BM Trading Join Stock Company
Hạn nộp: 24/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ ĐÁM MÂY CLOUDAZ
Tuyển Competitive Intelligence CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ ĐÁM MÂY CLOUDAZ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ ĐÁM MÂY CLOUDAZ
Hạn nộp: 22/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 13 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Solum Vina
Tuyển Competitive Intelligence Công ty TNHH Solum Vina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty TNHH Solum Vina
Hạn nộp: 18/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SUNVIET
Tuyển Competitive Intelligence CÔNG TY TNHH SUNVIET làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SUNVIET
Hạn nộp: 15/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITU HOLDINGS
Tuyển Competitive Intelligence CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITU HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITU HOLDINGS
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Competitive Intelligence CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITU HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITU HOLDINGS
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Competitive Intelligence CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ ĐÁM MÂY CLOUDAZ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ ĐÁM MÂY CLOUDAZ
8 - 13 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Competitive Intelligence BM Trading Join Stock Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu BM Trading Join Stock Company
2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Competitive Intelligence Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Competitive Intelligence Công ty cổ phần Công nghệ Phẩm Ba Đình làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu Công ty cổ phần Công nghệ Phẩm Ba Đình
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm