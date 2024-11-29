Tuyển Competitive Intelligence Công ty cổ phần Công nghệ Phẩm Ba Đình làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Công ty cổ phần Công nghệ Phẩm Ba Đình
Ngày đăng tuyển: 29/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty cổ phần Công nghệ Phẩm Ba Đình

Competitive Intelligence

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Competitive Intelligence Tại Công ty cổ phần Công nghệ Phẩm Ba Đình

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 505 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Competitive Intelligence Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Lên kế hoạch và thực hiện các chiến dịch marketing online và offline cho công ty
Quản lý và phát triển nội dung cho các kênh truyền thông xã hội của công ty như Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube
Thực hiện các hoạt động SEO on-page và off-page để cải thiện thứ hạng từ khóa và lưu lượng truy cập website
Phân tích dữ liệu và báo cáo hiệu quả của các chiến dịch marketing
Nghiên cứu thị trường và đối thủ cạnh tranh để đề xuất các chiến lược marketing phù hợp
Hỗ trợ xây dựng thương hiệu và định vị sản phẩm/dịch vụ của công ty
Tham gia tổ chức các sự kiện quảng bá thương hiệu

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quảng cáo hoặc các ngành liên quan
Có kiến thức nền tảng về Digital Marketing, SEO, Content Marketing
Thành thạo các công cụ phân tích như Google Analytics, Google Search Console
Có kỹ năng viết content marketing tốt, sáng tạo trong việc tạo ra nội dung hấp dẫn
Có khả năng sử dụng các công cụ thiết kế cơ bản như Canva, Photoshop
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Chủ động, sáng tạo và có khả năng học hỏi nhanh
Kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc tốt
Tiếng Anh giao tiếp tốt là một lợi thế

Tại Công ty cổ phần Công nghệ Phẩm Ba Đình Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, nhiều cơ hội học hỏi và phát triển
Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm
Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm
Thưởng lễ, Tết và các dịp đặc biệt khác
Được tham gia các khóa học nâng cao chuyên môn về Digital Marketing
Cơ hội thăng tiến rõ ràng dựa trên năng lực và đóng góp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Công nghệ Phẩm Ba Đình

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Công nghệ Phẩm Ba Đình

Công ty cổ phần Công nghệ Phẩm Ba Đình

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6, tòa M5, số 91 Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

