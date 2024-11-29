Tuyển Competitive Intelligence Công ty cổ phần Công nghệ Phẩm Ba Đình làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 505 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Competitive Intelligence

Lên kế hoạch và thực hiện các chiến dịch marketing online và offline cho công ty

Quản lý và phát triển nội dung cho các kênh truyền thông xã hội của công ty như Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube

Thực hiện các hoạt động SEO on-page và off-page để cải thiện thứ hạng từ khóa và lưu lượng truy cập website

Phân tích dữ liệu và báo cáo hiệu quả của các chiến dịch marketing

Nghiên cứu thị trường và đối thủ cạnh tranh để đề xuất các chiến lược marketing phù hợp

Hỗ trợ xây dựng thương hiệu và định vị sản phẩm/dịch vụ của công ty

Tham gia tổ chức các sự kiện quảng bá thương hiệu

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quảng cáo hoặc các ngành liên quan

Có kiến thức nền tảng về Digital Marketing, SEO, Content Marketing

Thành thạo các công cụ phân tích như Google Analytics, Google Search Console

Có kỹ năng viết content marketing tốt, sáng tạo trong việc tạo ra nội dung hấp dẫn

Có khả năng sử dụng các công cụ thiết kế cơ bản như Canva, Photoshop

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả

Chủ động, sáng tạo và có khả năng học hỏi nhanh

Kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc tốt

Tiếng Anh giao tiếp tốt là một lợi thế

Tại Công ty cổ phần Công nghệ Phẩm Ba Đình Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, nhiều cơ hội học hỏi và phát triển

Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm

Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm

Thưởng lễ, Tết và các dịp đặc biệt khác

Được tham gia các khóa học nâng cao chuyên môn về Digital Marketing

Cơ hội thăng tiến rõ ràng dựa trên năng lực và đóng góp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Công nghệ Phẩm Ba Đình

