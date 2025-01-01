Công việc Chuyên gia dinh dưỡng

Tất cả địa điểm
  • Tất cả địa điểm
  • Quốc tế
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Hồ Chí Minh
  • An Giang
  • Bà Rịa Vũng Tàu
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Bình Dương
  • Bình Định
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Cà Mau
  • Cao Bằng
  • Cần Thơ
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Điện Biên
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Lạng Sơn
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Long An
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Tây Ninh
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thanh Hóa
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Yên Bái
Tất cả kinh nghiệm
  • Tất cả kinh nghiệm
  • Chưa có kinh nghiệm
  • Dưới 1 năm
  • 1 năm
  • 2 năm
  • 3 năm
  • 4 năm
  • 5 năm
  • 5 - 10 năm
  • Trên 10 năm
  • Trên 20 năm
Tất cả mức lương
- triệu
  • Tất cả mức lương
  • Thỏa thuận
  • Từ 3 - 5 triệu
  • Từ 6 - 8 triệu
  • Từ 9 - 10 triệu
  • Từ 11 - 12 triệu
  • Từ 13 - 15 triệu
  • Từ 16 - 20 triệu
  • Từ 21 - 25 triệu
  • Từ 26 - 30 triệu
  • Từ 31 - 40 triệu
  • Từ 41 - 50 triệu
  • Từ 51 - 60 triệu
  • Trên 60 triệu
Tổng 18 kết quả / Từ khoá "Chuyên gia dinh dưỡng/quản lý sức khoẻ"
Lọc nâng cao
Tất cả ngành nghề
  • Tất cả ngành nghề
  • An toàn lao động/Môi trường
  • Artificial Intelligence (AI)
  • Bác sĩ
  • Bán lẻ/bán sỉ
  • Bán lẻ/Dịch vụ đời sống
  • Bảo hiểm
  • Bảo trì/sửa chữa
  • Bất động sản/Xây dựng
  • Biên phiên dịch
  • Biên tập/Viết/Xuất bản
  • Bốc xếp/Giao hàng
  • Business Operation (Vận hành kinh doanh)
  • Bưu chính Viễn thông
  • Chăm sóc khách hàng
  • Chất bán dẫn/Chip
  • Chứng khoán / Vàng / Ngoại tệ
  • Chuỗi cung ứng
  • Công nghệ cao
  • Công nghệ Thông tin
  • Công nghệ thông tin khác
  • Content Marketing
  • Data Science
  • Dầu khí/Hóa chất
  • Dịch vụ an ninh và bảo trì
  • Dịch vụ du lịch
  • Dịch vụ khách hàng/Vận hành
  • Dịch vụ làm đẹp/Spa
  • Dịch vụ ô tô/xe máy/xe điện
  • Dịch vụ pháp chế (In-house)
  • Dịch vụ pháp lý (Agency/Firm)
  • Digital Marketing
  • Dược phẩm/Công nghệ sinh học
  • Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học
  • Game Development
  • Gia công cơ khí
  • Giáo dục/Đào tạo
  • Giáo viên/Giảng viên/Gia sư
  • Hàng cao cấp
  • Hàng hải
  • Hàng không
  • Hành chính
  • Hoá chất/Hoá mỹ phẩm
  • Hóa học / Sinh học
  • Information Security
  • IoT/Embedded Engineer
  • IT Infrastructure and Operations
  • IT Management/Specialist
  • IT phần mềm
  • IT Project Management
  • Kế toán
  • Kế toán/Kiểm toán/Thuế
  • Khách sạn/Dịch vụ cư trú
  • Kho vận
  • Kinh doanh/Bán hàng
  • Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế
  • Luật/Pháp lý
  • Market Research and Analysis
  • Marketing
  • Marketing/PR/Quảng cáo
  • May mặc/Dệt may/Da
  • Mỹ phẩm / Trang sức
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp khác
  • Nghề NGO/Phi chính phủ/Phi lợi nhuận
  • Nghệ thuật/Hoạt hình/Game
  • Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác
  • Nhóm nghề khác
  • Nông/Lâm/Ngư nghiệp
  • Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản
  • Product Management
  • Quan hệ Chính phủ
  • Quan hệ Công chúng
  • Quản lý chất lượng
  • Quản lý dự án xây dựng
  • Quản lý giáo dục
  • Quản lý kinh doanh
  • Quản lý thiết kế
  • Quản lý vận hành
  • Quản lý vận hành bất động sản
  • Quản lý/Hỗ trợ lớp học
  • Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật
  • Quảng cáo/Sáng tạo
  • Quay phim
  • Quy hoạch và phát triển bất động sản
  • R&D/Sản xuất ô tô
  • Sales Admin/Sales Support
  • Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng
  • Sales Bất động sản/Xây dựng
  • Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện
  • Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp
  • Sales Giáo dục/Khoá học
  • Sales IT Phần mềm
  • Sales Kỹ thuật (Sales Engineer)
  • Sales Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Sales Sản xuất
  • Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Sales Thương mại điện tử
  • Sales Xuất nhập khẩu/Logistics
  • Sales Điện/Điện tử/Viễn thông
  • Sản xuất
  • Software tester
  • Tài chính
  • Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Tài xế/Lái xe
  • Tạp vụ / phục vụ / giúp việc
  • Thẩm định và quản trị rủi ro
  • Thể chất/Thể hình
  • Thiết bị y tế
  • Thiết kế
  • Thiết kế Công nghiệp
  • Thiết kế nội thất
  • Thiết kế Thời trang
  • Thiết kế và Kiến trúc
  • Thiết kế đồ hoạ
  • Thiết kế/chế tạo máy
  • Thợ kỹ thuật
  • Thời trang
  • Thu mua/Mua hàng
  • Thực phẩm đồ uống
  • Trợ giảng
  • Tư vấn chuyên môn/Luật/Biên phiên dịch
  • Tư vấn/Phân tích chuyên môn
  • Tuyển dụng nhân viên chăm sóc thú cưng
  • Vận hành thiết bị vận tải/thiết bị nặng
  • Vận hành Thương mại điện tử
  • Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật
  • Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học
  • việc làm dịch vụ chăm sóc sức khỏe
  • Việc làm vật lý trị liệu
  • việc làm y tá
  • Viễn thông
  • Xây dựng
  • Xuất nhập khẩu
  • Đầu tư và Tài trợ
  • Địa chất/ Khoáng sản
  • Điện tử / Điện lạnh
  • Điện tử viễn thông
  • Điện tử/Phần cứng
  • Điện/ điện tử/ điện lạnh
  • Điện/Tự động hoá
Tất cả hình thức làm việc
  • Tất cả hình thức làm việc
  • Toàn thời gian cố định
  • Toàn thời gian tạm thời
  • Bán thời gian
  • Bán thời gian tạm thời
  • Hợp đồng
  • Khác
Tất cả cấp bậc
  • Tất cả cấp bậc
  • Mới tốt nghiệp
  • Thực tập sinh
  • Nhân viên
  • Trưởng phòng
  • Phó giám đốc
  • Giám đốc
  • Tổng giám đốc điều hành
  • Trưởng nhóm
  • Phó phòng
  • Trưởng chi nhánh
  • Quản lý/Giám sát
  • Khác
Thời gian đăng
  • Thời gian đăng
  • 3 ngày trước
  • 1 tuần trước
  • 2 tuần trước
  • 1 tháng trước

Công việc Chuyên gia dinh dưỡng

-

Có 18 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nội Thất Ngọc Sơn (Ngoc Son Hafuco)
Tuyển Chuyên gia dinh dưỡng/quản lý sức khoẻ Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nội Thất Ngọc Sơn (Ngoc Son Hafuco) làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nội Thất Ngọc Sơn (Ngoc Son Hafuco)
Hạn nộp: 24/08/2025
Hà Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Techcom Securities (Tcbs)
Tuyển Chuyên gia dinh dưỡng/quản lý sức khoẻ Techcom Securities (Tcbs) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Techcom Securities (Tcbs)
Hạn nộp: 19/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm One Mount
Tuyển Chuyên gia dinh dưỡng/quản lý sức khoẻ One Mount làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu
One Mount
Hạn nộp: 22/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Nestlé Vietnam Ltd.,
Tuyển Chuyên gia dinh dưỡng/quản lý sức khoẻ Nestlé Vietnam Ltd., làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Nestlé Vietnam Ltd.,
Hạn nộp: 16/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nội Thất Ngọc Sơn (Ngoc Son Hafuco)
Tuyển Chuyên gia dinh dưỡng/quản lý sức khoẻ Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nội Thất Ngọc Sơn (Ngoc Son Hafuco) làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nội Thất Ngọc Sơn (Ngoc Son Hafuco)
Hạn nộp: 16/05/2025
Hà Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Chuyên gia dinh dưỡng/quản lý sức khoẻ Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Navigos Search
Hạn nộp: 17/04/2025
Hồ Chí Minh Bình Định Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm FE CREDIT
Tuyển Chuyên gia dinh dưỡng/quản lý sức khoẻ FE CREDIT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,500 - 2,000 USD
FE CREDIT
Hạn nộp: 26/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 1,500 - 2,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Tập đoàn ROX (ROX Group)
Tuyển Chuyên gia dinh dưỡng/quản lý sức khoẻ Tập đoàn ROX (ROX Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tập đoàn ROX (ROX Group)
Hạn nộp: 25/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Tuyển Chuyên gia dinh dưỡng/quản lý sức khoẻ Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Hạn nộp: 28/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Techcombank
Tuyển Chuyên gia dinh dưỡng/quản lý sức khoẻ Techcombank làm việc tại Hà Nội thu nhập 900 - 2,500 USD
Techcombank
Hạn nộp: 24/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn 900 - 2,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm BASF Vietnam Co., Ltd.
Tuyển Chuyên gia dinh dưỡng/quản lý sức khoẻ BASF Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Bình Thuận thu nhập Thỏa thuận
BASF Vietnam Co., Ltd.
Hạn nộp: 19/03/2025
Bình Thuận Gia Lai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Chuyên gia dinh dưỡng/quản lý sức khoẻ Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Navigos Search
Hạn nộp: 23/02/2025
Hồ Chí Minh Bình Định Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Techcombank
Tuyển Chuyên gia dinh dưỡng/quản lý sức khoẻ Techcombank làm việc tại Yên Bái thu nhập 900 - 2,500 USD
Techcombank
Hạn nộp: 24/02/2025
Yên Bái Phú Thọ Thái Nguyên Đã hết hạn 900 - 2,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH May Mặc Xuất Khẩu Appareltech Vĩnh Lộc
Tuyển Chuyên gia dinh dưỡng/quản lý sức khoẻ Công Ty TNHH May Mặc Xuất Khẩu Appareltech Vĩnh Lộc làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH May Mặc Xuất Khẩu Appareltech Vĩnh Lộc
Hạn nộp: 08/03/2025
Thanh Hóa Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Amer Sports Việt Nam
Tuyển Chuyên gia dinh dưỡng/quản lý sức khoẻ Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Amer Sports Việt Nam làm việc tại Nam Định thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Amer Sports Việt Nam
Hạn nộp: 17/02/2025
Nam Định Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Techcombank
Tuyển Chuyên gia dinh dưỡng/quản lý sức khoẻ Techcombank làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 900 - 2,500 USD
Techcombank
Hạn nộp: 24/02/2025
Vĩnh Phúc Phú Thọ Lào Cai Đã hết hạn 900 - 2,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
Tuyển Chuyên gia dinh dưỡng/quản lý sức khoẻ Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica
Tuyển Chuyên gia dinh dưỡng/quản lý sức khoẻ Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Chuyên gia dinh dưỡng/quản lý sức khoẻ Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên gia dinh dưỡng/quản lý sức khoẻ Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
7 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên gia dinh dưỡng/quản lý sức khoẻ Techcombank làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 900 - 2,500 USD Techcombank
900 - 2,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên gia dinh dưỡng/quản lý sức khoẻ Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Amer Sports Việt Nam làm việc tại Nam Định thu nhập Thỏa thuận Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Amer Sports Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên gia dinh dưỡng/quản lý sức khoẻ Công Ty TNHH May Mặc Xuất Khẩu Appareltech Vĩnh Lộc làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH May Mặc Xuất Khẩu Appareltech Vĩnh Lộc
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên gia dinh dưỡng/quản lý sức khoẻ Techcombank làm việc tại Yên Bái thu nhập 900 - 2,500 USD Techcombank
900 - 2,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên gia dinh dưỡng/quản lý sức khoẻ Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Navigos Search
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên gia dinh dưỡng/quản lý sức khoẻ BASF Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Bình Thuận thu nhập Thỏa thuận BASF Vietnam Co., Ltd.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên gia dinh dưỡng/quản lý sức khoẻ Techcombank làm việc tại Hà Nội thu nhập 900 - 2,500 USD Techcombank
900 - 2,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên gia dinh dưỡng/quản lý sức khoẻ Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên gia dinh dưỡng/quản lý sức khoẻ Tập đoàn ROX (ROX Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tập đoàn ROX (ROX Group)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên gia dinh dưỡng/quản lý sức khoẻ FE CREDIT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,500 - 2,000 USD FE CREDIT
1,500 - 2,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên gia dinh dưỡng/quản lý sức khoẻ Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Navigos Search
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên gia dinh dưỡng/quản lý sức khoẻ Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nội Thất Ngọc Sơn (Ngoc Son Hafuco) làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nội Thất Ngọc Sơn (Ngoc Son Hafuco)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên gia dinh dưỡng/quản lý sức khoẻ Nestlé Vietnam Ltd., làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Nestlé Vietnam Ltd.,
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên gia dinh dưỡng/quản lý sức khoẻ One Mount làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu One Mount
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên gia dinh dưỡng/quản lý sức khoẻ Techcom Securities (Tcbs) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Techcom Securities (Tcbs)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên gia dinh dưỡng/quản lý sức khoẻ Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nội Thất Ngọc Sơn (Ngoc Son Hafuco) làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Và Nội Thất Ngọc Sơn (Ngoc Son Hafuco)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm

Nhu cầu tuyển dụng chuyên gia dinh dưỡng tăng do xã hội ngày càng chú trọng cải thiện sức khỏe cộng đồng qua chế độ ăn uống, khẩu phần dinh dưỡng. Tại các thành phố lớn, nơi tập trung nhiều doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm, dịch vụ chăm sóc sức khỏe nên cơ hội việc làm trong lĩnh vực này ngày càng mở rộng. Mức lương dao động từ 6.000.000 – 25.000.000 VNĐ/tháng.

1. Nhu cầu tuyển dụng chuyên gia dinh dưỡng

Chuyên gia dinh dưỡng là người chịu trách nhiệm nghiên cứu và tư vấn những vấn đề dinh dưỡng lẫn sức khỏe. Có thể hiểu thì chuyên gia dinh dưỡng sẽ đảm nhận trách nhiệm theo dõi, đánh giá tình trạng dinh dưỡng của thực phẩm dựa theo tiêu chuẩn.

Nhu cầu tuyển dụng chuyên gia dinh dưỡng
Nhu cầu tuyển dụng chuyên gia dinh dưỡng

Với xu hướng phát triển kinh tế - xã hội hiện nay, nhu cầu về an toàn thực phẩm và dinh dưỡng ngày càng được nâng cao. Người tiêu dùng quan tâm hơn về giá trị dinh dưỡng, nguồn gốc, quy trình sản xuất, chất lượng và bảo quản thực phẩm. Do đó, các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thực phẩm có nhu cầu tuyển dụng chuyên gia dinh dưỡng nhằm đảm bảo đạt tiêu chuẩn theo quy định, chất lượng sản phẩm.

Việc làm này cũng có chiều hướng tăng tại các bệnh viện, trung tâm, tổ chức sức khoẻ và phòng khám y tế công động hay trong nhà ăn, tập đoàn thực phẩm với vai trò quan trọng khi đánh giá, tư vấn chế độ dinh dưỡng khoa học. Trên các trang tuyển dụng, số lượng bài đăng chiêu mộ nhân lực việc làm chuyên gia dinh dưỡng lên tới hàng trăm tin.

Theo thông tin tìm hiểu và thu thập từ Job3s, nhu cầu tuyển dụng nhân lực đối với việc làm dinh dưỡng sẽ bùng nổ tại nhiều khu vực trong nước, đặc biệt là các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM,... Điều này mở ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động khi có thể công tác tại nhiều đơn vị khác nhau từ các công ty sản xuất thực phẩm, bệnh viện, trường học, khách sạn, nhà hàng mà còn có thể làm tư vấn, kinh doanh các sản phẩm và dịch vụ liên quan.

2. Mức lương trung bình của chuyên gia dinh dưỡng

Mức lương đối với việc làm chuyên gia dinh dưỡng được đánh giá tương đối ổn định. Tuỳ vào kinh nghiệm, người lao động sẽ nhận được mức thu nhập khác nhau. Dưới đây là mức lương tham khảo từng số năm kinh nghiệm của tuyển dụng chuyên gia dinh dưỡng.

Việc làm chuyên gia dinh dưỡng

Mức lương dao động

(VNĐ/tháng)

Chuyên gia dinh dưỡng mới ra trường

6.000.000 – 8.000.000

Chuyên gia dinh dưỡng (1-3 năm kinh nghiệm)

10.000.000 – 15.000.000

Chuyên gia dinh dưỡng (3-5 năm kinh nghiệm)

12.000.000 – 18.000.000

Chuyên gia dinh dưỡng (Trên 5 năm kinh nghiệm)

15.000.000 – 25.000.000

3. Mô tả công việc của chuyên gia dinh dưỡng

Nhu cầu tuyển dụng chuyên gia dinh dưỡng trong những năm trở lại đây có dấu hiệu tăng cao khi các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất và kinh doanh thực phẩm quan tâm hơn về vấn đề đạt tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm. Tuỳ vào lĩnh vực và quy mô hoạt động của doanh nghiệp mà yêu cầu công việc chuyên gia dinh dưỡng sẽ khác nhau. Về cơ bản, việc làm chuyên gia dinh dưỡng sẽ gồm:

Mô tả công việc của chuyên gia dinh dưỡng
Mô tả công việc của chuyên gia dinh dưỡng

  • Nghiên cứu những tác động có thể làm ảnh hưởng tới vấn đề dinh dưỡng.

  • Hỗ trợ đánh giá tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm trước khi ra thị trường tiêu thụ.

  • Cung cấp thông tin liên quan tới vấn đề dinh dưỡng với từng đối tượng khác nhau.

  • Từ đánh giá nhu cầu dinh dưỡng, chuyên gia dinh dưỡng sẽ thực hiện tư vấn những thông tin liên quan về chế độ thích hợp nhất.

  • Với những chuyên gia dinh dưỡng y tế sẽ thực hiện công tác hỗ trợ các y bác sĩ nhằm cải thiện sức cho các bệnh nhân sau khi được chẩn đoán.

  • Tuyển dụng chuyên gia dinh dưỡng còn có nhiệm vụ hỗ trợ tư vấn giải thích những vấn đề liên quan tới chế độ dinh dưỡng nhằm nâng cao nhận thức.

  • Các chuyên gia dinh dưỡng sẽ làm việc với các bệnh nhân, khách hàng để thực hiện các bài kiểm tra cơ bản. Qua những bài kiểm tra, chuyên gia dinh dưỡng có thể đánh giá chính xác nhu cầu dinh dưỡng như thế nào là phù hợp.

4. Yêu cầu đối với tuyển dụng chuyên gia dinh dưỡng

Chuyên gia dinh dưỡng là một trong những ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng cao. Đối với vị trí việc làm chuyên gia dinh dưỡng, ứng viên sẽ cần đáp ứng những yêu cầu sau:

Về trình độ:

  • Có khả năng xây dựng kế học dinh dưỡng phù hợp với từng đối tượng

  • Có kiến thức và am hiểu sâu rộng những vấn đề liên quan tới dinh dưỡng, sức khoẻ

  • Ứng viên cần tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành về Dinh dưỡng, Công nghệ thực phẩm hoặc một số ngành liên quan là yêu cầu bắt buộc. Vì chỉ những ứng viên phải đạt trình độ chuyên môn cao mới có thể tư vấn cũng như đưa ra lời khuyên và phương án dinh dưỡng tốt nhất.

Yêu cầu đối với tuyển dụng chuyên gia dinh dưỡng
Yêu cầu đối với tuyển dụng chuyên gia dinh dưỡng

Về kỹ năng:

  • Có khả năng tư duy logic và xử lý vấn đề tốt

  • Có khả năng làm việc độc lập mà vẫn tạo ra chất lượng công việc tốt

  • Có đạo đức nghề nghiệp là yếu tố bắt buộc đối việc làm chuyên gia dinh dưỡng.

  • Ứng viên cần phải có kỹ năng phân tích, đánh giá vấn đề để không làm ảnh hưởng tới kết quả cuối cùng của khách hàng.

  • Do hàng ngày, ứng viên tuyển dụng chuyên gia dinh dưỡng sẽ tiếp xúc và làm việc với nhiều đối tượng khác nhau cho nên giao tiếp tốt là kỹ năng quan trọng.

5. Khu vực tuyển dụng chuyên gia dinh dưỡng nhiều

Nhu cầu tuyển dụng chuyên gia dinh dưỡng có xu hướng tăng cao do các người tiêu dùng và doanh nghiệp cho các vị trí việc làm kinh doanh thực phẩm chú trọng hơn về vấn đề chế độ dinh dưỡng, chất lượng sản phẩm. Việc làm này phát triển mạnh tại các khu vực thành phố lớn, có mật độ dân cư đông đúc và nhiều công ty kinh doanh thực phẩm.

5.1. Tuyển dụng việc làm chuyên gia dinh dưỡng tại Hà Nội

Hà Nội là một trong những thành phố lớn và có mật độ dân cư cao. Khu vực này tập trung nhiều đơn vị, doanh nghiệp sản xuất thực phẩm như các bệnh viện, trường học, nhà máy, viện dinh dưỡng,… Do đó, nhu cầu tuyển dụng chuyên gia dinh dưỡng tại Hà Nội rất lớn.

Nhu cầu tuyển dụng chuyên gia dinh dưỡng tại Hà Nội là tương đối lớn
Nhu cầu tuyển dụng chuyên gia dinh dưỡng tại Hà Nội là tương đối lớn

Những quận huyện trung tâm như Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Bắc Từ Liêm, Đống Đa, Cầu Giấy,... hiện đang có nhu cầu tuyển dụng cao vị trí việc làm chuyên gia dinh dưỡng. Mức lương đối với chuyên gia dinh dưỡng tại khu vực Hà Nội dao động từ 7.000.000 – 20.000.000 VNĐ/tháng.

5.2. Tuyển dụng việc làm chuyên gia dinh dưỡng TP.HCM

TP.HCM không chỉ có cơ sở hạ tầng phát triển mạnh, dân cư đông đúc mà còn tập trung nhiều cơ quan, đơn vị và công ty hoạt động đa dạng lĩnh vực. Chính vì thế, nhu cầu tuyển dụng chuyên gia dinh dưỡng và việc làm liên quan tại TP.HCM là vô cùng lớn.

Việc làm chuyên gia dinh dưỡng tại khu vực TP.HCM tăng mạnh ở những quận trung tâm như Quận 1, Quận 3, Quận 5, Quận 7, Thủ Đức,… Tuỳ vào kinh nghiệm, mức lương của chuyên gia dinh dưỡng tại TP.HCM dao động từ 8.000.000 – 25.000.000 VNĐ/tháng.

5.3. Tuyển dụng việc làm chuyên gia dinh dưỡng Đà Nẵng

Đà Nẵng hiện là một trong những thành phố có tốc độ tăng trưởng đáng kinh ngạc. Khu vực này thu hút vốn đầu tư lớn, đời sống sinh hoạt và chế độ dinh dưỡng được quan tâm hơn. Trên địa bàn thành phố xuất hiện nhiều đơn vị hoạt động đa lĩnh vực từ các trường học, hệ thống bệnh viên, công ty sản xuất thực phẩm cho tới những khu du lịch nghỉ dưỡng. Vì thế, nhu cầu tuyển dụng chuyên gia dinh dưỡng nhằm đảm bảo đạt tiêu chuẩn chất lượng và nâng cao sức khỏe tại Đà Nẵng cũng tăng mạnh.

Mức lương đối với chuyên gia dinh dưỡng tại Đà Nẵng dao động từ 6.000.000 – 19.000.000 VNĐ/tháng
Mức lương đối với chuyên gia dinh dưỡng tại Đà Nẵng dao động từ 6.000.000 – 19.000.000 VNĐ/tháng

Hiện Hải Châu, Liên Chiểu và Sơn Trà là những quận tại Đà Nẵng có nhu cầu chiêu mộ nhân lực làm việc trong lĩnh vực dinh dưỡng. Mức lương đối với chuyên gia dinh dưỡng tại Đà Nẵng dao động từ 6.000.000 – 19.000.000 VNĐ/tháng.

Ngoài ra, còn nhiều tỉnh thành phố khác nữa có nhu cầu tuyển dụng việc làm chuyên gia dinh dưỡng như Cần Thơ, Đồng Nai, Bắc Ninh, Hải Phòng,… Điều này đã mở ra nhiều cơ hội việc làm và tăng thu nhập cho người lao động.

Chuyên gia dinh dưỡng là ngành nghề được dự báo có nhu cầu tuyển dụng tăng cao hơn nữa trong tương lai khi người tiêu dùng, các cơ quan và doanh nghiệp chú trọng vấn đề chất lượng dinh dưỡng. Việc làm này không chỉ thu hút người lao động bởi mức lương ổn định mà còn vì sự đa dạng môi trường từ những công ty sản xuất thực phẩm, trường học, hệ thống bệnh viện cho tới cơ quan nhà nước.