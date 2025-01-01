Công việc Chuyên gia dinh dưỡng

Nhu cầu tuyển dụng chuyên gia dinh dưỡng tăng do xã hội ngày càng chú trọng cải thiện sức khỏe cộng đồng qua chế độ ăn uống, khẩu phần dinh dưỡng. Tại các thành phố lớn, nơi tập trung nhiều doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm, dịch vụ chăm sóc sức khỏe nên cơ hội việc làm trong lĩnh vực này ngày càng mở rộng. Mức lương dao động từ 6.000.000 – 25.000.000 VNĐ/tháng.

1. Nhu cầu tuyển dụng chuyên gia dinh dưỡng

Chuyên gia dinh dưỡng là người chịu trách nhiệm nghiên cứu và tư vấn những vấn đề dinh dưỡng lẫn sức khỏe. Có thể hiểu thì chuyên gia dinh dưỡng sẽ đảm nhận trách nhiệm theo dõi, đánh giá tình trạng dinh dưỡng của thực phẩm dựa theo tiêu chuẩn.

Với xu hướng phát triển kinh tế - xã hội hiện nay, nhu cầu về an toàn thực phẩm và dinh dưỡng ngày càng được nâng cao. Người tiêu dùng quan tâm hơn về giá trị dinh dưỡng, nguồn gốc, quy trình sản xuất, chất lượng và bảo quản thực phẩm. Do đó, các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thực phẩm có nhu cầu tuyển dụng chuyên gia dinh dưỡng nhằm đảm bảo đạt tiêu chuẩn theo quy định, chất lượng sản phẩm.

Việc làm này cũng có chiều hướng tăng tại các bệnh viện, trung tâm, tổ chức sức khoẻ và phòng khám y tế công động hay trong nhà ăn, tập đoàn thực phẩm với vai trò quan trọng khi đánh giá, tư vấn chế độ dinh dưỡng khoa học. Trên các trang tuyển dụng, số lượng bài đăng chiêu mộ nhân lực việc làm chuyên gia dinh dưỡng lên tới hàng trăm tin.

Theo thông tin tìm hiểu và thu thập từ Job3s, nhu cầu tuyển dụng nhân lực đối với việc làm dinh dưỡng sẽ bùng nổ tại nhiều khu vực trong nước, đặc biệt là các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM,... Điều này mở ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động khi có thể công tác tại nhiều đơn vị khác nhau từ các công ty sản xuất thực phẩm, bệnh viện, trường học, khách sạn, nhà hàng mà còn có thể làm tư vấn, kinh doanh các sản phẩm và dịch vụ liên quan.

2. Mức lương trung bình của chuyên gia dinh dưỡng

Mức lương đối với việc làm chuyên gia dinh dưỡng được đánh giá tương đối ổn định. Tuỳ vào kinh nghiệm, người lao động sẽ nhận được mức thu nhập khác nhau. Dưới đây là mức lương tham khảo từng số năm kinh nghiệm của tuyển dụng chuyên gia dinh dưỡng.

Việc làm chuyên gia dinh dưỡng Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Chuyên gia dinh dưỡng mới ra trường 6.000.000 – 8.000.000 Chuyên gia dinh dưỡng (1-3 năm kinh nghiệm) 10.000.000 – 15.000.000 Chuyên gia dinh dưỡng (3-5 năm kinh nghiệm) 12.000.000 – 18.000.000 Chuyên gia dinh dưỡng (Trên 5 năm kinh nghiệm) 15.000.000 – 25.000.000

3. Mô tả công việc của chuyên gia dinh dưỡng

Nhu cầu tuyển dụng chuyên gia dinh dưỡng trong những năm trở lại đây có dấu hiệu tăng cao khi các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất và kinh doanh thực phẩm quan tâm hơn về vấn đề đạt tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm. Tuỳ vào lĩnh vực và quy mô hoạt động của doanh nghiệp mà yêu cầu công việc chuyên gia dinh dưỡng sẽ khác nhau. Về cơ bản, việc làm chuyên gia dinh dưỡng sẽ gồm:

Nghiên cứu những tác động có thể làm ảnh hưởng tới vấn đề dinh dưỡng.

Hỗ trợ đánh giá tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm trước khi ra thị trường tiêu thụ.

Cung cấp thông tin liên quan tới vấn đề dinh dưỡng với từng đối tượng khác nhau.

Từ đánh giá nhu cầu dinh dưỡng, chuyên gia dinh dưỡng sẽ thực hiện tư vấn những thông tin liên quan về chế độ thích hợp nhất.

Với những chuyên gia dinh dưỡng y tế sẽ thực hiện công tác hỗ trợ các y bác sĩ nhằm cải thiện sức cho các bệnh nhân sau khi được chẩn đoán.

Tuyển dụng chuyên gia dinh dưỡng còn có nhiệm vụ hỗ trợ tư vấn giải thích những vấn đề liên quan tới chế độ dinh dưỡng nhằm nâng cao nhận thức.

Các chuyên gia dinh dưỡng sẽ làm việc với các bệnh nhân, khách hàng để thực hiện các bài kiểm tra cơ bản. Qua những bài kiểm tra, chuyên gia dinh dưỡng có thể đánh giá chính xác nhu cầu dinh dưỡng như thế nào là phù hợp.

4. Yêu cầu đối với tuyển dụng chuyên gia dinh dưỡng

Chuyên gia dinh dưỡng là một trong những ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng cao. Đối với vị trí việc làm chuyên gia dinh dưỡng, ứng viên sẽ cần đáp ứng những yêu cầu sau:

Về trình độ:

Có khả năng xây dựng kế học dinh dưỡng phù hợp với từng đối tượng

Có kiến thức và am hiểu sâu rộng những vấn đề liên quan tới dinh dưỡng, sức khoẻ

Ứng viên cần tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành về Dinh dưỡng, Công nghệ thực phẩm hoặc một số ngành liên quan là yêu cầu bắt buộc. Vì chỉ những ứng viên phải đạt trình độ chuyên môn cao mới có thể tư vấn cũng như đưa ra lời khuyên và phương án dinh dưỡng tốt nhất.

Về kỹ năng:

Có khả năng tư duy logic và xử lý vấn đề tốt

Có khả năng làm việc độc lập mà vẫn tạo ra chất lượng công việc tốt

Có đạo đức nghề nghiệp là yếu tố bắt buộc đối việc làm chuyên gia dinh dưỡng.

Ứng viên cần phải có kỹ năng phân tích, đánh giá vấn đề để không làm ảnh hưởng tới kết quả cuối cùng của khách hàng.

Do hàng ngày, ứng viên tuyển dụng chuyên gia dinh dưỡng sẽ tiếp xúc và làm việc với nhiều đối tượng khác nhau cho nên giao tiếp tốt là kỹ năng quan trọng.

5. Khu vực tuyển dụng chuyên gia dinh dưỡng nhiều

Nhu cầu tuyển dụng chuyên gia dinh dưỡng có xu hướng tăng cao do các người tiêu dùng và doanh nghiệp cho các vị trí việc làm kinh doanh thực phẩm chú trọng hơn về vấn đề chế độ dinh dưỡng, chất lượng sản phẩm. Việc làm này phát triển mạnh tại các khu vực thành phố lớn, có mật độ dân cư đông đúc và nhiều công ty kinh doanh thực phẩm.

5.1. Tuyển dụng việc làm chuyên gia dinh dưỡng tại Hà Nội

Hà Nội là một trong những thành phố lớn và có mật độ dân cư cao. Khu vực này tập trung nhiều đơn vị, doanh nghiệp sản xuất thực phẩm như các bệnh viện, trường học, nhà máy, viện dinh dưỡng,… Do đó, nhu cầu tuyển dụng chuyên gia dinh dưỡng tại Hà Nội rất lớn.

Những quận huyện trung tâm như Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Bắc Từ Liêm, Đống Đa, Cầu Giấy,... hiện đang có nhu cầu tuyển dụng cao vị trí việc làm chuyên gia dinh dưỡng. Mức lương đối với chuyên gia dinh dưỡng tại khu vực Hà Nội dao động từ 7.000.000 – 20.000.000 VNĐ/tháng.

5.2. Tuyển dụng việc làm chuyên gia dinh dưỡng TP.HCM

TP.HCM không chỉ có cơ sở hạ tầng phát triển mạnh, dân cư đông đúc mà còn tập trung nhiều cơ quan, đơn vị và công ty hoạt động đa dạng lĩnh vực. Chính vì thế, nhu cầu tuyển dụng chuyên gia dinh dưỡng và việc làm liên quan tại TP.HCM là vô cùng lớn.

Việc làm chuyên gia dinh dưỡng tại khu vực TP.HCM tăng mạnh ở những quận trung tâm như Quận 1, Quận 3, Quận 5, Quận 7, Thủ Đức,… Tuỳ vào kinh nghiệm, mức lương của chuyên gia dinh dưỡng tại TP.HCM dao động từ 8.000.000 – 25.000.000 VNĐ/tháng.

5.3. Tuyển dụng việc làm chuyên gia dinh dưỡng Đà Nẵng

Đà Nẵng hiện là một trong những thành phố có tốc độ tăng trưởng đáng kinh ngạc. Khu vực này thu hút vốn đầu tư lớn, đời sống sinh hoạt và chế độ dinh dưỡng được quan tâm hơn. Trên địa bàn thành phố xuất hiện nhiều đơn vị hoạt động đa lĩnh vực từ các trường học, hệ thống bệnh viên, công ty sản xuất thực phẩm cho tới những khu du lịch nghỉ dưỡng. Vì thế, nhu cầu tuyển dụng chuyên gia dinh dưỡng nhằm đảm bảo đạt tiêu chuẩn chất lượng và nâng cao sức khỏe tại Đà Nẵng cũng tăng mạnh.

Mức lương đối với chuyên gia dinh dưỡng tại Đà Nẵng dao động từ 6.000.000 – 19.000.000 VNĐ/tháng

Hiện Hải Châu, Liên Chiểu và Sơn Trà là những quận tại Đà Nẵng có nhu cầu chiêu mộ nhân lực làm việc trong lĩnh vực dinh dưỡng. Mức lương đối với chuyên gia dinh dưỡng tại Đà Nẵng dao động từ 6.000.000 – 19.000.000 VNĐ/tháng.

Ngoài ra, còn nhiều tỉnh thành phố khác nữa có nhu cầu tuyển dụng việc làm chuyên gia dinh dưỡng như Cần Thơ, Đồng Nai, Bắc Ninh, Hải Phòng,… Điều này đã mở ra nhiều cơ hội việc làm và tăng thu nhập cho người lao động.

Chuyên gia dinh dưỡng là ngành nghề được dự báo có nhu cầu tuyển dụng tăng cao hơn nữa trong tương lai khi người tiêu dùng, các cơ quan và doanh nghiệp chú trọng vấn đề chất lượng dinh dưỡng. Việc làm này không chỉ thu hút người lao động bởi mức lương ổn định mà còn vì sự đa dạng môi trường từ những công ty sản xuất thực phẩm, trường học, hệ thống bệnh viện cho tới cơ quan nhà nước.