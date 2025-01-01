Nhu cầu tuyển dụng giám sát bảo trì tòa nhà tăng cao do sự phát triển mạnh mẽ của các dự án bất động sản và khu đô thị hiện đại. Sự gia tăng số lượng tòa nhà văn phòng, chung cư cao cấp, trung tâm thương mại và khu phức hợp đã thúc đẩy nguồn nhân lực phát triển mạnh. Mức lương cho vị trí giám sát bảo trì tòa nhà dao động từ 10.000.000 – 25.000.000 VNĐ/tháng.

1. Nhu cầu tuyển dụng giám sát bảo trì tòa nhà

Giám sát bảo trì tòa nhà là người chịu trách nhiệm theo dõi, quản lý và đảm bảo hoạt động bảo trì hiệu quả cho các hệ thống, thiết bị trong tòa nhà như hệ thống điện, nước, điều hòa không khí, thang máy, PCCC và các hệ thống an ninh.

Giám sát bảo trì tòa nhà đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo các hệ thống kỹ thuật của tòa nhà. Nhân viên sẽ chịu trách nhiệm lập kế hoạch bảo trì, giám sát sửa chữa, xử lý sự cố và duy trì an toàn cho toàn bộ tòa nhà. Đồng thời, vị trí này còn đóng vai trò cầu nối giữa ban quản lý và đội ngũ kỹ thuật, đảm bảo các tiêu chuẩn vận hành được tuân thủ. Nhờ đó, giám sát bảo trì góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, kéo dài tuổi thọ các thiết bị và đảm bảo sự hài lòng của cư dân hoặc khách hàng.

Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng giám sát bảo trì tòa nhà đang tăng cao do sự phát triển mạnh mẽ của ngành bất động sản và việc vận hành các tòa nhà hiện đại. Các khu đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM, và Đà Nẵng liên tục tuyển dụng nhân sự có trình độ để đáp ứng việc quản lý và bảo trì hệ thống kỹ thuật. Nhiều trang web cũng đăng tải hơn 100 tin tuyển dụng mỗi ngày. Từ đó có thể thấy, công việc này đang có cơ hội việc làm rất cao.

Nhu cầu tuyển dụng giám sát bảo trì tòa nhà hiện nay đang tăng cao

Ngoài ra, công việc giám sát bảo trì tòa nhà có tiềm năng phát triển nghề nghiệp rộng mở. Sau khi tích lũy kinh nghiệm, có thể thăng tiến lên các vị trí như quản lý tòa nhà, trưởng ban kỹ thuật hay giám đốc vận hành. Với sự gia tăng các dự án bất động sản và yêu cầu cao về chất lượng, công việc này mang lại thu nhập ổn định, phúc lợi tốt, cơ hội làm việc tại các công ty lớn hoặc dự án quốc tế.

2. Mức lương trung bình của giám sát bảo trì tòa nhà

Theo thống kế từ Job3s uy tín, thu nhập trung bình của việc tuyển dụng giám sát bảo trì tòa nhà dao động tùy thuộc vào yêu cầu công việc, trình độ của ứng viên và quy mô tòa nhà. Dưới đây là mức lương trung bình theo từng cấp bậc kinh nghiệm:

Việc làm giám sát bảo trì tòa nhà Mức lương dao động ( VNĐ/tháng) Giám sát bảo trì tòa nhà (1-3 năm kinh nghiệm) 10.000.000 – 15.000.000 Giám sát bảo trì tòa nhà (3-5 năm kinh nghiệm) 15.000.000 – 20.000.000 Giám sát bảo trì tòa nhà (5 năm kinh nghiệm trở lên) 20.000.000 – 25.000.000

3. Mô tả chi tiết công việc của giám sát bảo trì tòa nhà

Giám sát bảo trì tòa nhà là người chịu trách nhiệm quản lý, giám sát và đảm bảo các hệ thống kỹ thuật trong tòa nhà hoạt động ổn định. Công việc cụ thể bao gồm:

Công việc này thường chịu trách nhiệm giám sát hệ thống kỹ thuật trong tòa nhà

Quản lý và giám sát hoạt động bảo trì

Lên kế hoạch và tổ chức bảo trì định kỳ cho các hệ thống kỹ thuật như điện, nước, điều hòa, thang máy, hệ thống PCCC.

Đảm bảo các thiết bị và hệ thống hoạt động hiệu quả, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.

Theo dõi và xử lý kịp thời các sự cố kỹ thuật trong tòa nhà.

Kiểm tra và đánh giá tình trạng kỹ thuật

Thực hiện kiểm tra thường xuyên các khu vực, hệ thống trong tòa nhà để phát hiện và xử lý các vấn đề sớm.

Đánh giá mức độ hao mòn hoặc hư hỏng của thiết bị, đưa ra đề xuất sửa chữa hoặc thay thế.

Quản lý đội ngũ kỹ thuật viên

Phân công công việc, giám sát và hỗ trợ đội ngũ kỹ thuật viên trong các nhiệm vụ hàng ngày.

Đào tạo đội ngũ nhân sự về kỹ năng kỹ thuật và quy trình an toàn lao động.

Đảm bảo an toàn và tuân thủ quy định

Đảm bảo tòa nhà đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn an toàn lao động và quy định pháp luật như PCCC, an toàn điện, nước.

Hỗ trợ trong các đợt kiểm tra định kỳ từ cơ quan chức năng.

Quản lý chi phí và vật tư kỹ thuật

Theo dõi chi phí liên quan đến bảo trì và vận hành hệ thống kỹ thuật.

Lập kế hoạch mua sắm vật tư, thiết bị thay thế, đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả.

Hỗ trợ quản lý vận hành tòa nhà

Làm việc chặt chẽ với các bộ phận khác như quản lý tòa nhà, dịch vụ khách hàng để đảm bảo sự hài lòng của cư dân hoặc khách hàng.

Hỗ trợ trong việc xử lý các khiếu nại liên quan đến kỹ thuật.

Báo cáo công việc

Lập báo cáo định kỳ về tình trạng hệ thống kỹ thuật, các công việc đã hoàn thành và đề xuất cải tiến lên ban quản lý tòa nhà.

4. Yêu cầu đối với việc làm giám sát bảo trì tòa nhà

Để trở thành một giám sát bảo trì tòa nhà, ứng viên cần đáp ứng các yêu cầu về chuyên môn, kỹ năng và kinh nghiệm như:

Yêu cầu đối với giám sát bảo trì tòa nhà rất cao, ứng viên phải có trình độ tốt

Kiến thức kỹ thuật chuyên môn: Hiểu biết vững chắc về hệ thống điện, nước, điều hòa không khí, thang máy và các thiết bị kỹ thuật trong tòa nhà. Ứng viên cần có trình độ từ trung cấp trở lên trong các ngành kỹ thuật điện, cơ khí hoặc các lĩnh vực liên quan.

Hiểu biết vững chắc về hệ thống điện, nước, điều hòa không khí, thang máy và các thiết bị kỹ thuật trong tòa nhà. Ứng viên cần có trình độ từ trung cấp trở lên trong các ngành kỹ thuật điện, cơ khí hoặc các lĩnh vực liên quan. Kinh nghiệm làm việc: Thường yêu cầu từ 2-3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo trì hoặc quản lý kỹ thuật tòa nhà, đặc biệt là với các hệ thống phức tạp trong chung cư, văn phòng hoặc trung tâm thương mại.

Thường yêu cầu từ 2-3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo trì hoặc quản lý kỹ thuật tòa nhà, đặc biệt là với các hệ thống phức tạp trong chung cư, văn phòng hoặc trung tâm thương mại. Kỹ năng quản lý và giám sát: Có khả năng lập kế hoạch bảo trì định kỳ, tổ chức công việc hiệu quả, giám sát đội ngũ kỹ thuật viên, đảm bảo các nhiệm vụ được thực hiện đúng tiến độ và tiêu chuẩn.

Có khả năng lập kế hoạch bảo trì định kỳ, tổ chức công việc hiệu quả, giám sát đội ngũ kỹ thuật viên, đảm bảo các nhiệm vụ được thực hiện đúng tiến độ và tiêu chuẩn. Kỹ năng giải quyết vấn đề: Nhanh chóng xử lý các sự cố kỹ thuật, đảm bảo các hệ thống hoạt động ổn định và giảm thiểu rủi ro trong quá trình vận hành.

Nhanh chóng xử lý các sự cố kỹ thuật, đảm bảo các hệ thống hoạt động ổn định và giảm thiểu rủi ro trong quá trình vận hành. Chứng chỉ chuyên môn: Ưu tiên ứng viên có các chứng chỉ liên quan đến vận hành, bảo trì kỹ thuật như PCCC, vận hành thang máy, hoặc an toàn lao động.

Ưu tiên ứng viên có các chứng chỉ liên quan đến vận hành, bảo trì kỹ thuật như PCCC, vận hành thang máy, hoặc an toàn lao động. Tư duy an toàn và chất lượng: Nắm vững các tiêu chuẩn an toàn lao động và có trách nhiệm đảm bảo chất lượng dịch vụ, an toàn cho người sử dụng tòa nhà.

Ngoài ra, các kỹ năng mềm như giao tiếp, làm việc nhóm và khả năng sử dụng các phần mềm quản lý kỹ thuật là điểm cộng lớn trong quá trình tuyển dụng. Những yêu cầu này đảm bảo giám sát bảo trì tòa nhà có thể thực hiện tốt vai trò của mình và đáp ứng được kỳ vọng từ nhà tuyển dụng.

5. Khu vực tuyển dụng giám sát bảo trì tòa nhà nhiều

Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng giám sát bảo trì tòa nhà tăng cao do sự phát triển mạnh mẽ của các dự án bất động sản và khu đô thị hiện đại. Hà Nội và TP.HCM là hai khu vực tập trung nhiều vị trí tuyển dụng với mức lương hấp dẫn và cơ hội nghề nghiệp rộng mở.

Khu vực tuyển giám sát bảo trì tòa nhà nhiều nhất tập trung tại các thành phố lớn

5.1. Tuyển dụng việc làm giám sát bảo trì tòa nhà tại Hà Nội

Tại Hà Nội, nhu cầu tuyển dụng giám sát bảo trì tòa nhà ngày càng tăng nhờ sự phát triển của nhiều khu đô thị, chung cư cao tầng và tòa nhà văn phòng. Các khu vực như quận Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Hoàng Mai và Long Biên là nơi tập trung nhiều cơ hội việc làm nhất với mức lương trung bình dao động từ 12.000.000 – 18.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào quy mô dự án và kinh nghiệm của ứng viên.

5.2. Tuyển dụng việc làm giám sát bảo trì tòa nhà tại TP.HCM

Tại TP. HCM, nhu cầu tuyển dụng giám sát bảo trì tòa nhà rất cao do tốc độ phát triển nhanh chóng của các dự án bất động sản, trung tâm thương mại và tòa nhà văn phòng. Các khu vực như Quận 1, Quận 7, Thủ Đức và quận Bình Thạnh là điểm nóng với nhiều dự án lớn và phức hợp cao cấp. Mức lương cho vị trí giám sát bảo trì tòa nhà tại TP. HCM dao động từ 14.000.000 – 20.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào trình độ ứng viên và quy mô tòa nhà.

Bên cạnh Hà Nội và TP.HCM, nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước cũng có nhu cầu tuyển dụng giám sát bảo trì tòa nhà, đặc biệt tại các trung tâm kinh tế đang phát triển và khu vực tập trung nhiều dự án bất động sản như Đà Nẵng, Hải Phòng, Bình Dương, Đồng Nai, Nha Trang, Phú Quốc. Mức lương ở các tỉnh thành này dao động từ 10.000.000 – 20.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào yêu cầu công việc và quy mô dự án.

Nhìn chung, ngành giám sát bảo trì tòa nhà đang có nhu cầu tuyển dụng cao, đặc biệt tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng và một số tỉnh thành khác. Công việc yêu cầu kỹ năng về các hệ thống kỹ thuật như điện, nước, điều hòa, thang máy và an ninh. Ngành này phát triển mạnh mẽ nhờ sự gia tăng của các dự án bất động sản, mang lại thu nhập ổn định và cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn. Đây là lựa chọn nghề nghiệp đầy triển vọng cho những ai đam mê công nghệ và quản lý.