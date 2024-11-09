Tuyển Giám sát bảo trì tòa nhà An Nam Design And Build làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát bảo trì tòa nhà Tại An Nam Design And Build
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng:
- 116 Xuân Thủy, Cẩm Lệ, Đà Nẵng, Quận Cẩm Lệ
Mô Tả Công Việc Giám sát bảo trì tòa nhà Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
- Triển khai và quản lý hồ sơ kỹ thuật.
- Triển khai hồ sơ thi công các dự án nhà ở, biệt thự …
- Chi tiết công việc trao đổi khi phỏng vấn
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Thành thạo phần mềm Revit, Autocad. Có hiểu biết về kết cấu và MEP
- Có kinh nghiệm thực tế triển khai hồ sơ thi công các dự án nhà ở, biệt thự ...
- Sử dụng thành thạo các phần mềm hỗ trợ công việc sáng tạo
- Trung thực, nhanh nhẹn, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc.
- Kinh nghiệm trên 1 năm.
- Có kinh nghiệm thực tế triển khai hồ sơ thi công các dự án nhà ở, biệt thự ...
- Sử dụng thành thạo các phần mềm hỗ trợ công việc sáng tạo
- Trung thực, nhanh nhẹn, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc.
- Kinh nghiệm trên 1 năm.
Tại An Nam Design And Build Thì Được Hưởng Những Gì
Được đi du lịch, picnic ít nhất 1 lần/năm.
Môi trường làm việc vui vẻ năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp.
Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm, chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ, tết theo Nhà nước quy định.
Môi trường làm việc vui vẻ năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp.
Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm, chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ, tết theo Nhà nước quy định.
