Tuyển Giám sát bảo trì tòa nhà CÔNG TY CỔ PHẦN INTELLIFE làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Fafim B, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Giám sát bảo trì tòa nhà Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Điều phối bảo trì hệ thống tại các showroom, văn phòng, kho và xưởng của công ty, đảm bảo hệ thống hoạt động hiệu quả và an toàn.

Giám sát công tác bảo trì, sửa chữa, đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật và tiến độ đề ra.

Lập kế hoạch bảo trì định kỳ, phối hợp với các nhóm liên quan để triển khai các hoạt động bảo trì, sửa chữa.

Đánh giá tình trạng hệ thống cơ điện và đề xuất giải pháp nâng cấp hoặc thay thế khi cần thiết.

Lập báo cáo định kỳ về tình trạng thiết bị, công tác bảo trì, và các vấn đề phát sinh.

Phối hợp với các nhà thầu, giám sát và đánh giá chất lượng công việc bảo trì, sửa chữa của nhà thầu.

Kiến thức sâu và kinh nghiệm thực tế về mảng Cơ điện (M&E)

Kiến thức sâu và kinh nghiệm thực tế về mảng Cơ điện (M&E)

Kinh nghiệm về điều phối, vận hành bảo trì của hệ thống chuỗi hoặc tòa nhà (đã từng làm trong chuỗi bán lẻ/siêu thị là một lợi thế)

Nắm vững kiến thức cơ điện, cơ khí, chống thấm xây dựng

Hiểu biết cơ bản về kiến thức thi công, kết cấu

Có kỹ năng chủ động xây dựng phương án, điều phối hoạt động kỹ thuật (điều hòa không khí, thông gió, thang máy, cấp thoát nước, điện, chiếu sáng công cộng, camera quan sát, PCCC, máy phát điện, sửa chữa nhỏ...) đảm bảo vận hành thông suốt

Khả năng tối ưu chi phí xây dựng, tìm kiếm và lựa chọn nhà cung cấp có chất lượng

Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp, thuyết phục tốt

Kỹ năng tin học văn phòng cơ bản

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN INTELLIFE Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng mức thu nhập bao gồm: Lương cơ bản + Phụ cấp ( ăn trưa, gửi xe,...)

Được nhận các chế độ phúc lợi, đãi ngộ theo quy định (Thưởng thâm niên, Thưởng các ngày Lễ Tết, Voucher mua hàng nội bộ,...)

Được xét tăng lương định kỳ 1 lần/ năm dựa trên đánh giá KPI, ASK, 360 độ

Được tham gia đóng bảo hiểm ngay sau thời gian thử việc

Được làm việc trong môi trường tôn trọng và phát triển con người

Được tham gia các chương trình đào tạo, phát triển năng lực chuyên môn

Được tham gia các hoạt động gắn kết, phát triển văn hóa doanh nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN INTELLIFE

