Tuyển Giám sát bảo trì tòa nhà Công ty TNHH ADEN Services làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 89 Phố Trương Công Giai, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội - 11A Cát Linh, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội - Chứng khoán VPS online, Phố Phạm Ngọc Thạch, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội - Dwight School Hanoi, The Manor Central Park, Nguyễn Xiển, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Giám sát bảo trì tòa nhà Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

- Vận hành kỹ thuật tòa nhà đảm bảo an toàn, hiệu quả, bao gồm: hệ thống điện, đèn chiếu sáng, cấp thoát nước, điều hòa thông gió, pccc, thang máy,…

- Định kỳ bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống kỹ thuật

- Phối hợp và giám sát nhà thầu thi công các hạng mục sửa chữa lớn.

- Check list hệ thống kỹ thuật vào đầu ca; ghi chép các dữ kiện đầy đủ vào sổ giao ca, sổ nhật ký

- Sử dụng công cụ dụng cụ, bảo hộ, trang thiết bị phục vụ công tác vận hành, bảo dưỡng một cách an toàn, khoa học, tiết kiệm.

- Báo cáo hàng ngày về công tác kỹ thuật theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công công việc của Kỹ sư trưởng/Giám đốc BQL.

Thời gian làm việc: Xoay 3 ca (8h/ca) - Nghỉ 1 ngày trong tuần

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các ngành liên quan đến Kỹ thuật (Điện, điện tử, điện lạnh, xây dựng, tự động hóa,…)

- Có kinh nghiệm liên quan đến mảng kỹ thuật như kỹ thuật toà nhà, cơ điện, điện lạnh,... là lợi thế

- Có thể làm việc theo ca

- Cẩn thận và trách nhiệm trong công việc

Tại Công ty TNHH ADEN Services Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 8 - 9 triệu/tháng + PC ca đêm, PC tăng ca

- Hưởng 100% lương trong thời gian thử việc

- Bảo hiểm tai nạn 24/24

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định

- Lương tháng 13

- Chế độ quà công đoàn dịp sinh nhật, hiếu hỉ, ngày Lễ, Tết,...

- Nghỉ 04 ngày trong tháng, 12 ngày phép năm và nghỉ Lễ Tết theo quy định

- Cơ hội được đào tạo và phát triển trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH ADEN Services

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin