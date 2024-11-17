Tuyển Giám sát bảo trì tòa nhà CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ IMEDIA Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát bảo trì tòa nhà Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ IMEDIA Pro Company
- Hà Nội: iMedia Tower, 508 Trường Chinh, Đống Đa
Mô Tả Công Việc Giám sát bảo trì tòa nhà Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Vận hành hệ thống các trang thiết bị của tòa nhà
Đánh giá hiện trạng hệ thống kỹ thuật tòa nhà, phát hiện các rủi ro và lên phương án dự phòng
Sửa chữa, thay thế vật tư, thiết bị
Lưu trữ, bảo quản các vật tư, công cụ, dụng cụ kỹ thuật
Trực tiếp tham gia kiểm tra và thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy của tòa nhà
Chủ động giải quyết các sự cố liên quan đến vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực vận hành Toà nhà cũng như phòng chống tai nạn, thiên tai, bão lụt, phòng cháy, chữa cháy,...
Quản lý các tài liệu liên quan đến hệ thống kỹ thuật của Toà nhà
Phối hợp với các ban ngành liên quan cũng như địa phương thực hiện các công việc liên quan đến vận hành tòa nhà
Theo dõi, giám sát, giao nhận diện tích khách thuê, nhà thầu bao gồm quản lý việc hoàn thiện nội thất của khách thuê, các hoạt động sửa chữa trong tòa nhà
Tổ chức giám sát chặt chẽ việc tiêu thụ điện, nước, ga, dầu ... trang thiết bị trong tòa nhà và của khách thuê theo quy định
Setup các sự kiện và trực kỹ thuật các sự kiện tại tòa nhà
Xây dựng các quy trình và giám sát việc thực hiện các quy trình vận hành tòa nhà
Thời gian làm việc: Theo ca 8 tiếng, nghỉ 4 ngày/tháng. Trực kỹ thuật 24/7 online. Có mặt xử lý sự cố phát sinh theo yêu cầu điều động của cấp trên.
chuyên ngành kỹ thuật
Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc tại các vị trí Nhân viên/Chuyên viên
Kỹ năng đọc, hiểu được các tài liệu kỹ thuật chuyên ngành; Sử dụng tốt các phần mềm tin học văn phòng, autocad, project.
BHXH đầy đủ
Thưởng các dịp Lễ, Tết trong năm
Tổng quỹ phúc lợi (không gồm thưởng Tết Dương lịch và Tết Nguyên Đán) lên đến 42.800.000 VND/ năm
Teambuilding hàng quý, Summer Trip hàng năm, Year End Party & Du xuân...rất nhiều dịp để giải tỏa căng thẳng ở nơi xa với 3-4 trip nghỉ dưỡng/năm trong hoặc ngoài nước
3-4 trip nghỉ dưỡng/năm trong hoặc ngoài nước
Môi trường làm việc trẻ, năng động với văn hóa làm việc của công ty công nghệ, TOP 1 trên thị trường viễn thông.
Cơ hội đánh giá xem xét tăng lương 02 lần/ năm
Bảo hiểm sức khỏe IMEDIA care dành riêng cho cán bộ nhân viên
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp về năng lực chuyên môn và kỹ năng quản lý.
