Tuyển Giám sát bảo trì tòa nhà CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ IMEDIA Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: iMedia Tower, 508 Trường Chinh, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Giám sát bảo trì tòa nhà Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Vận hành hệ thống các trang thiết bị của tòa nhà

Đánh giá hiện trạng hệ thống kỹ thuật tòa nhà, phát hiện các rủi ro và lên phương án dự phòng

Sửa chữa, thay thế vật tư, thiết bị

Lưu trữ, bảo quản các vật tư, công cụ, dụng cụ kỹ thuật

Trực tiếp tham gia kiểm tra và thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy của tòa nhà

Chủ động giải quyết các sự cố liên quan đến vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực vận hành Toà nhà cũng như phòng chống tai nạn, thiên tai, bão lụt, phòng cháy, chữa cháy,...

Quản lý các tài liệu liên quan đến hệ thống kỹ thuật của Toà nhà

Phối hợp với các ban ngành liên quan cũng như địa phương thực hiện các công việc liên quan đến vận hành tòa nhà

Theo dõi, giám sát, giao nhận diện tích khách thuê, nhà thầu bao gồm quản lý việc hoàn thiện nội thất của khách thuê, các hoạt động sửa chữa trong tòa nhà

Tổ chức giám sát chặt chẽ việc tiêu thụ điện, nước, ga, dầu ... trang thiết bị trong tòa nhà và của khách thuê theo quy định

Setup các sự kiện và trực kỹ thuật các sự kiện tại tòa nhà

Xây dựng các quy trình và giám sát việc thực hiện các quy trình vận hành tòa nhà

Thời gian làm việc: Theo ca 8 tiếng, nghỉ 4 ngày/tháng. Trực kỹ thuật 24/7 online. Có mặt xử lý sự cố phát sinh theo yêu cầu điều động của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chính quy chuyên ngành kỹ thuật tại các trường đại học kỹ thuật (Đại học Bách Khoa, Điện lực, Sư phạm kỹ thuật hoặc các trường Đại học kỹ thuật khác)

chuyên ngành kỹ thuật

Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc tại các vị trí Nhân viên/Chuyên viên

Kỹ năng đọc, hiểu được các tài liệu kỹ thuật chuyên ngành; Sử dụng tốt các phần mềm tin học văn phòng, autocad, project.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ IMEDIA Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 10tr -15tr Gross

BHXH đầy đủ

Thưởng các dịp Lễ, Tết trong năm

Tổng quỹ phúc lợi (không gồm thưởng Tết Dương lịch và Tết Nguyên Đán) lên đến 42.800.000 VND/ năm

Teambuilding hàng quý, Summer Trip hàng năm, Year End Party & Du xuân...rất nhiều dịp để giải tỏa căng thẳng ở nơi xa với 3-4 trip nghỉ dưỡng/năm trong hoặc ngoài nước

3-4 trip nghỉ dưỡng/năm trong hoặc ngoài nước

Môi trường làm việc trẻ, năng động với văn hóa làm việc của công ty công nghệ, TOP 1 trên thị trường viễn thông.

Cơ hội đánh giá xem xét tăng lương 02 lần/ năm

Bảo hiểm sức khỏe IMEDIA care dành riêng cho cán bộ nhân viên

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp về năng lực chuyên môn và kỹ năng quản lý.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ IMEDIA Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin