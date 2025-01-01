Tất cả địa điểm
Tổng 20 kết quả / Từ khoá "Quản lý tòa nhà"
Lọc nâng cao
Công việc Quản lý tòa nhà

-

Có 20 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Alpha Plus
Tuyển Quản lý tòa nhà Công Ty TNHH Alpha Plus làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Alpha Plus
Hạn nộp: 17/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Tuyển Quản lý tòa nhà CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Hạn nộp: 24/04/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Apec (Apec Group)
Tuyển Quản lý tòa nhà Tập Đoàn Apec (Apec Group) làm việc tại Hải Dương thu nhập 1 - 15 USD
Tập Đoàn Apec (Apec Group)
Hạn nộp: 16/04/2025
Hải Dương Đã hết hạn 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Aden Service - Chi Nhánh Đà Nẵng
Tuyển Quản lý tòa nhà Aden Service - Chi Nhánh Đà Nẵng làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 650 - 900 USD
Aden Service - Chi Nhánh Đà Nẵng
Hạn nộp: 01/05/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 650 - 900 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THÁP NƯỚC HÀ NỘI
Tuyển Quản lý tòa nhà CÔNG TY CỔ PHẦN THÁP NƯỚC HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN THÁP NƯỚC HÀ NỘI
Hạn nộp: 27/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 25 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Circo Co-Working Space
Tuyển Quản lý tòa nhà Circo Co-Working Space làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 500 USD
Circo Co-Working Space
Hạn nộp: 07/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Transimex
Tuyển Quản lý tòa nhà Công ty Cổ phần Transimex làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,200 - 1,300 USD
Công ty Cổ phần Transimex
Hạn nộp: 06/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 1,200 - 1,300 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Alpha Plus
Tuyển Quản lý tòa nhà Công Ty TNHH Alpha Plus làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Alpha Plus
Hạn nộp: 14/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Visaho
Tuyển Quản lý tòa nhà Công ty Cổ phần Visaho làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Visaho
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SAVISTA
Tuyển Quản lý tòa nhà CÔNG TY CỔ PHẦN SAVISTA làm việc tại Bình Dương thu nhập 11 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SAVISTA
Hạn nộp: 28/12/2024
Bình Dương Hồ Chí Minh Đã hết hạn 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ VHS
Tuyển Quản lý tòa nhà CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ VHS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ VHS
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP
Tuyển Quản lý tòa nhà CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP
Hạn nộp: 22/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Visaho
Tuyển Quản lý tòa nhà Công ty Cổ phần Visaho làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Visaho
Hạn nộp: 13/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN T - CARE
Tuyển Quản lý tòa nhà CÔNG TY CỔ PHẦN T - CARE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN T - CARE
Hạn nộp: 15/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Bất Động Sản Gold Land
Tuyển Quản lý tòa nhà Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Bất Động Sản Gold Land làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Bất Động Sản Gold Land
Hạn nộp: 11/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN T - CARE
Tuyển Quản lý tòa nhà CÔNG TY CỔ PHẦN T - CARE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 22 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN T - CARE
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SAVISTA
Tuyển Quản lý tòa nhà CÔNG TY CỔ PHẦN SAVISTA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SAVISTA
Hạn nộp: 27/11/2024
Hồ Chí Minh Bình Dương Đã hết hạn 10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADEN SERVICES (VIỆT NAM) CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
Tuyển Quản lý tòa nhà CÔNG TY TNHH ADEN SERVICES (VIỆT NAM) CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ADEN SERVICES (VIỆT NAM) CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
Hạn nộp: 13/12/2024
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Visaho
Tuyển Quản lý tòa nhà Công ty Cổ phần Visaho làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Visaho
Hạn nộp: 12/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN ECOLIFE
Tuyển Quản lý tòa nhà CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN ECOLIFE làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN ECOLIFE
Hạn nộp: 29/11/2024
Đắk Lắk Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Nhu cầu tuyển dụng quản lý tòa nhà đang gia tăng mạnh mẽ tại các thành phố lớn và khu vực phát triển về bất động sản. Với mức lương từ 8.000.000 - 40.000.000 VNĐ/tháng, đây là vị trí việc làm hấp dẫn, mở ra triển vọng phát triển bền vững cho những ứng viên có năng lực và đam mê trong lĩnh vực quản lý bất động sản.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc quản lý tòa nhà

Nhu cầu tuyển dụng quản lý tòa nhà tại Việt Nam đang gia tăng đáng kể nhờ sự phát triển mạnh mẽ của thị trường bất động sản và xu hướng đô thị hóa. Theo dự báo, thị trường dịch vụ quản lý tòa nhà sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh trong 5 năm tới, đòi hỏi nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu vận hành tòa nhà hiện đại.

Quản lý tòa nhà đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo hoạt động ổn định, an toàn và hiệu quả của công trình. Vai trò này bao gồm giám sát hệ thống cơ sở hạ tầng, xử lý sự cố kỹ thuật và duy trì môi trường sống hoặc làm việc tiện nghi, từ đó mang lại sự hài lòng cho cư dân và khách thuê.

Với tốc độ đô thị hóa và sự bùng nổ các dự án bất động sản tại những thành phố lớn, cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực quản lý tòa nhà ngày càng rộng mở. Đây là ngành nghề không chỉ mang lại tính ổn định mà còn là cơ hội để phát triển kỹ năng quản lý, giao tiếp và tổ chức, phù hợp với những ai có định hướng xây dựng sự nghiệp dài lâu trong lĩnh vực bất động sản và dịch vụ.

Nhu cầu tuyển dụng quản lý tòa nhà tăng cao nhờ tốc độ đô thị hóa và sự bùng nổ các dự án bất động sản tại thành phố lớn
Nhu cầu tuyển dụng quản lý tòa nhà tăng cao nhờ tốc độ đô thị hóa và sự bùng nổ các dự án bất động sản tại thành phố lớn

2. Mức lương trung bình của quản lý tòa nhà

Mức lương trung bình cho vị trí quản lý tòa nhà tại Việt Nam có dao động từ 8.000.000 - 40.000.000 VNĐ/tháng, tùy theo cấp bậc và loại hình tòa nhà. Đây là một trong những công việc đòi hỏi sự chuyên nghiệp cao, đặc biệt trong bối cảnh thị trường bất động sản ngày càng phát triển.

Mức lương theo cấp bậc

Quản lý tòa nhà

Mức lương dao động (VNĐ/tháng)

Nhân viên quản lý tòa nhà

8.000.000 - 12.000.000

Chuyên viên quản lý tòa nhà

15.000.000 - 25.000.000

Giám đốc quản lý tòa nhà

30.000.000 - 40.000.000

Mức lương theo loại hình

Quản lý tòa nhà

Mức lương dao động (VNĐ/tháng)

Quản lý tòa nhà văn phòng

20.000.000 - 30.000.000

Quản lý tòa nhà chung cư

10.000.000 - 20.000.000

3. Mô tả công việc của việc làm quản lý tòa nhà

Quản lý tòa nhà đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự vận hành suôn sẻ và hiệu quả của các tòa nhà, từ việc duy trì cơ sở hạ tầng đến tạo ra môi trường sống và làm việc an toàn, tiện nghi. Dưới đây là mô tả chi tiết về công việc của quản lý tòa nhà với nhiệm vụ cụ thể cho từng loại hình tòa nhà:

  • Quản lý tòa nhà văn phòng: Vị trí quản lý tòa nhà văn phòng yêu cầu người quản lý giám sát và điều phối hoạt động liên quan đến cơ sở hạ tầng, bảo trì và sửa chữa hệ thống khi cần thiết. Người quản lý cũng phải đảm bảo rằng các dịch vụ như vệ sinh, an ninh và tiện ích công cộng được duy trì đầy đủ để đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp trong tòa nhà.

  • Quản lý tòa nhà chung cư: Quản lý tòa nhà chung cư bao gồm việc đảm bảo an ninh, vệ sinh và bảo trì cho các khu vực chung của tòa nhà như hành lang, thang máy và sân vườn. Ngoài ra, người quản lý phải giải quyết vấn đề phát sinh từ cư dân, bao gồm khiếu nại về dịch vụ, bảo trì và vấn đề pháp lý.

Quản lý tòa nhà có nhiệm vụ giám sát và điều phối các hoạt động liên quan đến cơ sở hạ tầng, an ninh của tòa nhà
Quản lý tòa nhà có nhiệm vụ giám sát và điều phối các hoạt động liên quan đến cơ sở hạ tầng, an ninh của tòa nhà

4. Yêu cầu đối với việc làm quản lý tòa nhà

Để trở thành một quản lý tòa nhà chuyên nghiệp, ứng viên cần đáp ứng một số yêu cầu quan trọng về kỹ năng và kinh nghiệm. Dưới đây là những yêu cầu cơ bản đối với vị trí này, giúp đảm bảo sự vận hành hiệu quả và tạo môi trường sống, làm việc tiện nghi cho cư dân và khách thuê.

  • Kỹ năng quản lý và tổ chức: Có khả năng điều hành công việc và phân công nhiệm vụ hiệu quả.

  • Kỹ năng giao tiếp tốt: Giao tiếp rõ ràng và linh hoạt với cư dân, khách thuê và các đối tác dịch vụ.

  • Kiến thức về an ninh và bảo trì: Hiểu biết cơ bản về các quy trình an ninh và bảo trì tòa nhà.

  • Kinh nghiệm làm việc trong ngành bất động sản hoặc quản lý tòa nhà: Ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan.

  • Tinh thần trách nhiệm cao: Đảm bảo sự an toàn và tiện nghi cho cư dân và khách thuê.

  • Khả năng giải quyết vấn đề: Có khả năng xử lý tình huống phát sinh một cách linh hoạt và hiệu quả.

Việc làm quản lý tòa nhà yêu cầu ứng viên có kỹ năng giao tiếp và kiến thức về bảo trì an ninh tòa nhà
Việc làm quản lý tòa nhà yêu cầu ứng viên có kỹ năng giao tiếp và kiến thức về bảo trì an ninh tòa nhà

5. Khu vực tuyển dụng việc làm quản lý tòa nhà

Khu vực tuyển dụng quản lý tòa nhà hiện nay đang phát triển mạnh mẽ, với nhiều cơ hội nghề nghiệp tại các thành phố lớn. Nhu cầu tuyển dụng quản lý tòa nhà tại những khu vực này chủ yếu đến từ sự phát triển của ngành bất động sản, cùng với nhiều dự án mới trong lĩnh vực văn phòng, chung cư và khu nghỉ dưỡng

  • Tuyển dụng việc làm quản lý tòa nhà tại Hà Nội: Hà Nội là trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa của Việt Nam, với sự gia tăng mạnh mẽ trong nhu cầu về tòa nhà văn phòng và chung cư. Các dự án bất động sản cao cấp tại khu vực như quận Hoàn Kiếm, Cầu Giấy và Thanh Xuân đang thúc đẩy nhu cầu tuyển dụng quản lý tòa nhà, đặc biệt là tại những khu vực trung tâm thành phố và khu vực ngoại ô phát triển nhanh chóng.

  • Tuyển dụng việc làm quản lý tòa nhà tại Đà Nẵng: Đà Nẵng đang trở thành một điểm đến du lịch và đầu tư hấp dẫn, kéo theo sự phát triển mạnh mẽ của các dự án bất động sản. Nhu cầu tuyển dụng quản lý tòa nhà tại Đà Nẵng chủ yếu đến từ sự phát triển của khu nghỉ dưỡng cao cấp và tòa nhà văn phòng cho doanh nghiệp trong khu vực. Nhiều khu vực ven biển và trung tâm thành phố đặc biệt có nhu cầu tuyển dụng cao.

  • Tuyển dụng việc làm quản lý tòa nhà tại TP. HCM: Là trung tâm kinh tế lớn nhất của Việt Nam, TP. HCM luôn có nhu cầu cao về quản lý tòa nhà, đặc biệt là ở khu vực như quận 1, quận 3 và quận Bình Thạnh. Sự phát triển không ngừng của tòa nhà văn phòng, khu chung cư cao cấp và trung tâm thương mại đang tạo ra cơ hội việc làm cho các quản lý tòa nhà, đồng thời đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về không gian sống và làm việc hiện đại.

  • Tuyển dụng việc làm quản lý tòa nhà tại Cần Thơ: Cần Thơ, trung tâm kinh tế của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của ngành bất động sản. Nhu cầu tuyển dụng quản lý tòa nhà tại Cần Thơ đang gia tăng do sự mở rộng của nhiều khu chung cư, trung tâm thương mại và các dự án bất động sản mới trong thành phố, đặc biệt là khu vực ven sông Hậu.

Nhu cầu tuyển dụng quản lý tòa nhà đang tăng cao tại các thành phố lớn và khu vực nhiều dự án bất động sản
Nhu cầu tuyển dụng quản lý tòa nhà đang tăng cao tại các thành phố lớn và khu vực nhiều dự án bất động sản

Nhu cầu tuyển dụng quản lý tòa nhà đang ngày càng gia tăng trong bối cảnh các dự án bất động sản và tòa nhà cao tầng phát triển mạnh mẽ. Vị trí này đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì môi trường sống và làm việc chất lượng, góp phần nâng cao giá trị của tòa nhà. Với sự phát triển mạnh mẽ của ngành bất động sản, cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực quản lý tòa nhà ngày càng rộng mở, thu hút nhiều ứng viên tiềm năng tìm kiếm cơ hội phát triển sự nghiệp.