Công việc Kinh doanh khách đoàn (MICE)

-

Có 10 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm AUGROUP VIETNAM
Tuyển Kinh doanh khách đoàn (MICE) AUGROUP VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
AUGROUP VIETNAM
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần PTK VIETNAM
Tuyển Kinh doanh khách đoàn (MICE) Công ty Cổ phần PTK VIETNAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần PTK VIETNAM
Hạn nộp: 26/12/2024
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH FNBVENUS - CHI NHÁNH QUẬN 3
Tuyển Kinh doanh khách đoàn (MICE) CÔNG TY TNHH FNBVENUS - CHI NHÁNH QUẬN 3 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH FNBVENUS - CHI NHÁNH QUẬN 3
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Cong ty TNHH Du Lich Sự Kiện VGO
Tuyển Kinh doanh khách đoàn (MICE) Cong ty TNHH Du Lich Sự Kiện VGO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 20 Triệu
Cong ty TNHH Du Lich Sự Kiện VGO
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MỘC CHÂU
Tuyển Kinh doanh khách đoàn (MICE) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MỘC CHÂU làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MỘC CHÂU
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH RỒNG VIỆT
Tuyển Kinh doanh khách đoàn (MICE) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH RỒNG VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH RỒNG VIỆT
Hạn nộp: 20/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MỘC CHÂU
Tuyển Kinh doanh khách đoàn (MICE) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MỘC CHÂU làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MỘC CHÂU
Hạn nộp: 08/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Trần Việt Phát Pro Company
Tuyển Kinh doanh khách đoàn (MICE) Công Ty TNHH Trần Việt Phát Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Trần Việt Phát Pro Company
Hạn nộp: 18/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĂN UỐNG HOÀNG TÂM
Tuyển Kinh doanh khách đoàn (MICE) CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĂN UỐNG HOÀNG TÂM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĂN UỐNG HOÀNG TÂM
Hạn nộp: 11/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI - DU LỊCH VIETTOURIST
Tuyển Kinh doanh khách đoàn (MICE) CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI - DU LỊCH VIETTOURIST làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI - DU LỊCH VIETTOURIST
Hạn nộp: 15/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Nhu cầu tuyển dụng kinh doanh khách đoàn đang tăng cao nhờ sự phát triển của ngành du lịch và tổ chức sự kiện. Các doanh nghiệp đang tìm kiếm ứng viên có khả năng phát triển gói dịch vụ du lịch, tổ chức sự kiện nhằm đảm bảo chất lượng phục vụ cho nhóm khách đoàn với mức lương từ 7.000.000 - 40.000.000 VNĐ/tháng.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm kinh doanh khách đoàn

Nhu cầu tuyển dụng kinh doanh khách đoàn gia tăng đáng kể nhờ sự phục hồi và phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch sau đại dịch. Với lượng khách quốc tế và nội địa tăng cao cùng xu hướng tổ chức sự kiện, hội nghị và chuyến đi theo nhóm, các khách sạn và khu nghỉ dưỡng không ngừng tìm kiếm nhân sự để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Nhân viên kinh doanh khách đoàn đóng vai trò then chốt trong việc xây dựng và duy trì mối quan hệ với công ty du lịch, tổ chức sự kiện và doanh nghiệp lớn. Đây là vị trí không thể thiếu trong khách sạn, resort và trung tâm hội nghị, bởi họ chính là cầu nối giữa khách hàng và các bộ phận vận hành khác, giúp tối ưu hóa công suất phòng và dịch vụ.

Lĩnh vực kinh doanh khách đoàn mang đến nhiều cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn. Các khách sạn lớn và khu nghỉ dưỡng cao cấp thường xuyên tuyển dụng nhân sự chuyên trách để mở rộng thị trường khách đoàn, từ nhân viên kinh doanh đến chuyên viên điều phối và quản lý kinh doanh. Với nhu cầu ngày càng cao và cơ hội thăng tiến rõ ràng, đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn phát triển sự nghiệp trong ngành dịch vụ và du lịch.

Nhu cầu tuyển dụng kinh doanh khách đoàn đang có xu hướng tăng mạnh nhờ sự phát triển không ngừng của ngành du lịch và tổ chức sự kiện
Nhu cầu tuyển dụng kinh doanh khách đoàn đang có xu hướng tăng mạnh nhờ sự phát triển không ngừng của ngành du lịch và tổ chức sự kiện

2. Mức lương trung bình của việc làm kinh doanh khách đoàn

Lĩnh vực kinh doanh khách đoàn mang lại thu nhập ổn định với mức lương trung bình dao động từ 7.000.000 - 40.000.000 VNĐ/tháng. Đây là ngành nghề hấp dẫn dành cho những ai có kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu tổ chức sự kiện và du lịch theo nhóm ngày càng tăng cao. Dưới đây là mức lương chi tiết theo từng vị trí:

Việc làm kinh doanh khách đoàn

Mức lương dao động

(VNĐ/tháng)

Nhân viên kinh doanh khách đoàn

7.000.000 - 15.000.000

Chuyên viên kinh doanh khách đoàn

15.000.000 - 25.000.000

Trưởng phòng kinh doanh khách đoàn

25.000.000 - 40.000.000

3. Mô tả công việc của việc làm kinh doanh khách đoàn

Nhân viên kinh doanh khách đoàn chịu trách nhiệm xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng, nhằm tối ưu hóa doanh thu và mang lại trải nghiệm dịch vụ tốt nhất. Dưới đây là những nhiệm vụ chính của việc làm kinh doanh khách đoàn:

  • Tìm kiếm và xây dựng nguồn khách hàng đoàn: Tiếp cận công ty du lịch, tổ chức sự kiện, trường học hoặc doanh nghiệp có nhu cầu tổ chức du lịch nhóm.

  • Tư vấn và thiết kế chương trình dịch vụ: Đưa ra gói dịch vụ lưu trú, ăn uống, hội họp và giải trí phù hợp với nhu cầu của khách đoàn.

  • Đàm phán và ký kết hợp đồng: Thỏa thuận điều khoản hợp đồng, giá cả và đảm bảo quyền lợi của cả hai bên.

  • Theo dõi và điều phối dịch vụ: Phối hợp với bộ phận lễ tân, nhà hàng và hậu cần để đảm bảo chương trình được thực hiện đúng kế hoạch.

  • Xử lý vấn đề phát sinh: Giải quyết yêu cầu, khiếu nại từ khách đoàn một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp.

  • Báo cáo và phân tích: Tổng hợp doanh thu, đánh giá hiệu quả kinh doanh và đề xuất các cải tiến chiến lược.

Nhân viên kinh doanh khách đoàn có nhiệm vụ xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng, nhằm tối ưu hóa doanh thu và mang lại trải nghiệm dịch vụ tốt nhất
Nhân viên kinh doanh khách đoàn có nhiệm vụ xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng, nhằm tối ưu hóa doanh thu và mang lại trải nghiệm dịch vụ tốt nhất

4. Yêu cầu đối với việc làm kinh doanh khách đoàn

Để thành công trong lĩnh vực kinh doanh khách đoàn, ứng viên cần đáp ứng một số yêu cầu quan trọng. Những tiêu chí này không chỉ đảm bảo hiệu suất làm việc cao mà còn giúp nhân viên tạo dựng mối quan hệ vững chắc với khách hàng và đối tác.

  • Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục: Cần có khả năng giao tiếp rõ ràng, tự tin để thuyết phục khách hàng lớn và xây dựng mối quan hệ lâu dài.

  • Kỹ năng đàm phán: Thành thạo trong việc đàm phán hợp đồng, điều khoản dịch vụ và giá cả với đối tác khách đoàn.

  • Kiến thức về ngành du lịch và khách sạn: Hiểu biết vững về ngành, đặc biệt là dịch vụ dành cho khách đoàn và xu hướng thị trường.

  • Kỹ năng quản lý thời gian và công việc: Có khả năng sắp xếp, phân bổ công việc hợp lý để xử lý nhiều khách hàng và yêu cầu trong thời gian ngắn.

  • Kỹ năng làm việc nhóm: Khả năng phối hợp hiệu quả với các bộ phận khác như lễ tân, marketing và quản lý để đạt mục tiêu chung.

Ứng viên tìm việc kinh doanh khách đoàn cần nắm vững kiến thức chuyên ngành khách sạn và sở hữu kỹ năng giao tiếp khéo léo
Ứng viên tìm việc kinh doanh khách đoàn cần nắm vững kiến thức chuyên ngành khách sạn và sở hữu kỹ năng giao tiếp khéo léo

5. Khu vực tuyển dụng việc làm kinh doanh khách đoàn

Nhu cầu tuyển dụng sale tour du lịch khách đoàn đang tăng cao tại các thành phố lớn, nơi du lịch và dịch vụ phát triển mạnh mẽ. Dưới đây là những khu vực nổi bật với tiềm năng nghề nghiệp hấp dẫn trong lĩnh vực này:

  • Tuyển dụng việc làm kinh doanh khách đoàn tại Hà Nội: Với vai trò là thủ đô với bề dày văn hóa và lịch sử, Hà Nội là điểm đến lý tưởng của đoàn khách trong và ngoài nước. Nhu cầu tuyển dụng kinh doanh khách đoàn tại đây tăng cao nhờ sự phát triển mạnh mẽ của khách sạn cao cấp và dịch vụ lưu trú dành cho các sự kiện, hội nghị quy mô lớn.

  • Tuyển dụng việc làm kinh doanh khách đoàn tại Đà Nẵng: Đà Nẵng, thành phố được ví như nơi đáng sống nhất Việt Nam, là trung tâm du lịch nổi bật của khu vực miền Trung, thu hút lượng lớn khách đoàn tham gia các tour khám phá và sự kiện doanh nghiệp. Sự phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch nghỉ dưỡng tại đây đã tạo ra nhu cầu ngày càng cao về nguồn nhân lực trong lĩnh vực kinh doanh khách đoàn.

  • Tuyển dụng việc làm kinh doanh khách đoàn tại TP. HCM: TP. HCM, trung tâm kinh tế và tài chính hàng đầu Việt Nam, là nơi tổ chức nhiều sự kiện quốc tế và hoạt động kinh doanh quy mô lớn. Nhờ đó, nhu cầu tuyển dụng kinh doanh khách đoàn tăng mạnh, tập trung vào các khách sạn lớn và chuỗi dịch vụ lưu trú cao cấp nhằm phục vụ khách hàng doanh nghiệp và đoàn thể.

Nhu cầu tuyển dụng kinh doanh khách đoàn đang tăng cao tại các thành phố lớn, nơi du lịch và dịch vụ phát triển mạnh mẽ
Nhu cầu tuyển dụng kinh doanh khách đoàn đang tăng cao tại các thành phố lớn, nơi du lịch và dịch vụ phát triển mạnh mẽ

Nhu cầu tuyển dụng kinh doanh khách đoàn tăng cao nhờ sự phát triển vượt bậc của ngành du lịch và xu hướng tổ chức sự kiện quy mô lớn. Với mức lương hấp dẫn dao động từ 7.000.000 - 40.000.000 VNĐ/tháng, đây là cơ hội tuyệt vời cho những ai yêu thích lĩnh vực du lịch và kinh doanh. Đặc biệt, những ai sở hữu kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt cùng khả năng xây dựng mối quan hệ lâu dài sẽ có tiềm năng thăng tiến nhanh chóng trong ngành nghề đầy triển vọng này.