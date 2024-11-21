Tuyển Kinh doanh khách đoàn (MICE) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH RỒNG VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 40 Triệu

Mức lương 12 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 4 Hát Giang, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kinh doanh khách đoàn (MICE) Với Mức Lương 12 - 40 Triệu

Tìm kiếm và xác định các khách hàng tiềm năng thông qua các kênh khác nhau như mạng xã hội, sự kiện ngành, và liên hệ trực tiếp.

Tìm hiểu nhu cầu và đề xuất các giải pháp du lịch phù hợp.

Cung cấp cho khách hàng về giá trị và lợi ích của các sản phẩm/dịch vụ Travel Tech (giải pháp công tác, vé máy bay, visa, khách sạn, combo du lịch, tour du lịch, tour mice...) mà công ty cung cấp.

Đảm bảo sự hài lòng của khách hàng bằng cách cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt và xử lý các yêu cầu, vấn đề phát sinh.

Theo dõi và hỗ trợ quá trình thực hiện dịch vụ sau khi ký hợp đồng dịch vụ/ nguyên tắc. Duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng để tăng cơ hội hợp tác lâu dài.

Với Mức Lương 12 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cử nhân/cao đẳng trong các lĩnh vực Kinh doanh, Marketing, Du lịch hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực phát triển kinh doanh, sales B2B... Ưu tiên ứng viên có mối quan hệ rộng với các doanh nghiệp hoặc tổ chức.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và đàm phán tư duy xuất sắc.

Sẵn sàng đi công tác, ngoại giao, tham gia các sự kiện về du lịch thương mại, hội chợ du lịch để quảng bá và tư vấn sản phẩm.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH RỒNG VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn và thưởng hoa hồng cao. Lương cứng thỏa thuận theo năng lực.

Được cung cấp điện thoại, đồng phục, máy tính, .. để hỗ trợ cho công việc

Làm việc trong môi trường công bằng, năng động, chuyên nghiệp và có nhiều cơ hội thăng tiến;

Đội ngũ nhân viên trẻ trung, thân thiện và cởi mở trong công việc sẽ giúp cho nhân viên mới nhanh chóng hòa nhập với môi trường làm việc và văn hóa

Được đào tạo, huấn luyện các kỹ năng và chuyên môn cần thiết được thực hiện tại Công ty hoặc đào tạo các khóa học bên ngoài theo kế hoạch đào tạo của Công ty

Cơ hội đi tour và đi du lịch hàng năm

Chế độ thưởng dựa vào năng suất làm việc, thành tích kinh doanh, thành tích chỉ tiêu, sáng kiến, thưởng lễ Tết, lương tháng 13 và những điều bất ngờ khác....

Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty

Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN được thực hiện theo đúng quy định pháp luật và đảm bảo được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH RỒNG VIỆT

