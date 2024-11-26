Tuyển Kinh doanh khách đoàn (MICE) Cong ty TNHH Du Lich Sự Kiện VGO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 20 Triệu

Mức lương 9 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 513/06 Khu Biệt Thự Huy Hoàng.Đường Nguyễn Oanh.F 17., Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Kinh doanh khách đoàn (MICE) Với Mức Lương 9 - 20 Triệu

Nhận contact khách hàng/dự án từ quản lý, tiến hành các bước tiếp theo để dự án được triển khai;

Cùng team lên các ý tưởng phù hợp cho chương trình;

Thu thập báo giá các dịch vụ phù hợp hoặc tốt nhất với nhu cầu khách hàng đã đưa ra;

Tìm kiếm các dịch vụ mới có giá phù hợp hoặc tốt nhât cho các hạng mục chương trình;

Phối hợp cùng các phòng ban khác như: thiết kế-media, kinh doanh, kế toán và nhân sự để đảm báo các tiến độ công việc nằm trong kế hoạch;

Hỗ trợ quản lý điều phối và xử lý các tình huống xảy ra trong chương trình;

Cùng quản lý trao đổi và tư vấn trực tiếp với khách hàng về các vấn đề của chương trình.

Thực hiện các kế hoạch kinh doanh của Ban giám đốc

Thực hiện ký kết hợp đồng

Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn

Với Mức Lương 9 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ Nữ, tuổi từ 22 trở lên,kinh nghiệm ít nhất 02 năm trong lĩnh vực tổ chức sự kiện, đặc biệt là teambuilding.

Độ tuổi từ 22 tuổi, Kỹ năng vi tính tốt: Excel, PowerPoint; biết chỉnh sửa hình ảnh, làm clip...là một lợi thế

Chịu được áp lực cao trong công việc, sẵn sàng làm việc ngoài giờ và đi công tác thường xuyên

Có khả năng tổ chức, tư duy logic tốt, có trách nhiệm với công việc.

Ưu tiên ứng viên Tiếng Anh tốt

Có khả năng phát triển mối quan hệ làm việc tốt với đồng nghiệp và các đối tác kinh doanh bên ngoài

Tự trang bị laptop cá nhân

Tại Cong ty TNHH Du Lich Sự Kiện VGO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận – hoa hồng theo đoàn

Thưởng không giới hạn theo chỉ tiêu

Được training về kỹ năng sales và thuyết phục khách hàng.

Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Pháp luật.

Được đào tạo kỹ năng và chuyên môn sales.

Được cử đi đào tạo nâng cao kỹ năng

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và có nhiều cơ hội thăng tiến.

Tham quan và du lịch 1-2 lần/năm cùng công ty.

Thưởng tết, lương tháng 13 và các khoản thưởng nóng khác ...

Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cong ty TNHH Du Lich Sự Kiện VGO

