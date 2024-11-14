Tuyển Kinh doanh khách đoàn (MICE) CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĂN UỐNG HOÀNG TÂM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: TK31/23 Nguyễn Cảnh Chân, Phường Cầu Kho, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kinh doanh khách đoàn (MICE) Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm và khai thác các cơ hội kinh doanh mới trên thị trường F&B: tập trung vào các tệp Khách hàng du lịch, lữ đoàn,...

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại và tiềm năng, tư vấn và thuyết phục Khách hàng trải nghiệm Dịch vụ tại Nhà hàng.

Đề xuất và thực hiện các kế hoạch bán hàng để đạt được mục tiêu doanh số.

Lên kế hoạch khảo sát thị trường, sản phẩm, đối thủ cạnh tranh.

Thời gian làm việc: 08h00 – 17h00 (Thứ 2 – Sáng Thứ 7), nghỉ trưa 1 tiếng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ, từ 01 năm kinh nghiệm trở lên ngành Sale, ưu tiên các bạn có kinh nghiệm Sale lĩnh vực F&B. Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.

Độ tuổi từ 18 – 27, kỹ năng giao tiếp tốt, ưu tiên ứng viên có thể giao tiếp Tiếng Anh.

Kiến thức về ẩm thực Việt (đặc biệt là các món miền Tây).

Sẵn sàng làm việc độc lập, không ngại di chuyển để phục vụ công việc.

Kỹ năng tổ chức, lập kế hoạch và quản lý thời gian.

Năng động, linh hoạt, biết cách mở rộng nguồn khách hàng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĂN UỐNG HOÀNG TÂM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng thỏa thuận từ 7 triệu trở lên tùy vào kinh nghiệm và năng lực ứng viên, thưởng hoa hồng theo doanh số (trao đổi cụ thể khi phỏng vấn).

Phụ cấp cơm trưa.

Thưởng tháng lương 13, 14; thưởng hiệu quả công việc; thưởng thâm niên;...

06 tháng review lương/lần.

Được tham gia các hoạt động, sự kiện của công ty; các khóa học phát triển năng lực.

Khám sức khỏe hằng năm, chính sách bảo hiểm theo luật.

Môi trường làm việc tốt, cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĂN UỐNG HOÀNG TÂM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin